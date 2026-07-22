Was ist die Verhinderung von Datenverlust (DLP)? Bedeutung und Best Practices

DLP kombiniert Technologietools und Sicherheitspraktiken, um die unbefugte Übertragung, Verwendung oder Offenlegung sensibler Daten zu erkennen und zu verhindern oder zu reduzieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Cybersicherheitstools wie

Mit Firewalls und Antivirensoftware, die Bedrohungen daran hindern, den Sicherheitsrahmen eines Unternehmens zu überschreiten, soll DLP sensible Daten schützen, indem es sie überall verfolgt. DLP überprüft sämtliche Unternehmensinhalte, um zu ermitteln, ob sensible Informationen gefährdet sind, und schützt Daten, die über herkömmliche Netzwerkgrenzen hinaus zu Cloud-Diensten und mobilen Geräten übertragen werden.

DLP basiert auf drei Kernprinzipien:

1. Datenklassifizierung

DLP-Plattformen identifizieren und kategorisieren Informationen auf der Grundlage der Sensibilität – wie öffentlich, intern, vertraulich oder stark eingeschränkt. Unternehmen kennzeichnen Daten, damit das DLP-System weiß, was geschützt werden muss, und unterscheiden zwischen weniger sensiblen Dokumenten und solchen, die personenbezogene Informationen oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.

2. Durchsetzung von Richtlinien

Unternehmen nutzen DLP-Systeme, um Regeln zu implementieren, die festlegen, wer auf bestimmte Datentypen zugreifen kann, wie sie diese freigeben können und unter welchen Umständen. Diese Regeln können beispielsweise verhindern, dass Mitarbeitende externe E-Mails senden, die Sozialversicherungsnummern enthalten, oder dass Quellcode in einen persönlichen Cloud-Speicher kopiert wird.

3. Echtzeit-Überwachung

DLP-Systeme überwachen kontinuierlich Daten im Ruhezustand (gespeichert), in Bewegung (übertragen) und im Einsatz (aktiver Zugriff). Diese Echtzeit-Transparenz erkennt Richtlinienverstöße, was Teams dabei helfen kann, schneller zu reagieren und potenzielle Auswirkungen zu reduzieren.