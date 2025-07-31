On-the-Fly-Datenmaskierung ist ein spezifischer Implementierungsansatz für die dynamische Datenmaskierung. Sie bezieht sich auf die Technik, bei der der Maskierungsprozess in Echtzeit erfolgt, während auf die Daten zugegriffen oder sie abgefragt werden, typischerweise über eine Middleware-Schicht oder einen Proxy zwischen der Datenbank und der Client-Anwendung. Die Maskierungsregeln werden dynamisch angewendet, während auf die Daten zugegriffen wird, und die maskierten Daten werden an die Client-Anwendung zurückgegeben. Der Hauptunterschied besteht darin, dass die On-the-Fly-Datenmaskierung keine Änderungen an der Anwendung oder Datenbank erfordert.