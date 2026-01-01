Die meisten Data Governance-Frameworks verwenden eine unterschiedliche Terminologie, decken aber in der Regel eine gemeinsame Reihe von Komponenten ab. Das genaue Modell hängt von der jeweiligen Organisation ab, aber ein praxisorientiertes Framework sollte in der Regel die folgenden Kernbereiche definieren:

Governance-Strategie und -Prinzipien

Das Framework sollte aufzeigen, warum Data Governance existiert und welche Geschäftsergebnisse sie aktiv unterstützt. Dazu können unter anderem Aspekte wie Regulatory Compliance, verlässliche Advanced Analytics, AI Readiness, die Adoption von Datenprodukten, operative Resilienz oder Secure Data Sharing gehören. Prinzipien bieten Teams eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn eine Richtlinie nicht jedes Szenario im Detail abdeckt – etwa bei der Frage, ob ein sensibles Datenattribut maskiert, tokenisiert, aus einem Modell-Feature-Set ausgeschlossen oder nur über eine genehmigte Ansicht verfügbar gemacht werden soll.

Rollen und Verantwortlichkeiten

Erfolgreiche Data Governance steht und fällt mit einer klaren Accountability. Ein Framework sollte die Verantwortlichkeiten von Data Ownern, Data Stewards, Data Custodians, Mitgliedern des Governance-Rates, Sicherheitsteams, Datenschutzteams, Plattformteams und Business-Stakeholdern definieren. Es sollte zudem die Entscheidungsbefugnisse festlegen, z. B. wer eine neue Datendomäne genehmigt, wer einen Konflikt bei der Metrikdefinition löst und wer eine Ausnahme von einer Aufbewahrungs- oder Zugriffsregel gewähren kann.

Richtlinien, Standards und Prozesse

Richtlinien legen die Regeln dafür fest, wie Daten erstellt, klassifiziert, abgerufen, genutzt, geteilt, aufbewahrt und entsorgt werden. Standards konkretisieren diese Regeln, indem sie genehmigte Klassifizierungsstufen, Namenskonventionen, Qualitätsschwellenwerte, Metadatenanforderungen, Aufbewahrungskategorien und Zugriffsmodelle definieren. Prozesse beschreiben, wie Teams die Arbeit ausführen, z. B. beim Onboarding eines neuen Datenprodukts, bei der Prüfung von Zugriffsanfragen oder bei der Lösung eines Qualitätsproblems.

Datenqualitätsmanagement

Das Framework sollte definieren, wie Qualität gemessen, überwacht und korrigiert wird. Zu den gängigen Dimensionen gehören dabei Korrektheit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Validität und Eindeutigkeit. In der Praxis bedeutet dies, kritische Datenelemente zu identifizieren, Qualitätsregeln zuzuweisen, Fehler zu überwachen und festzulegen, wer Untersuchungen anstellt, wenn sich eine Umsatzmetrik ändert, weil ein Quellfeld nicht mehr aktualisiert wird.

Data Classification und Metadatenmanagement

Klassifizierung und Metadaten liefern Kontext, der eine angemessene und richtlinienkonforme Datennutzung unterstützen soll. Ein Framework sollte definieren, wie die Organisation Datensensibilität, geschäftliche Bedeutung, Data Ownership, Data Lineage, Datenaktualität, Nutzungsverhalten und den übergeordneten Richtlinienkontext systematisch erfasst. Ein Tabellenname allein verrät Nutzer:innen selten, ob eine Spalte Kundenkennungen enthält, ob die Daten für KI-Training freigegeben sind oder ob sich die Metrikdefinition seit dem letzten Berichtszyklus geändert hat.

Datenschutz, Sicherheit und Zugriffskontrollen

Data-Governance-Frameworks sollten die strategische Absicht hinter definierten Policies direkt mit den entsprechenden Security Controls verknüpfen. Dazu gehören Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Least-Privilege-Zugriff, Verschlüsselung, Maskierung, Sicherheit auf Zeilenebene, Monitoring, Aufbewahrungskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzanforderungen. Das Framework zudem präzise definieren, wie Zugriff beantragt, genehmigt, überprüft und entzogen wird.

