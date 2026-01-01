Análises de dados, apps, IA e padrões abertos: quatro destaques do Microsoft Ignite

Foi uma semana agitada acompanhando clientes e parceiros no evento Microsoft Ignite, ocorrido em Chicago e online. Compartilhamos muitas inovações interessantes para ajudar os clientes a criar aplicações, manter sua arquitetura de dados aberta e flexível e aproveitar o poder da inteligência artificial (IA) de várias maneiras. Veja um resumo rápido a seguir.

Obtenha acesso direto aos dados para desenvolvimento e análise de aplicações de IA com Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 e Snowflake

Anunciamos uma parceria mais ampla para permitir o acesso bidirecional entre o Microsoft Dynamics 365, o Microsoft Power Platform e o Snowflake. Esse acesso vai permitir que desenvolvedores e usuários empresariais usem dados do Snowflake diretamente do Power Platform e do Dynamics 365. Agora, os desenvolvedores podem criar aplicações de negócios com seus dados no Snowflake, eliminando a carga operacional de gerenciar fluxos de trabalho personalizados, e reduzindo o tempo de retorno. Em breve, os usuários também poderão acessar seus dados do Dynamics 365 e do Power Platform no Snowflake para tirar o máximo proveito do AI Data Cloud e melhorar insights analíticos e aproveitar o poder da IA para empresas.

O conector entre o Dataverse (a camada de armazenamento e gerenciamento de dados do Microsoft Power Platform) e o Snowflake permitirá aos usuários unir dados do Dynamics 365, do Microsoft Power Platform e do Snowflake, o que vai simplificar a colaboração de dados, melhorando os insights de negócios e empregando o poder da IA para suas necessidades de negócios.

Veja como funciona e obtenha informações da SKF, líder global do setor industrial, sobre como eles implementaram o conector e estão desfrutando de um tempo de retorno mais rápido ao eliminar algumas das complexidades operacionais da integração de dados.

Revolucione as operações e melhore a experiência do cliente com o Snowflake Cortex AI e o Microsoft Fabric

Sem os recursos e o conhecimento técnico adequados, unificar dados estruturados e não estruturados no mesmo ambiente pode ser um desafio. Por isso, desenvolvemos o Snowflake Cortex Search e o Cortex Analyst (em versão preliminar pública). Agora, tanto usuários técnicos quanto não técnicos podem usar dados valiosos que antes eram muito difíceis de se trabalhar com o objetivo de tomar decisões baseadas em dados com muito mais eficiência.

Durante a conferência Ignite, mostramos um exemplo de como o Snowflake Cortex AI funciona com o Microsoft Fabric para um fluxo de trabalho contínuo, começando com a ingestão de dados no Snowflake e terminando com os insights apresentados na plataforma Fabric, fácil de usar, da Microsoft. Demonstramos como um prestador de serviços de saúde pode usar o Snowflake Cortex AI para descobrir, de forma fácil e segura, insights essenciais de grandes volumes de dados de pacientes em documentos. Integrada perfeitamente ao Microsoft Fabric, essa solução avançada ofereceu resultados rápidos, mantendo segurança e conformidade de alto nível.

Participe do nosso laboratório prático virtual para ver como isso funciona e testar você mesmo.

Trabalhe em conjunto com o Fabric OneLake por meio do Apache Iceberg

Na primeira metade de 2023, anunciamos uma parceria mais ampla com a Microsoft, permitindo que os clientes trabalhem com o Microsoft Fabric e o Snowflake, em conjunto, por meio do Apache Iceberg para conectar e trabalhar com facilidade e flexibilidade nas duas plataformas. Desde então, fizemos grandes progressos para colocar essa integração em prática. Agora, em versão preliminar pública, oferecemos suporte ao uso do Microsoft OneLake como local de armazenamento para que o data lakehouse da sua organização possa trabalhar facilmente com uma única cópia de dados das duas plataformas, reduzindo os custos de armazenamento e pipeline.

A capacidade de criar Iceberg Tables no OneLake e lê-las por meio dos serviços Fabric é apenas o começo. Em breve, o Snowflake poderá ler qualquer artefato de dados Fabric no OneLake, armazenado fisica ou virtualmente por meio de atalhos, e o mecanismo do Snowflake trabalhará com os dados no OneLake. Estamos trabalhando com dedicação para tornar esses recursos uma realidade e oferecer uma experiência de acesso de dados totalmente contínua e bidirecional.

Assista a essa demonstração e use este quickstart passo a passo para ver como funciona.

Vendo tudo funcionar com o Power BI

Conversamos com muitos clientes que estão usando o Microsoft Power BI com o Snowflake para que suas organizações possam visualizar o impacto nos negócios e melhorar a análise de dados e o compartilhamento de conhecimento em suas organizações. Discutimos como usar o modo de consulta direta no Power BI para otimizar a análise de dados para as equipes de vendas, melhorar as operações e aprimorar as experiências dos clientes.

Acesse esse novo quickstart para obter análises de dados completas.

Para mais recursos, acesse a página da nossa parceria com a Microsoft.