Grundlagen
Data-Governance-Frameworks: Richtlinien in Verantwortlichkeit umsetzen
Ein umfassender Leitfaden zu den wichtigsten Data-Governance-Frameworks, ihren Kernkomponenten und der Frage, wie Unternehmen eine Governance in Daten-, Cloud- und KI-Umgebungen implementieren.
DATA-GOVERNANCE-FRAMEWORKS DEFINIERT
Data-Governance-Frameworks bieten die grundlegende Struktur, mit der Organisationen Daten unternehmensweit konsistent verwalten, schützen und steuern. Sie definieren die Rollen, Richtlinien, Prozesse, Kontrollen und Metriken, die vorgeben, wie Datenentscheidungen in großem Maßstab getroffen, durchgesetzt und gemessen werden.
Die meisten Governance-Programme weisen weit mehr Dokumentation als Verantwortlichkeit auf. Richtlinien werden veröffentlicht, ein Katalog wird gefüllt, ein Data Council wird gebildet – aber Daten bewegen sich immer noch auf eine Weise durch das Unternehmen, die Eigentumsverhältnisse unklar lässt, die Durchsetzung von Richtlinien inkonsistent macht und Audit-Nachweise über Teams und Tools hinweg verstreut.
Ein Data-Governance-Framework hilft Unternehmen dabei, diese operativen Herausforderungen gezielt anzugehen. Es legt fest, wer Entscheidungen über Daten trifft, wie diese Entscheidungen zu durchsetzbaren Kontrollen werden und wie Governance über Domänen, Plattformen und KI-Workloads hinweg skaliert - anstatt dass sich Teams auf informelle Abstimmungen verlassen. Das Framework ist die Struktur, die die Absicht der Richtlinie mit dem verbindet, was tatsächlich in der Praxis geschieht.
Dieser Leitfaden behandelt die Rolle von Data-Governance-Frameworks, die Kernkomponenten, die die meisten Programme benötigen, wie sich die wichtigsten Frameworks unterscheiden und wie Unternehmen ein Framework auswählen und implementieren können, das zu ihrer Architektur, Branche und ihrem Reifegrad passt.
Was ist ein Data-Governance-Framework?
Ein Data-Governance-Framework ist ein strukturiertes Modell, das definiert, wie ein Unternehmen Daten in seiner gesamten Umgebung verwaltet, schützt, nutzt und misst. Es umfasst in der Regel die Governance-Prinzipien, Rollen, Richtlinien, Standards, Prozesse, Kontrollen, Technologien und Metriken, die bestimmen, wie Daten von der Erstellung bis zur Aufbewahrung oder Löschung behandelt werden.
Ein Framework ist nicht dasselbe wie eine Richtlinie, ein Standard oder eine Kontrolle. Ein Framework bietet die übergeordnete Struktur dafür, wie ein Unternehmen Daten steuert. Richtlinien, interne Standards, Prozesse und Kontrollen sind in der Regel innerhalb des Frameworks angesiedelt, um es operativ wirksam zu machen. Zusätzliche, formale externe Standards, wie beispielsweise ISO-Normen, können das Framework ebenfalls prägen oder direkt als solches dienen.
- Eine Richtlinie definiert die Erwartungshaltung einer Organisation – beispielsweise, wer auf regulierte Kundendaten zugreifen darf.
- Ein interner Standard definiert, wie diese Erwartungshaltung konkret umgesetzt werden soll, wie etwa durch Klassifizierungsregeln für Kundenkennungen, Transaktionsdatensätze oder geschützte Gesundheitsinformationen (PHI).
- Eine Kontrolle setzt die Anforderung durch oder verifiziert deren Einhaltung, wie z. B. rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), dynamische Maskierung, Verschlüsselung, Zugriffsüberprüfungen oder Audit-Protokollierung.
- Ein formaler externer Standard bietet anerkannte Leitlinien oder Anforderungen, die dabei helfen, ein Framework zu gestalten oder sogar als Framework zu dienen – wie z. B. ISO-Standards für Sicherheit, Datenschutz oder Datenmanagement.
Diese Differenzierung ist von zentraler Bedeutung, da viele Governance-Programme an einer unzureichenden operativen Struktur scheitern.
Zweck und Mehrwert eines Data-Governance-Frameworks
Data-Governance-Frameworks helfen Organisationen dabei, strategische Governance-Entscheidungen konsistent über verschiedene Teams, IT-Systeme und Datendomänen hinweg umzusetzen. Ohne ein Framework verwaltet das Kundendatenteam Definitionen vielleicht auf eine bestimmte Weise, die Finanzabteilung nutzt einen isolierten Validierungsprozess und das KI-Team verfolgt die Provenienz der Trainingsdaten in einer Tabelle, die niemand außerhalb des Projekts prüfen kann.
Der Wert eines Frameworks besteht darin, dass es Governance von einer Sammlung lokaler Praktiken in ein unternehmensweites Betriebsmodell verwandelt. Es hilft Unternehmen bei Folgendem:
- Klare Accountability für Datendomänen, Tabellen, Metriken, Richtlinien und Ausnahmebehandlungen festzulegen
- Eine gemeinsame Sprache für Qualität, Data Ownership, Klassifizierung, Lineage und Risiko definieren
- Data-Governance-Initiativen nahtlos mit den Anforderungen aus Compliance, Analytics, KI, Cybersecurity und operativen Geschäftszielen zu synchronisieren
- Eine konsistentere Anwendung von Kontrollen über Datenprodukte, Pipelines, Anwendungen und Modelle hinweg sicherzustellen
- Zugriffsentscheidungen, Richtlinienausnahmen und Behebungsmaßnahmen (Remediation Activities) für Audits dokumentieren
- Zu messen, ob sich die Data Governance tatsächlich verbessert, anstatt nur das bloße Vorhandensein von Governance-Artefakten zu überprüfen
Ein Framework hilft Governance-Teams außerdem, zwei häufige Extreme zu vermeiden: ein richtlinienlastiges Programm, das viel Dokumentation, aber kaum Durchsetzung bewirkt, und ein rein tool-fokussiertes Programm, das Assets katalogisiert, ohne zu klären, wer Entscheidungen trifft. Die effektivsten Frameworks schlagen die Brücke vom Betriebsmodell zur technischen Infrastruktur, sodass ein Data Steward Approval, ein Klassifizierungs-Tag, ein Lineage-Pfad und eine Access-Policy nahtlos ineinandergreifen können.