In Deutschland bildet die DSGVO die zentrale regulatorische Grundlage: Ein Data-Governance-Framework, das DSGVO-Anforderungen wie Zweckbindung, Datensparsamkeit, Auskunftsrechte und Rechenschaftspflicht operativ verankert, ist für die meisten Unternehmen nicht optional, sondern gesetzlich geboten.

Data Lifecycle Management

Daten haben einen Lebenszyklus: Erstellung, Ingestion, Transformation, Speicherung, Nutzung, Teilen, Aufbewahrung, Archivierung und Löschung. Ein Governance-Framework sollte definieren, wie Daten diese Phasen durchlaufen, welche Aufbewahrungsregeln gelten, wie mit gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Legal Holds) umgegangen wird und welche Nachweise belegen, dass Daten richtlinienkonform aufbewahrt oder entsorgt wurden.

Primär- und Referenzdatenmanagement

Governance-Programme benötigen konsistente Definitionen für wichtige Entitäten wie Kund:innen, Produkte, Mitarbeiter:innen, Anbieter, Standorte und Finanzkonten. Das Primär- und Referenzdatenmanagement definiert die vertrauenswürdigen Quellen, Survivorship-Regeln und Stewardship-Prozesse, die diese Entitäten über Systeme und Reporting-Anwendungsfälle hinweg konsistent halten.

Datenarchitektur und Integrationsstandards

Ein Framework sollte auf die Architektur des Unternehmens abgestimmt sein, anstatt als isoliertes Silo daneben zu stehen. Dies umfasst Standards für Modellierung, Ingestion, Transformation, Interoperabilität, API-Nutzung, Data Sharing, Semantic Layers und ein konsistentes Datenprodukt-Design. Architekturstandards helfen bei der Skalierung der Governance, da Teams konsistente Muster anwenden können, anstatt jede Pipeline oder Domänengrenze von Grund auf neu zu entwerfen.

Compliance-, Risiko- und Audit-Management

Governance-Frameworks sollten definieren, wie regulatorische Verpflichtungen, interne Kontrollen, Risiken, Ausnahmen und Audit-Nachweise nachverfolgt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung in Branchen, in denen Aufsichtsbehörden von Organisationen den Nachweis erwarten, dass entsprechende Controls nicht nur auf dem Papier existieren, sondern im laufenden Betrieb auch ihre beabsichtigte operative Wirkung entfalten.

In Deutschland nutzen viele Unternehmen das BSI IT-Grundschutz-Kompendium als ergänzendes Rahmenwerk, das konkrete Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz von Informationssystemen vorgibt. Es kann gut mit Data-Governance-Frameworks wie COBIT oder CDMC kombiniert werden, um technische Sicherheitskontrollen mit übergeordneten Governance-Anforderungen zu verknüpfen.

Tools und Technologien

Technologie allein schafft noch keine Governance, aber sie hilft dabei, Governance in großem Maßstab zu betreiben. Datenkataloge, Lineage-Tools, Access-Governance-Systeme, Datenqualitätsplattformen, Policy-Engines und Monitoring-Tools können Metadaten erfassen, Kontrollen durchsetzen, Anomalien aufdecken und Nachweise sichern. Das Framework sollte klären, welche Systeme die führenden Metadaten (authoritative Metadata) enthalten und wie Governance-Entscheidungen in technische Kontrollen zurückgeschrieben werden.

Metriken und kontinuierliche Verbesserung

Ein Framework sollte Metriken enthalten, die zeigen, ob die Governance funktioniert. Nützliche Metriken können die Katalogabdeckung, Klassifizierungsabdeckung, Datenqualitätswerte, den Abschluss von Zugriffsüberprüfungen, die Liegezeit von Ausnahmebehandlungen (Exception Aging), die Zeit zur Problemlösung, die Einhaltung von Richtlinien und den Prozentsatz kritischer Datenelemente mit zugewiesenen Eigentümer:innen umfassen.

Eine einfache Methode, diese Komponenten zu strukturieren, ist die Aufteilung nach: Personen, Policies, Prozessen, Data Controls, Technologien und Messverfahren.