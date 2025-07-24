Was ist RBAC (Role-Based Access Control, rollenbasierte Zugriffskontrolle)?

IT-Systeme in Unternehmen

In IT-Systemen von Unternehmen organisiert RBAC den Zugriff nach Jobrolle. So kann beispielsweise das Personalmanagement Mitarbeiterdaten einsehen und aktualisieren, während Finanzanalyst:innen auf Finanzdaten zugreifen können, nicht aber auf Personaldateien. Dies kann die Sicherheit verbessern, indem Mitarbeitende daran gehindert werden, Informationen außerhalb ihrer Verantwortung zu erhalten. Außerdem wird die Verwaltung vereinfacht, da IT-Teams nicht mehr die Berechtigungen pro Benutzer:in anpassen müssen. Stattdessen können sie Benutzer:innen vordefinierte Rollen zuweisen, die bereits die entsprechenden Berechtigungen enthalten. RBAC unterstützt auch die Compliance, indem sie Aufzeichnungen führt, die zeigen, dass nur autorisierte Mitarbeitende auf sensible Daten wie Gehälter und Sozialleistungen zugreifen können.



Cloud-Umgebungen

In Cloud-Umgebungen definiert RBAC, wer virtuelle Ressourcen steuern kann. Cloud-Administrator:innen haben möglicherweise die Berechtigung, Server und Datenbanken zu erstellen, zu verwalten oder zu löschen. Entwickler:innen hingegen können Anwendungen nur in einer Testumgebung bereitstellen. Das erhöht die Sicherheit, weil begrenzt wird, wer kritische Änderungen vornehmen kann. RBAC trägt außerdem dazu bei, dass Benutzer:innen mit Zugriff auf Cloud-Systeme interne Governance- und Sicherheitsrichtlinien einhalten.



Gesundheitswesen

RBAC ist im Gesundheitswesen unerlässlich, wo der Schutz sensibler, privater medizinischer Daten von größter Bedeutung ist. Die Einschränkung des Zugriffs nach Rollen trägt dazu bei, die Einhaltung von Gesundheitsvorschriften wie HIPAA zu gewährleisten, die eine strikte Kontrolle darüber erfordern, wer Patientendaten einsehen, auf diese zugreifen und sie verarbeiten kann. Beispielsweise kann die Rolle für Ärzt:innen Zugriff auf Patientenakten haben und diese aktualisieren, während die Rolle Rezeptionist:in nur die Kontaktdaten und Terminpläne von Patient:innen einsehen kann. Auch die Verwaltung wird einfacher, da die IT große Teams von Benutzer:innen über vordefinierte Rollen verwalten kann.



Finanzdienstleistungen

Im Bereich der Finanzdienstleistungen unterstützt RBAC Teams bei der Steuerung des Zugriffs auf Transaktionsdaten und private Finanzdaten. Trader:innen können Trades ausführen, aber nur Manager:innen können diese Trades genehmigen, während Compliance Officer Transaktionen überprüfen, aber keine Trades vornehmen oder genehmigen können. Diese Trennung reduziert die Wahrscheinlichkeit von Insiderbetrug und erleichtert die Benutzerverwaltung, da der Zugriff nach Rolle und nicht nach Person verwaltet wird. Im Hinblick auf die Compliance führt RBAC Aufzeichnungen, die belegen, dass nur autorisierte Personen wichtige Finanztransaktionen genehmigt haben, was gemäß der Branchenvorschriften erforderlich ist.