Der eigentliche Treiber von KI und Data Governance ist bereits vorhanden – die Kunden fordern es.
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
Kernkomponenten eines Data-Governance-Frameworks
Die meisten Data Governance-Frameworks verwenden eine unterschiedliche Terminologie, decken aber in der Regel eine gemeinsame Reihe von Komponenten ab. Das genaue Modell hängt von der jeweiligen Organisation ab, aber ein praxisorientiertes Framework sollte in der Regel die folgenden Kernbereiche definieren:
Governance-Strategie und -Prinzipien
Das Framework sollte aufzeigen, warum Data Governance existiert und welche Geschäftsergebnisse sie aktiv unterstützt. Dazu können unter anderem Aspekte wie Regulatory Compliance, verlässliche Advanced Analytics, AI Readiness, die Adoption von Datenprodukten, operative Resilienz oder Secure Data Sharing gehören. Prinzipien bieten Teams eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn eine Richtlinie nicht jedes Szenario im Detail abdeckt – etwa bei der Frage, ob ein sensibles Datenattribut maskiert, tokenisiert, aus einem Modell-Feature-Set ausgeschlossen oder nur über eine genehmigte Ansicht verfügbar gemacht werden soll.
Rollen und Verantwortlichkeiten
Erfolgreiche Data Governance steht und fällt mit einer klaren Accountability. Ein Framework sollte die Verantwortlichkeiten von Data Ownern, Data Stewards, Data Custodians, Mitgliedern des Governance-Rates, Sicherheitsteams, Datenschutzteams, Plattformteams und Business-Stakeholdern definieren. Es sollte zudem die Entscheidungsbefugnisse festlegen, z. B. wer eine neue Datendomäne genehmigt, wer einen Konflikt bei der Metrikdefinition löst und wer eine Ausnahme von einer Aufbewahrungs- oder Zugriffsregel gewähren kann.
Richtlinien, Standards und Prozesse
Richtlinien legen die Regeln dafür fest, wie Daten erstellt, klassifiziert, abgerufen, genutzt, geteilt, aufbewahrt und entsorgt werden. Standards konkretisieren diese Regeln, indem sie genehmigte Klassifizierungsstufen, Namenskonventionen, Qualitätsschwellenwerte, Metadatenanforderungen, Aufbewahrungskategorien und Zugriffsmodelle definieren. Prozesse beschreiben, wie Teams die Arbeit ausführen, z. B. beim Onboarding eines neuen Datenprodukts, bei der Prüfung von Zugriffsanfragen oder bei der Lösung eines Qualitätsproblems.
Datenqualitätsmanagement
Das Framework sollte definieren, wie Qualität gemessen, überwacht und korrigiert wird. Zu den gängigen Dimensionen gehören dabei Korrektheit, Vollständigkeit, Konsistenz, Aktualität, Validität und Eindeutigkeit. In der Praxis bedeutet dies, kritische Datenelemente zu identifizieren, Qualitätsregeln zuzuweisen, Fehler zu überwachen und festzulegen, wer Untersuchungen anstellt, wenn sich eine Umsatzmetrik ändert, weil ein Quellfeld nicht mehr aktualisiert wird.
Data Classification und Metadatenmanagement
Klassifizierung und Metadaten liefern Kontext, der eine angemessene und richtlinienkonforme Datennutzung unterstützen soll. Ein Framework sollte definieren, wie die Organisation Datensensibilität, geschäftliche Bedeutung, Data Ownership, Data Lineage, Datenaktualität, Nutzungsverhalten und den übergeordneten Richtlinienkontext systematisch erfasst. Ein Tabellenname allein verrät Nutzer:innen selten, ob eine Spalte Kundenkennungen enthält, ob die Daten für KI-Training freigegeben sind oder ob sich die Metrikdefinition seit dem letzten Berichtszyklus geändert hat.
Datenschutz, Sicherheit und Zugriffskontrollen
Data-Governance-Frameworks sollten die strategische Absicht hinter definierten Policies direkt mit den entsprechenden Security Controls verknüpfen. Dazu gehören Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM), Least-Privilege-Zugriff, Verschlüsselung, Maskierung, Sicherheit auf Zeilenebene, Monitoring, Aufbewahrungskontrollen und die Einhaltung von Datenschutzanforderungen. Das Framework zudem präzise definieren, wie Zugriff beantragt, genehmigt, überprüft und entzogen wird.
In Deutschland bildet die DSGVO die zentrale regulatorische Grundlage: Ein Data-Governance-Framework, das DSGVO-Anforderungen wie Zweckbindung, Datensparsamkeit, Auskunftsrechte und Rechenschaftspflicht operativ verankert, ist für die meisten Unternehmen nicht optional, sondern gesetzlich geboten.
Data Lifecycle Management
Daten haben einen Lebenszyklus: Erstellung, Ingestion, Transformation, Speicherung, Nutzung, Teilen, Aufbewahrung, Archivierung und Löschung. Ein Governance-Framework sollte definieren, wie Daten diese Phasen durchlaufen, welche Aufbewahrungsregeln gelten, wie mit gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Legal Holds) umgegangen wird und welche Nachweise belegen, dass Daten richtlinienkonform aufbewahrt oder entsorgt wurden.
Primär- und Referenzdatenmanagement
Governance-Programme benötigen konsistente Definitionen für wichtige Entitäten wie Kund:innen, Produkte, Mitarbeiter:innen, Anbieter, Standorte und Finanzkonten. Das Primär- und Referenzdatenmanagement definiert die vertrauenswürdigen Quellen, Survivorship-Regeln und Stewardship-Prozesse, die diese Entitäten über Systeme und Reporting-Anwendungsfälle hinweg konsistent halten.
