In einem dezentralisierten Data-Governance-Modell verwalten einzelne Geschäftsbereiche oder Domänen ihre eigenen Daten mit begrenzter zentraler Kontrolle. Die Verantwortung bleibt nah an den Teams, die die Daten am besten verstehen. Dies kann die Reaktionsfähigkeit, die Relevanz für die Domäne und die Akzeptanz in Umgebungen verbessern, in denen Geschäftsbereiche bereits mit einem hohen Maß an Unabhängigkeit agieren.

Dieses Modell kann insbesondere in Organisationen mit ausgeprägter Domänenexpertise und reifen, dezentral verteilten Teams sehr gut funktionieren. Es unterstützt die Datendemokratisierung, da Entscheidungen näher am Point of Use getroffen werden und Teams globale Standards an lokale Workflows anpassen können, ohne auf eine zentrale Instanz warten zu müssen.

Der Nachteil dieses Modells ist die potenzielle Fragmentierung. Definitionen können abweichen, Richtlinien unterschiedlich interpretiert werden und funktionsübergreifendes Reporting kann schwieriger sein, wenn jede Domäne nach ihren eigenen Regeln verwaltet wird. Auch die konsistente, organisationsweite Durchsetzung von Compliance kann sich im dezentralen Modell als größere Herausforderung erweisen.

Beachten Sie, dass Data Mesh durch das Prinzip der Domain Ownership philosophische Gemeinsamkeiten mit dem dezentralen Modell aufweist, aber kein Governance-Modell ist – es handelt sich um ein umfassenderes Architekturparadigma mit vier distinkten Prinzipien. Das vierte Prinzip, Federated Computational Governance, passt eigentlich besser zu dem unten beschriebenen föderierten Modell.

Ideal geeignet für: Große Unternehmen mit autonomen Geschäftsbereichen, starkem lokalem Stewardship und hoher Datenkompetenz in allen Teams.