2. Zweckbindung und Einwilligung

Eine Datenschutzrichtlinie sollte definieren, warum personenbezogene Daten erhoben werden, welche Verwendungszwecke explizit zulässig sind und wie diese dokumentiert werden. Die Richtlinie sollte auch regeln, wie Einwilligungen erfasst, wie Widerrufe gehandhabt werden und welche Prozesse greifen, wenn ein Team Daten für Zwecke nutzen möchte, die außerhalb der ursprünglichen Rechtsgrundlage liegen.

In Deutschland gilt neben der DSGVO das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das zusätzliche Anforderungen für die Datenverarbeitung in Unternehmen festlegt. Betriebe, die bestimmte Schwellenwerte überschreiten, sind gemäß BDSG § 38 verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten (DSB) zu bestellen.

3. Zugriffskontrolle und Datenmaskierung

Nicht jeder Nutzer, jede Rolle oder jeder Workload sollten denselben Zugriff auf personenbezogene Daten haben. Eine Datenschutzrichtlinie sollte festlegen, wer Klartextwerte einsehen darf, wann Daten maskiert werden müssen und wie Zugriffsrechte erteilt, auditiert und kontinuierlich angepasst werden. Diese Kontrollen übersetzen abstrakte Datenschutzanforderungen in durchsetzbare Beschränkungen auf dem Data Layer.

4. Datenaufbewahrung und -löschung

Die DSGVO gewährt betroffenen Personen konkrete Rechte: das Auskunftsrecht (Art. 15), das Recht auf Löschung – auch bekannt als „Recht auf Vergessenwerden" (Art. 17) –, das Berichtigungsrecht (Art. 16) sowie das Widerspruchsrecht (Art. 21). Eine Governance-Richtlinie muss Prozesse definieren, wie das Unternehmen auf solche Anträge fristgerecht reagiert.

In den Datenschutzrichtlinien sollte festgelegt werden, wie lange personenbezogene Daten aufbewahrt werden, wann sie archiviert werden sollen und wie sie gelöscht werden, sobald die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist oder ein gültiger Antrag auf Löschung eingegangen ist. Dies hilft Unternehmen dabei, operative Datenpraktiken mit Datenschutzverpflichtungen in Einklang zu bringen, und verringert das Risiko, dass personenbezogene Daten länger als nötig aufbewahrt werden, nur weil sie technisch verfügbar bleiben.

5. Monitoring und Audit

Eine Datenschutzrichtlinie sollte festlegen, wie der Zugriff auf personenbezogene Daten nachverfolgt wird, wie Ausnahmen überprüft werden und wie das Unternehmen bei Verdacht auf Missbrauch oder Richtlinienverstöße ermittelt. Kontinuierliches Monitoring und Auditierbarkeit sind wichtig, da ein Unternehmen im Rahmen eines Audits, einer Untersuchung oder einer Überprüfung von Vorfällen nachweisen können muss, dass der Zugriff auf personenbezogene Daten im Einklang mit den Richtlinien erfolgte.