Datenarchitektur und Integrationsstandards
Ein Framework sollte auf die Architektur des Unternehmens abgestimmt sein, anstatt als isoliertes Silo daneben zu stehen. Dies umfasst Standards für Modellierung, Ingestion, Transformation, Interoperabilität, API-Nutzung, Data Sharing, Semantic Layers und ein konsistentes Datenprodukt-Design. Architekturstandards helfen bei der Skalierung der Governance, da Teams konsistente Muster anwenden können, anstatt jede Pipeline oder Domänengrenze von Grund auf neu zu entwerfen.
Compliance-, Risiko- und Audit-Management
Governance-Frameworks sollten definieren, wie regulatorische Verpflichtungen, interne Kontrollen, Risiken, Ausnahmen und Audit-Nachweise nachverfolgt werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung in Branchen, in denen Aufsichtsbehörden von Organisationen den Nachweis erwarten, dass entsprechende Controls nicht nur auf dem Papier existieren, sondern im laufenden Betrieb auch ihre beabsichtigte operative Wirkung entfalten.
In Deutschland nutzen viele Unternehmen das BSI IT-Grundschutz-Kompendium als ergänzendes Rahmenwerk, das konkrete Sicherheitsmaßnahmen für den Schutz von Informationssystemen vorgibt. Es kann gut mit Data-Governance-Frameworks wie COBIT oder CDMC kombiniert werden, um technische Sicherheitskontrollen mit übergeordneten Governance-Anforderungen zu verknüpfen.
Tools und Technologien
Technologie allein schafft noch keine Governance, aber sie hilft dabei, Governance in großem Maßstab zu betreiben. Datenkataloge, Lineage-Tools, Access-Governance-Systeme, Datenqualitätsplattformen, Policy-Engines und Monitoring-Tools können Metadaten erfassen, Kontrollen durchsetzen, Anomalien aufdecken und Nachweise sichern. Das Framework sollte klären, welche Systeme die führenden Metadaten (authoritative Metadata) enthalten und wie Governance-Entscheidungen in technische Kontrollen zurückgeschrieben werden.
Metriken und kontinuierliche Verbesserung
Ein Framework sollte Metriken enthalten, die zeigen, ob die Governance funktioniert. Nützliche Metriken können die Katalogabdeckung, Klassifizierungsabdeckung, Datenqualitätswerte, den Abschluss von Zugriffsüberprüfungen, die Liegezeit von Ausnahmebehandlungen (Exception Aging), die Zeit zur Problemlösung, die Einhaltung von Richtlinien und den Prozentsatz kritischer Datenelemente mit zugewiesenen Eigentümer:innen umfassen.
Eine einfache Methode, diese Komponenten zu strukturieren, ist die Aufteilung nach: Personen, Policies, Prozessen, Data Controls, Technologien und Messverfahren.
Beispiele für Data-Governance-Frameworks
Verschiedene Frameworks legen den Fokus auf unterschiedliche operative Herausforderungen. Einige dienen als umfassende Wissensdatenbanken (Bodies of Knowledge), andere fungieren als Reifegradmodelle oder Architekturmethoden, während manche gezielt für Cloud-Infrastrukturen, die Forschung oder regulatorische Rahmenbedingungen konzipiert sind.
|Framework
|Fokus
|Ideal für
|DAMA-DMBOK
|Umfassende Wissenssammlung (Body of Knowledge) für das strategische Datenmanagement
|Große Unternehmen, die eine umfassende Abdeckung aller Datenmanagement-Disziplinen benötigen
|COBIT
|Governance und Management der Unternehmens-IT
|Organisationen, die ihre Data Governance nahtlos mit IT-Governance, Controls, Risikomanagement und Audits verknüpfen möchten
|DCAM
|Reifegrad der Datenmanagement-Fähigkeiten
|Finanzdienstleister und regulierte Organisationen, die regelmäßige Maturity Assessments sowie eine kontinuierliche Optimierung ihrer Capabilities benötigen
|TOGAF
|Strategische Ausrichtung der Enterprise Architecture
|Unternehmen, die Data Governance fest in ihre Enterprise Architecture, Transformationsprozesse und Zielbetriebsmodelle (Operating Models) einbetten möchten
|FAIR
|Auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten (FAIR-prinzipien)
|Forschung, Wissenschaft, öffentlicher Sektor und Data Sharing-Infrastrukturen
|CDMC
|Cloud-Datenmanagement-Fähigkeiten
|Cloud-First-, Hybrid Cloud- und Multi-Cloud-Organisationen, die Kontrollen für das Cloud-Datenmanagement benötigen
DAMA-DMBOK
DAMA-DMBOK ist eine umfassende Body of Knowledge für das Datenmanagement, die Unternehmen dabei hilft, Datenmanagement-Disziplinen zu strukturieren und sie an der Geschäftsstrategie, Compliance und dem Wandel der Technologie auszurichten. DAMA beschreibt das DMBOK als fundamentale Ressource zur Strukturierung, Governance und Optimierung von Data Assets über Kernbereiche wie Strategie, Datenqualität, Metadaten und Datenarchitektur hinweg.
Das DAMA-DMBOK ist oft nützlich, wenn eine Organisation ein umfassendes Referenzmodell anstelle eines engen, rein fokussierten Control-Frameworks benötigt. Es kann Teams dabei helfen, den Scope eines Datenmanagementprogramms abzugrenzen, Lücken (Gaps) zu identifizieren und ein gemeinsames Vokabular für Governance-, Architektur-, Qualitäts- und Stewardship-Teams zu erstellen.
COBIT
COBIT (von ISACA) ist ein bewährtes Governance-Framework für Enterprise Informationen und Technologie. Es wird häufig von Unternehmen verwendet, die Technologie-Governance, Risiken, Kontrollziele und Audit-Praktiken nahtlos miteinander verknüpfen müssen. Der ganzheitliche Fokus von ISACA auf IT-Governance, Audits, Risikomanagement, Datenschutz und Cybersecurity macht COBIT immer dann relevant, wenn die Data Governance eng mit der übergeordneten IT-Governance-Aufsicht (Enterprise IT Oversight) synchronisiert werden soll.
