Data-Governance-Richtlinie: Ein praktischer Leitfaden

Mehrere Kategorien von Anforderungen prägen diese Richtlinien, darunter die folgenden:

Datenschutz UND DATENSICHERHEIT

Vorschriften wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legen strenge Anforderungen dafür fest, wie personenbezogene Daten erfasst, genutzt und geschützt werden. Sie definieren Konzepte wie die rechtmäßige Grundlage für die Verarbeitung, die Rechte der betroffenen Personen (wie Zugriff, Löschung und Berichtigung), Rechenschaftspflicht und Privacy by Design.

Weitere Informationen dazu, wie sich die DSGVO auf Governance-Richtlinien auswirkt, finden Sie unter DSGVO-Data-Governance.

Eine Governance-Richtlinie hilft Unternehmen, Prozesse und Praktiken auf diese rechtlichen Anforderungen abzustimmen, einschließlich Data Classification, Zugriffskontrollen, Datenminimierung und Auditierbarkeit.

Data Sharing und Wiederverwendung

Der EU Data Governance Act (DGA) ergänzt die DSGVO. Er konzentriert sich auf die Ermöglichung von vertrauenswürdigem Data Sharing und führt Frameworks für die Wiederverwendung bestimmter geschützter Daten des öffentlichen Sektors ein. Er enthält zudem Vorschriften für Datenvermittler und Data-Sharing-Dienste innerhalb der EU.

In Deutschland trat das Daten-Governance-Gesetz (DGG) im April 2026 in Kraft und setzt den DGA in nationales Recht um. Es regelt die Wiederverwendung öffentlicher Daten und den Betrieb von Datenvermittlungsdiensten – mit der Bundesnetzagentur als zuständiger nationaler Aufsichtsbehörde.

Diese Anforderungen prägen die Governance-Richtlinie, indem sie Unternehmen dazu verpflichten, klare Regeln dafür zu definieren, wann und wie Daten geteilt werden dürfen, unter welchen Bedingungen sie wiederverwendet werden können und wie das Vertrauen über organisatorische oder regionale Grenzen hinweg aufrechterhalten wird.

Datenhoheit und Datenresidenz

Datenhoheit bedeutet, dass Daten den Gesetzen der Gerichtsbarkeit unterliegen, in der sie erfasst werden, während sich Datenresidenz darauf bezieht, wo sie physisch gespeichert sind. Beide Konzepte wirken sich direkt darauf aus, wie Unternehmen ihre Datenumgebungen gestalten.

Die Governance-Richtlinie muss diese Einschränkungen berücksichtigen, insbesondere bei regionsübergreifenden Analytics, Partnerschaften und KI-Anwendungsfällen – und definieren, wohin Daten verschoben werden dürfen, wer darauf zugreifen kann und welche Gesetze in jeder Phase gelten.

Initiativen wie Gaia-X schaffen in Deutschland und Europa zusätzliche Rahmenbedingungen für souveräne Cloud-Infrastrukturen und transparente Datenökosysteme, die diese Anforderungen technisch unterstützen.

Datenethik und verantwortungsvolle KI-Nutzung

Datenethik definiert, wie Daten genutzt werden sollten, wenn rechtliche Vorgaben unvollständig sind oder sich noch entwickeln. Dies umfasst Überlegungen wie Fairness, Bias-Minderung, Transparenz und verantwortungsvolle KI-Nutzung. Governance-Richtlinien formalisieren diese Erwartungen oft, insbesondere dort, wo datengestützte Ergebnisse Entscheidungen, Kund:innen oder nachgelagerte Aktionen beeinflussen.

Weitere Informationen dazu, wie Governance-Richtlinien die Compliance unterstützen, finden Sie unter Data Governance und Compliance.