Was ist die Verhinderung von Datenverlust (DLP)? Bedeutung und Best Practices

DLP beginnt mit dem Auffinden und Klassifizieren sensibler Informationen im gesamten Unternehmen. Diese Tools scannen Dateien, Datenbanken und Dokumente, um Daten zu identifizieren, die vordefinierten Regeln oder Compliance-Standards entsprechen, z. B. Kreditkartennummern, die die Anforderungen des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) erfüllen, Sozialversicherungsnummern oder geschützte Informationen, die durch Stichwörter oder Textmuster identifiziert werden. Nach der Identifizierung werden diese Daten automatisch gekennzeichnet, damit das System weiß, welche Informationen geschützt werden müssen.
DLP-Systeme überwachen dann kontinuierlich, wie sich diese sensiblen Daten in der Unternehmensumgebung bewegen. Es beobachtet Aktivitäten auf Mitarbeitergeräten wie Laptops und Mobiltelefonen, scannt ausgehende E-Mails und Anhänge, verfolgt Datei-Uploads in Cloud-Anwendungen wie Google Drive oder Dropbox und prüft Daten, die in Ihrem Netzwerk fließen. Wenn jemand versucht, sensible Daten auf eine Weise zu senden, zu kopieren oder freizugeben, die gegen Richtlinien verstößt, kann DLP bestimmte Aktionen blockieren oder unter Quarantäne stellen. So werden versehentliche Datenlecks reduziert und Möglichkeiten für Datendiebstahl eingeschränkt.
Neben der Verhinderung dienen DLP-Systeme auch als Hub für Compliance und Vorfallmanagement. Sie protokollieren jeden Richtlinienverstoß, jeden versuchten Verstoß oder jede verdächtige Aktivität und erstellen detaillierte Audit-Trails, die zeigen, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat und was sie damit versucht haben. Diese umfassenden Berichte helfen Sicherheitsteams, Vorfälle schnell zu untersuchen, Muster zu identifizieren, die auf Insiderbedrohungen oder Systemschwachstellen hindeuten können, und Dokumentation für behördliche Audits bereitzustellen. Dank dieser Transparenz können Unternehmen Richtlinien auf der Grundlage realer Nutzungsmuster optimieren. So können sie sicherstellen, dass sich ihre DLP-Strategie mit den Anforderungen des Unternehmens weiterentwickelt und gleichzeitig Standards wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU sowie US-Vorgaben wie den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) oder den California Consumer Privacy Act (CCPA) eingehalten werden.