COBIT kann nützlich sein, wenn Data Governance in eine etablierte Kontrollumgebung integriert werden muss. Beispielsweise könnte eine Organisation im Finanzdienstleistungssektor COBIT-konforme Governance-Prozesse einsetzen, um Data Access Reviews, Change Management, Kontrolltests und Audit-Evidenzen miteinander zu verbinden.
DCAM
Das Data Management Capability Assessment Model (DCAM), das vom EDM Council entwickelt wurde, ist ein Best-Practice-Framework zur Bewertung und Verbesserung von Datenmanagement-Fähigkeiten. Das EDM Council beschreibt DCAM als Framework für den Aufbau, die Aufrechterhaltung und die kontinuierliche Weiterentwicklung einer ausgereiften Datenmanagement-Disziplin, mit erweiterter Unterstützung für KI und Cloud in der aktuellen Version.
DCAM ist besonders relevant für Finanzdienstleistungen und andere regulierte Branchen, da es den Schwerpunkt auf Reifegrad, Fähigkeitsbewertung und evidenzbasierte Verbesserung legt. Es hilft Unternehmen dabei, zu erkennen, wo Governance-Fähigkeiten bereits ausgereift sind, wo sie inkonsistent sind und welche Lücken priorisiert werden sollten.
TOGAF
TOGAF, das von The Open Group gepflegt wird, ist eine Methodik und ein Framework für die Unternehmensarchitektur. The Open Group beschreibt TOGAF als detaillierte Methode sowie als Set unterstützender Tools für die Entwicklung einer Enterprise Architecture – ein globaler Standard, der von vielen großen Organisationen genutzt wird.
TOGAF ist kein Data-Governance-Framework im engeren Sinne, aber es ist von hohem Wert, wenn Governance in die Architektur eingebettet werden muss. Es kann dabei helfen, Data Governance mit Business-, Applikations-, Daten- und Technologie-Architektur in Einklang zu bringen, sodass sich Governance-Entscheidungen direkt im Design und in der Weiterentwicklung von Systemen widerspiegeln.
FAIR-Prinzipien
Die FAIR-Prinzipien definieren ein Modell, um Daten auffindbar (Findable), zugänglich (Accessible), interoperabel (Interoperable) und wiederverwendbar (Reusable) zu machen. Die Prinzipien wurden 2016 veröffentlicht, um Management und Stewardship digitaler Assets zu verbessern, insbesondere im wissenschaftlichen und Forschungskontext.
FAIR ist besonders nützlich, wenn ein verantwortungsvolles Data Sharing sowie die nachhaltige Datenwiederverwendung im Fokus stehen. Eine Forschungseinrichtung, eine Organisation im Gesundheitswesen oder eine Behörde des öffentlichen Sektors könnte FAIR nutzen, um Metadaten, Persistent Identifiers, Interoperabilitätsstandards sowie die Wiederverwendungsbedingungen für Datenprodukte signifikant zu verbessern.
CDMC
Die Cloud Data Management Capabilities (CDMC), entwickelt vom EDM Council, konzentriert sich auf die Verwaltung und Kontrolle von Daten in Cloud-Umgebungen. Das EDM Council beschreibt CDMC als Framework für die sichere Datenmanagement in Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen. Das Modell umfasst überprüfbare Nachweise, Scoring und Cloud-spezifische Kontrollfunktionen.
CDMC ist nützlich, wenn Unternehmen Workloads für kontrollierte Daten in Cloud-, Hybrid Cloud- oder Multi-Cloud-Architekturen migrieren. Es bietet Teams eine Möglichkeit, Kontrollen für Data Governance und Verantwortlichkeit, Katalogisierung und Klassifizierung, Datenverfügbarkeit, Datensicherheit, Datenschutz, Lifecycle-Management und technische Architektur zu bewerten.
Evaluierung und Auswahl eines Data-Governance-Frameworks
Die Auswahl des passenden Frameworks beginnt immer mit den spezifischen operativen Herausforderungen der jeweiligen Organisation. Nutzen Sie die folgenden Kriterien, um die Eignung (Fit) zu evaluieren:
|Bewertungskriterium
|Leitfragen
|Geschäftsziel
|Liegt der primäre Fokus auf Compliance, Vertrauen in Analytics, KI-Readiness, Cloud-Migration, Data Sharing oder der Ausrichtung der Unternehmensarchitektur?
|Branchenkontext
|Berücksichtigt das Framework branchenspezifische regulatorische Erwartungen für Daten aus den Sektoren Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Government, Forschung oder dem öffentlichen Sektor?
|Data-Governance-Reifegrad
|Benötigt das Unternehmen grundlegende Rollen und Richtlinien, oder stehen bereits Maturity Assessments, Control-Testing und kontinuierliche Optimierung im Vordergrund?
|Architektur-Fit
|Spiegelt das Framework den gesamten Data Estate der Organisation wider, einschließlich Cloud, Hybrid Cloud und Multi-Cloud-Umgebungen, Open Table Formats, Anwendungen und KI-Workloads?
|Kontrollanforderungen
|Lässt sich das Framework in durchsetzbare Kontrollen wie Zugriffsrichtlinien, Maskierung, Klassifizierung, Lineage und Aufbewahrung übersetzen?
|Audit-Anforderungen (Evidence)
|Benötigt das Unternehmen auditierbare Nachweise für Freigaben, Ausnahmen, Qualitätsprüfungen, Access-Reviews und die Durchsetzung von Richtlinien?
|Implementierungsaufwand
|Kann das Unternehmen das Framework mit den verfügbaren Mitarbeitenden, der Technologie und der Unterstützung durch die Führungsebene operationalisieren?
|Tooling-Alignment
|Können bestehende Datenataloge, Lineage-Systeme, Policy-Engines, Datenqualitätstools und Plattformkontrollen das Framework unterstützen?
Viele Unternehmen kombinieren verschiedene Frameworks. Beispielsweise könnte ein Unternehmen DAMA-DMBOK für einen breiten Datenmanagement-Umfang, DCAM für die Reifegradbewertung, CDMC für Cloud-Kontrollen und das NIST AI RMF für KI-Risiko-Governance nutzen.
Customer Story: Siemens
Siemens nutzt Snowflake für den Aufbau einer unternehmensweiten Data-Mesh-Plattform, die föderierte Governance-Strukturen über alle Geschäftsbereiche hinweg standardisiert und die Innovationsgeschwindigkeit im gesamten Konzern steigert.
Die 6 Phasen der Implementierung eines Data-Governance-Frameworks
Ein Data-Governance-Framework entfaltet seinen größten Nutzen, wenn es das alltägliche, operative Datenmanagement nachhaltig verändert. Die Implementierung sollte mit einem fokussierten Umfang beginnen, das Betriebsmodell validieren und dann ausgeweitet werden.
Phase 1: Data-Governance-Leadership etablieren
Beginnen Sie damit, sich die Unterstützung der Führungsebene zu sichern und die Entscheidungsstruktur zu definieren. Dies umfasst in der Regel ein Governance-Council, Data Owner auf Domänenebene, Data Stewards, Platform Owner, Stakeholder für Sicherheit und Datenschutz sowie Geschäftsvertreter:innen.
Eine RACI-Matrix kann dabei helfen, zu dokumentieren, wer für jeden Governance-Prozess verantwortlich (Responsible), rechenschaftspflichtig (Accountable), konsultiert (Consulted) und informiert (Informed) ist. Beispielsweise kann ein Data Owner für eine Kundendaten-Domäne rechenschaftspflichtig sein, ein Steward kann für die Qualität der Metadaten verantwortlich sein, das Sicherheitsteam kann bei der Gestaltung von Zugriffsrichtlinien konsultiert werden und nachgelagerte Analytics-Teams können informiert werden, wenn sich die Definition einer Metrik ändert.
Phase 2: Data Inventory und Data Classification durchführen
Der nächste Schritt besteht darin, die wichtigsten Daten zu identifizieren. Inventarisieren Sie kritische Tabellen, Views, Datenprodukte, Pipelines, Berichte, KI-Trainings-Datasets und extern geteilte Assets. Klassifizieren Sie die Daten anschließend nach Sensibilität, geschäftlicher Bedeutung, regulatorischer Relevanz, Eigentümerschaft, Nutzung und Lifecycle-Anforderungen.
In dieser Phase sollten hochwertige und risikoreiche Daten priorisiert werden. Kundenkennungen, Finanzberichtsdaten, regulierte Gesundheitsdaten, Modelltrainingsdaten und Metriken auf Vorstandsebene erfordern in der Regel eine dringendere Governance als risikoarme operative Protokolle.
HÄUFIGE FALLE
Viele Teams führen eine Dateninventarisierung und -klassifizierung durch und lassen die Ergebnisse dann in einer Tabelle liegen. Das schafft zwar Transparenz, aber keine Verantwortlichkeit. Wenn eine Spalte als sensibel, reguliert oder für eine eingeschränkte Nutzung freigegeben getaggt ist, sollte diese Klassifizierung spezifische Kontrollen auslösen, wie z. B. Maskierung, Zugriff auf Zeilenebene, Genehmigungs-Routing, Aufbewahrungsregeln oder Audit-Protokollierung.
Phase 3: Richtlinien, Standards und Prozesse definieren
Sobald das Unternehmen genau weiß, welche Daten sie verwaltet, kann sie die entsprechenden Regeln und Leitlinien präzise definieren. Die Richtlinien sollten Zugriff, Data Classification, Datenqualität, Aufbewahrung (Retention), Sharing, zulässige Nutzung, KI-Nutzung und Ausnahmebehandlung abdecken. Standards sollten diese Richtlinien in spezifische Anforderungen übersetzen, wie z. B. obligatorische Metadatenfelder, genehmigte Klassifizierungsstufen, Namenskonventionen, Schwellenwerte für die Datenqualität und definierte Retention-Kategorien.
Prozesse und Prozeduren sollten detailliert beschreiben, wie Teams ihre täglichen Data-Governance-Aufgaben operativ umsetzen. Ein definierter Prozess könnte beispielsweise festlegen, wie ein neues Datenprodukt genehmigt wird, welche Metadatenfelder vor der Veröffentlichung erforderlich sind und wie eine Zugriffsanfrage zur Überprüfung weitergeleitet wird.
Phase 4: Governance Controls und technische Durchsetzung implementieren
Die Implementierung des Frameworks erfordert eine technische Durchsetzung. In dieser Phase werden Classification-Tags, Zugriffsrichtlinien (Access Policies), Maskierungsrichtlinien (Masking Policies), Row-Level-Controls, Verschlüsselung, Datenherkunft, Monitoring der Datenqualität und Audit-Protokollierung zu integralen Bestandteilen der governten Umgebung.
In Snowflake werden Governance-Funktionen beispielsweise durch den Snowflake Horizon Catalog unterstützt, der integrierte Governance-, Discovery- und Sicherheitsfunktionen für die AI Data Cloud bereitstellt. Horizon ist darauf ausgelegt, Compute-Engines und Formate flexibel zu verbinden, konsistente Metadaten- und Permissions-Views bereitzustellen und Governance-Metadaten auf unterstützte Data-Sharing-Workflows auszuweiten.
Das praktische Ziel ist es, die Diskrepanz zwischen Governance-Absicht und Plattformverhalten zu verringern. Wenn eine Spalte als sensibel klassifiziert ist, können Organisationen Access- und Masking-Controls gezielt so konfigurieren, dass sie dieser Einstufung automatisch entsprechen, anstatt sich ausschließlich auf die manuelle Durchsetzung von Policies zu verlassen.
Phase 5: Governance Controls pilotieren und validieren
Pilotieren Sie das Framework in ein oder zwei hochwertigen Domänen, bevor Sie es auf die Gesamtorganisation skalieren. Ein Pilotprojekt könnte sich beispielsweise auf Kundendaten, Finanzberichterstattung, regulierte Gesundheitsdaten oder eine KI-Trainingsdaten-Pipeline konzentrieren.
Das Pilotprojekt sollte überprüfen, ob Rollenverteilungen klar definiert sind, Metadaten vollständig vorliegen, Policies effektiv durchgesetzt werden, Qualitätsdaten-Anomalien korrekt geroutet werden und lückenlose Audit-Evidenzen erbracht werden können. Zudem sollte die Pilotphase aufzeigen, an welchen Stellen das Framework zu komplex ist, wo Stewardship-Aufgaben unzureichend mit Ressourcen ausgestattet sind und wo technische Controls feinjustiert werden müssen.
Phase 6: Unternehmensweit skalieren und kontinuierlich optimieren
Erweitern Sie das Framework nach dem Pilotprojekt auf zusätzliche Domänen, Datenprodukte und Geschäftsbereiche. Die Skalierung sollte Schulungen, Onboarding-Playbooks, Automatisierung, wiederkehrende Metriken und Feedbackschleifen umfassen.
Eine kontinuierliche Optimierung ist unerlässlich, da sich moderne Datenlandschaften fortlaufend verändern. Neue Applikationen, neue KI-Anwendungsfälle, neue Vorschriften, neue Cloud-Dienste und neue Geschäftsdefinitionen können allesamt Governance-Gaps verursachen. Ein ausgereiftes Framework bietet Teams die Möglichkeit, diese Lücken frühzeitig zu erkennen und Rollen, Richtlinien, Kontrollen oder Metriken anzupassen, bevor das Vertrauen erodiert.
Implementation-Timeline
Individuelle Implementation-Timelines variieren je nach Organisationsgröße, regulatorischer Dichte, Datenkomplexität und dem vorhandenen Reifegrad. Ein praktischer Plan sieht oft wie folgt aus:
|Phase
|Typische Dauer
|Primäres Ergebnis (Primary Output)
|Data-Governance-Leadership etablieren
|4–6 Wochen
|Executive Sponsorship, Data-Governance-Council, Rollendefinitionen und RACI-Matrix
|Data Inventory und Data Classification durchführen
|6–8 Wochen
|Inventarisierung kritischer Daten, Data-Classification-Modell und Prioritätsdomänen
|Richtlinien, Standards und Prozesse definieren
|4–6 Wochen
|Governance-Richtlinien, Standards und Standard Operating Procedures (SOPs)
|Governance-Kontrollen implementieren
|8–12 Wochen
|Zugriffsregeln, Tags, Maskierung, Lineage, Qualitätsprüfungen und Audit-Logging
|Kontrollen pilotieren und validieren
|6–8 Wochen
|Pilot-Ergebnisse, Kontrollvalidierung und Behebungsplan
|Skalieren und optimieren
|Fortlaufend (Ongoing)
|Rollout auf die Gesamtorganisation, Performance-Metriken und ein fester Takt (Cadence) für kontinuierliche Optimierungen
Die ersten 90 Tage sollten sich auf sichtbare Fortschritte konzentrieren und nicht auf unternehmensweite Vollständigkeit. Zu den nützlichen Qcuik Wins gehören die Zuweisung von Verantwortlichen für kritische Datendomänen, die Klassifizierung sensibler Spalten, die Veröffentlichung einer kleinen Gruppe genehmigter Metrikdefinitionen, die Implementierung von Access-Reviews für risikoreiche Daten und die Erstellung eines Governance-Dashboards, das die Abdeckung und offene Probleme anzeigt.
Das Erreichen eines Reifegrads auf Enterprise-Ebene dauert in der Regel länger, da eine effektive Data Governance neben dem passenden Tooling auch tiefgreifende operative und kulturelle Veränderungen erfordert. Das Programm muss zu einem integralen Bestandteil der alltäglichen Prozesse werden, also des Art und Weise, wie Teams Datenprodukte entwerfen, Berechtigungen (Access) freigeben, Pipelines aufbauen, Daten teilen und KI-Systeme bereitstellen.
KI-Governance-Frameworks und Data Governance
KI-Governance hängt von Data Governance ab, da das Modellverhalten durch die Daten geprägt wird, die zum Trainieren, Optimieren, Abrufen, Bewerten und Überwachen des Systems verwendet werden. Eine Modellregistrierung kann Versionen und Evaluierungsergebnisse verfolgen, aber sie kann nicht beantworten, ob die Trainingsdaten für den Anwendungsfall genehmigt wurden, ob sensible Spalten ausgeschlossen wurden, ob die Lineage vollständig ist oder ob ein Feature einen verzerrten historischen Prozess widerspiegelt.
Klassische Data-Governance-Frameworks werden auf verschiedene Weise für KI-Workloads erweitert. Initiativen auf Basis des DAMA-DMBOK-Modells können etablierte Metadaten-, Datenqualitäts- und Stewardship-Praktiken dahingehend erweitern, dass sie die Provenance von Trainingsdaten, präzise Feature-Definitionen und offiziell freigegebene Datensätze umfassen. Eine Governance im COBIT-Stil kann KI-Kontrollen mit Risiken, Audits und Verantwortlichkeit verknüpfen. DCAM und CDMC können Teams dabei helfen, fundiert zu bewerten, ob die vorhandenen Cloud-Data-Controls und Reifegrad-Praktiken robust genug sind, um komplexe AI-Workloads nachhaltig zu unterstützen.
AI-spezifische Frameworks werden parallel dazu ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelt. Das NIST KI-Risikomanagement-Framework soll Organisationen, die KI-Systeme verwalten, dabei helfen, Risiken gezielt zu adressieren und die Vertrauenswürdigkeit in den Bereichen Design, Entwicklung, Nutzung und Evaluierung zu stärken. Für Data-Governance-Teams bedeutet dies, dass herkömmliche Kontrollen mit Modell-Governance, ML-Lineage, Herkunft der Trainingsdaten, Erklärbarkeit, Bias-Monitoring, verantwortungsvollen KI-Praktiken und algorithmischer Verantwortlichkeit verknüpft werden müssen.
Ein datenzentrierter KI-Governance-Ansatz stellt konkrete Fragen, bevor ein Modell in Produktion geht:
- Welche Datensätze wurden verwendet, um das Modell zu trainieren, zu feintunen (tuned) oder zu grounden (grounded)?
- Wer hat diese Datensätze für diesen Anwendungsfall genehmigt?
- Über welche Data-Lineage-Pfade sind die Quelldaten mit Features, Prompts, Embeddings oder Retrieval-Indizes verknüpft?
- Welche sensiblen Attribute oder Proxies wurden einbezogen, ausgeschlossen oder transformiert?
- Welche Qualitätsregeln, Drift-Prüfungen und Bias-Monitoring-Prozesse kommen zur Anwendung?
- Welche Outputs erfordern eine menschliche Überprüfung, Offenlegung oder Audit-Logging?
Diese Fragen machen KI-Governance operativ. Sie zeigen auch, warum ein Data-Governance-Framework nicht bei Berichten und Dashboards aufhören darf; es muss Daten dynamisch erfassen, während sie in Modelle, Agenten, Anwendungen und automatisierte Entscheidungen einfließen.
Branchenspezifische Framework-Leitfäden
Verschiedene Branchen nutzen Data-Governance-Frameworks aus unterschiedlichen strategischen Gründen. Die Kernkomponenten mögen zwar ähnlich aussehen, aber der strategische Schwerpunkt der Controls verschiebt sich.
Finanzdienstleistungen (Financial Services)
Organisationen im Bereich Finanzdienstleistungen benötigen oft starke Nachweise für Datenqualität, Datenherkunft, Data Ownership, Risikoberichterstattung und regulatorische Kontrollen. DCAM ist in der Regel relevant, da es den Fokus gezielt auf den Datenmanagement-Reifegrad sowie strukturierte Capability Assessments legt. Finanzinstitute können ihre Governance-Praktiken auch am Standard BCBS 239 ausrichten, welcher sich primär auf die Aggregation von Risikodaten und die Grundsätze der Risikoberichterstattung für Banken konzentriert.
In der Praxis konzentriert sich die Governance im Finanzsektor oft auf kritische Datenelemente, Lineage der Risikoberichterstattung, Schwellenwerte für die Datenqualität, Zugriffskontrollen, Aufbewahrungsfristen (Retention) und lückenlose Audit-Evidenzen. Das Framework sollte klarstellen, wer für eine Risikometrik verantwortlich ist, woher sie stammt, wie sie transformiert wird und ob die Daten für die regulatorische Reporting geeignet sind.
Gesundheitswesen und Life Sciences
Organisationen im Gesundheitswesen müssen häufig geschützte Gesundheitsinformationen (PHI), Schadensdaten, klinische Daten, Forschungsdaten und operative Daten unter Einhaltung von Compliance- und Security-Vorgaben regulieren. HIPAA prägt die Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen in den USA, während die FAIR-Prinzipien häufig für das Data Sharing in der Forschung, die Interoperabilität und die Wiederverwendung relevant sind. Die FAIR-Prinzipien sind besonders nützlich, wenn Daten sowohl für Menschen als auch für Maschinen nahtlos auffindbar und wiederverwendbar sein müssen, ohne dass der semantische Kontext verloren geht.
Governance-Frameworks für das Gesundheitswesen sollten Regeln für Data Classification, Einwilligung, Zugriff, De-Identifizierung, Aufbewahrung und Data Sharing mit den Systemen verknüpfen, in denen klinische, operative und Forschungsdaten verarbeitet werden.
Regierung und öffentlicher Sektor
Behörden und Organisationen im öffentlichen Sektor benötigen oft Governance-Modelle, die Transparenz, Informationssicherheit, Records Management, Open Data und Compliance durchgängig unterstützen. FedRAMP kann relevant sein, wenn Cloud-Dienste zur Verarbeitung staatlicher Daten genutzt werden, während Programme für öffentliche Daten oft Metadaten, Publikationsstandards und Richtlinien zur Wiederverwendung erfordern.
In diesen Umgebungen sollte das Framework klären, welche Daten öffentlich sein dürfen, welche Daten einen eingeschränkten Zugriff erfordern, welche Metadaten veröffentlichte Datasets begleiten müssen und wie Behörden Audit-Evidenzen für Compliance, Audits und öffentliche Rechenschaftspflicht aufbewahren.
Framework Maturity Assessment
Ein Maturity-Modell hilft Organisationen dabei, zu bewerten, wie effektiv ihre Data Governance operiert und an welchen Stellen strategische Folgeinvestitionen getätigt werden sollten. Ein pragmatisches, fünfstufiges Modell kann erzielte Fortschritte schnell sichtbar machen, ohne das Thema Reifegrad in reinen bürokratischen Dokumentationsaufwand ausarten zu lassen.
|Stufe (Stage)
|Beschreibung
|Beginn
|Die Data Governance erfolgt rein ad hoc. Data Ownership, Definitionen, Zugriffsregeln und Qualitätsprüfungen variieren von Team zu Team.
|Verwaltet
|Wichtige Domänen verfügen über zugewiesene Verantwortliche, grundlegende Richtlinien und einige wiederholbare Prozesse.
|Definiert
|Richtlinien, Standards, Stewardship-Rollen und technische Kontrollen sind dokumentiert und werden in allen prioritären Domänen angewendet.
|Gemessen
|Die Governance-Performance wird durch Qualitätsbewertungen, Zugriffsmetriken, Problemlösungen und Kontrollnachweise verfolgt.
|Optimiert
|Data Governance ist fest in das Data-Product-Design, in native Platform-Controls, in alle KI-Workflows sowie in kontinuierliche Verbesserungsprozesse eingebettet.
Eine kurzes Self-Assessment kann Teams helfen, ihre aktuelle Stufe zu ermitteln:
- Haben kritische Datenelemente benannte Verantwortliche und genehmigte Geschäftsdefinitionen?
- Sind sensible Tabellen und Spalten mit durchsetzbaren Zugriffs- und Maskierungsregeln klassifiziert?
- Können Teams die Datenherkunft von Quellsystemen bis hin zu Reports, Datenprodukten oder KI-Modellen transparent nachverfolgen?
- Werden Probleme mit der Datenqualität gemessen, zugewiesen und durch einen definierten Workflow behoben?
- Kann das Unternehmen Audit-Evidenzen für Zugriffsentscheidungen, Ausnahmen und die Durchsetzung von Richtlinien erbringen?
Die meisten Unternehmen beginnen mit einem ungleichmäßigen Reifegrad (Maturity) über verschiedene Domänen hinweg. Die Finanzabteilung verfügt möglicherweise über strenge Kontrollen, da das Reporting-Risiko hoch ist, während Marketing-, Produkt- oder KI-Teams möglicherweise schnellere Datenpraktiken mit weniger formalem Stewardship haben. Das Ziel ist nicht überall ein einheitlicher Reifegrad, sondern ein angemessener Reifegradniveau basierend auf geschäftlichem Mehrwert, Risiko und tatsächlicher Nutzung.
Struktur in Governance-Entscheidungen bringen
Data-Governance-Frameworks sind deshalb so wertvoll, weil sie Organisationen eine bewährte Struktur für Entscheidungen bieten, die andernfalls inkonsistent, manuell oder nur schwer zu auditieren wären. Ein Framework hilft zu klären, wer für eine Datendomäne verantwortlich ist, welche Richtlinien für eine Tabelle oder Spalte gelten, wie der Zugriff durchgesetzt werden sollte, wo die Lineage nachverfolgt werden muss und welche Metriken zeigen, ob die Governance tatsächlich funktioniert.
Das passende Framework ersetzt jedoch keinesfalls das individuelle Urteil der Organisation. DAMA-DMBOK, COBIT, DCAM, TOGAF, FAIR und CDMC betonen jeweils unterschiedliche Aspekte des Governance-Problems, und viele Unternehmen passen mehr als ein Modell an ihre Branche, Architektur und ihren Reifegrad an. Da Daten zunehmend in Shared Products, Cloud-Umgebungen und KI-Workloads verlagert werden, bieten moderne Governance-Frameworks Teams eine Möglichkeit, Richtlinien mit der tatsächlichen Datennutzung verknüpft zu halten.
WICHTIGSTE ERKENNTNIS
Ein Data Governance-Framework verwandelt die Governance von einer bloßen Sammlung von Richtlinien in ein operatives System der Verantwortlichkeit. Durch das nahtlose Zusammenspiel von Data Ownership, technischen Controls, Metadaten, Security und Audit-Evidenzen können solche Frameworks Organisationen intensiv dabei helfen, ihre Data-Governance-Praktiken konsistent über Datenplattformen, Cloud-Infrastrukturen und AI-Workloads hinweg anzuwenden – während sie gleichzeitig Visibility, Skalierbarkeit und operative Verantwortlichkeit (Accountability) nachhaltig verbessern.
Häufig gestellte Fragen
Ihre häufigsten Fragen zu Data Governance-Frameworks, beantwortet von Snowflake-Expert:innen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Data-Governance-Framework und einer Data-Governance-Richtlinie?
Ein Framework organisiert das gesamte Governance-Betriebsmodell. Eine Richtlinie legt eine bestimmte Regel oder Erwartung fest. Ein Framework kann beispielsweise Verantwortlichkeiten (Data Ownership), Data Classification, Access Governance und Messprozesse definieren, während eine Richtlinie konkret festlegen kann, dass der Zugriff auf sensible Kundendaten eine vorherige Genehmigung erfordert.
Welches Data Governance-Framework ist das beste?
Es gibt kein universelles, standardmäßig bestes Framework für jede Organisation. DAMA-DMBOK eignet sich für eine breite Abdeckung des Datenmanagements, COBIT für IT-Governance und -Kontrollen, DCAM für das Maturity Assessment, TOGAF für die Ausrichtung der Unternehmensarchitektur, FAIR für wiederverwendbare Forschung- und Shared-Data-Ansätze sowie CDMC für das Cloud-Datenmanagement.
Können Unternehmen mehr als ein Data Governance-Framework nutzen?
Ja. Viele Unternehmen kombinieren verschiedene Frameworks miteinander. So könnte ein Unternehmen beispielsweise DAMA-DMBOK nutzen, um den Umfang des Datenmanagements zu definieren, DCAM zur Maturity Assesment, CDMC zur Steuerung von Cloud-Kontrollen und NIST AI RMF zum Management von KI-Risiken. Die Kombination sollte konsequent praxisorientiert und eng an den übergeordneten Business-Zielen ausgerichtet sein.
Wie lange dauert die Implementierung eines Data-Governance-Frameworks?
Die Implementierung hängt von der Datenkomplexität, den regulatorischen Anforderungen, dem organisatorischen Reifegrad und der Tool-Readiness ab. Viele Unternehmen können innerhalb weniger Monate Führungsstrukturen etablieren, kritische Daten inventarisieren, Kernrichtlinien definieren und Pilotkontrollen durchführen, während ein umfassenderer Reifegrad auf Enterprise-Ebene in der Regel fortlaufende Investitionen und kontinuierliche Optimierungen erfordert.
Wie unterstützt Data Governance die KI-Governance?
Data Governance unterstützt die KI-Governance direkt, indem sie die Kontrolle über jene Daten sicherstellt, die zum Trainieren, Feintunen (tune), Abrufen (retrieve), Evaluieren und Überwachen von AI-Systemen genutzt werden. Sie hilft Teams dabei, die Herkunft von Trainingsdaten zu dokumentieren, die ML-Lineage nachzuverfolgen, sensible Daten zu klassifizieren, die Qualität zu überwachen und verantwortungsvolle KI-Kontrollen anzuwenden, bevor Modelle bereitgestellt werden.
Welche Metriken sollten zur Messung der Data Governance verwendet werden?
Zu den gängigen Metriken gehören unter anderem: Catalog-Coverage, Classification-Coverage, Datenqualitäts-Scores, der erfolgreiche Abschluss von Access-Reviews, die Policy-Compliance, die Issue-Resolution-Time, das Exception-Aging, die Data-Lineage-Coverage sowie der prozentuale Anteil an Critical Data Elements (CDEs) mit zugewiesenen Data Ownern und freigegebenen Business-Definitionen.
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