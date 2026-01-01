헬스케어에서 AI 도입 확장: 사용 사례, 데이터 파운데이션 및 거버넌스

AI를 임상, 운영, 행정 업무 전반으로 확장하려면 더 폭넓은 기반이 필요합니다. 상호 운용 가능한 환자 및 비즈니스 데이터, 예측형, 생성형, 멀티 모달 모델 지원, 확장 가능한 컴퓨팅, 공통 임상 컨텍스트, 지속적인 평가, 데이터와 모델, 도구, 실행 전반의 거버넌스를 갖춰야 합니다.

환자 및 가입자의 종단적 컨텍스트

환자 정보는 EHR, 보험 청구, 검사실, 약국, 영상 시스템, 의료기기 등 다양한 소스에 분산되어 있습니다. 종단 기록은 시간의 흐름에 따라 이러한 이벤트를 연결해 AI 시스템이 진단, 치료, 의료 이용, 결과를 더 명확하게 파악하도록 합니다.

정확한 ID 식별과 통합은 이 작업의 핵심입니다. 이름, 주소, 가입자 식별자, 의료 기록 번호는 시스템마다 다를 수 있으며, 기록이 중복되거나 잘못 연결되면 심각한 임상 위험이 발생할 수 있습니다. 기반 시스템은 기록에 적용된 개인정보 보호 통제를 약화하지 않으면서도 기록을 정확하게 연결해야 합니다.

시점과 프로비넌스는 정보에 더 풍부한 컨텍스트를 제공합니다. 예비 검사 결과와 최종 결과는 의미가 다르며, 과거에 복용한 약물과 현재 복용 중인 약물도 구분해야 합니다. AI는 정보의 출처와 기록 시점, 현재 사용 목적에 맞는 해석 방식을 파악해야 합니다.

헬스케어 상호운용성

상호운용성은 임상, 행정 및 재무 정보를 수신 조직이 활용할 수 있는 양식으로 시스템 간에 전달할 수 있게 합니다. HL7과 신속 헬스케어 상호운용성 리소스(FHIR) 같은 표준은 의료 데이터 교환을 위한 구조를 제공하며, OMOP과 같은 공통 모델은 관찰 데이터의 일관된 분석을 지원합니다.

하지만 기술적 교환만으로는 문제의 일부만 해결할 수 있습니다. 진단, 시술, 의약품, 검사 결과, 의료 서비스 제공자 및 의료기관에 일관된 용어 체계를 적용해야 합니다. 이러한 시맨틱 정렬이 없으면 두 시스템이 기록을 정상적으로 교환하더라도 동일한 필드를 서로 다르게 해석할 수 있습니다.

상호운용성은 AI 모델이나 에이전트가 활용할 수 있는 컨텍스트를 확장합니다. 각 시스템을 환자에 대한 개별 관점으로 취급하는 대신, 임상 사건을 이전 진료와 보장 정보, 이후의 결과까지 연결할 수 있습니다. 이 때문에 상호운용성은 오늘날 헬스케어 AI 전략의 핵심으로 자리 잡았습니다. Cugliotta는 “상호운용성은 더 이상 규정 준수 여부를 확인하는 체크박스가 아닙니다. 확장 가능한 AI를 실현하는 엔진입니다”라고 설명합니다.

멀티 모달 임상 데이터

헬스케어 AI는 구조화된 기록, 임상 노트, 이미지, 오디오, 파형, 유전체 데이터 및 문서를 폭넓게 활용합니다. 각 형식은 환자 상태나 운영 상황의 서로 다른 측면을 담고 있습니다.

의료 영상 애플리케이션에는 스캔 이미지와 영상의학 판독 보고서, 관련 기록이 필요할 수 있습니다. 진료 중 주변 음성을 활용한 문서화는 오디오에서 시작해 텍스트를 생성하며, 이 텍스트는 구조화된 진료 데이터와 일치해야 합니다. 연구 모델은 검사 수치, 유전체 특성 및 장기 추적 결과를 결합할 수 있습니다.

이러한 조합을 지원하려면 여러 파일 유형을 저장하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 어떤 이미지가 어떤 연구에 속하는지, 어떤 노트가 어떤 진료를 설명하는지, 권고가 생성된 시점에 어떤 관찰 결과가 유효했는지 등 데이터 간 관계까지 기반 환경에서 보존해야 합니다.

임상 및 시맨틱 컨텍스트

필드 이름만으로는 값이 지닌 임상적 의미를 온전히 파악하기 어렵습니다. 진단은 의심 단계이거나 확진된 상태, 과거 진단 또는 청구 목적으로 입력된 정보일 수 있습니다. 의약품 역시 처방, 조제, 투여 또는 중단 상태일 수 있습니다. 진료 기록은 입원, 관찰, 응급 진료 또는 외래 방문을 의미할 수 있습니다.

시맨틱 컨텍스트는 승인된 정의와 용어 매핑, 임상 로직 및 관계를 통해 이러한 차이를 구분합니다. 또한 재입원, 재원 기간, 진료 공백, 품질 평가처럼 세부적인 포함 및 제외 규칙에 따라 산출되는 지표에도 거버넌스를 적용할 수 있게 합니다.

시맨틱 컨텍스트는 생성형 AI와 에이전트가 익숙한 헬스케어 용어로 표현된 질문을 정확한 데이터와 로직으로 변환하도록 지원합니다. 이에 따라 시스템은 기록에 담긴 의미를 유지하면서 적절한 정보를 검색할 수 있습니다.

AI 서비스, 컴퓨팅 및 평가

헬스케어 애플리케이션마다 AI 환경에 요구하는 조건은 다릅니다. 예측 모델은 대규모 종단 데이터 세트로 학습할 수 있으며, 컴퓨터 비전에는 이미지 처리와 GPU 컴퓨팅이 필요합니다. 생성형 AI 애플리케이션에는 문서 구문 분석과 검색, 추론 기능이 요구됩니다. 에이전트에는 오케스트레이션과 도구 액세스, 다단계 활동 기록이 추가로 필요합니다.

평가 방식은 사용 사례에 맞게 설계해야 합니다. 임상 위험 모델은 민감도, 특이도, 보정 및 환자 하위 그룹별 성능을 평가해야 합니다. 문서화 어시스턴트는 누락된 내용과 근거 없이 추가된 정보, 코딩에 미치는 영향을 점검해야 합니다. 에이전트는 적절한 도구를 선택하고 권한을 준수하며 워크플로우를 정확하게 완료하는지 평가해야 합니다.

모니터링은 배포 후에도 계속됩니다. 평가와 계보, 버전 관리를 통해 이러한 변화를 파악하고 업데이트 필요성을 판단할 수 있습니다.

데이터, 모델 및 에이전트 전반의 거버넌스

헬스케어 거버넌스는 PHI 액세스에서 시작하지만 여기에 그치지 않습니다. 정책에는 사용자의 역할과 업무 목적, 필요한 최소한의 정보가 반영되어야 합니다. 동의, 계약상 제한 및 연구 승인에 따라 데이터 사용 범위가 추가로 제한될 수 있습니다.

모델은 학습 데이터와 의도된 용도, 하위 그룹별 성능, 시간에 따른 변화를 지속적으로 감독해야 합니다. 생성형 AI 애플리케이션은 출처에 근거하도록 설계하고, 검색된 증거와 생성된 콘텐츠를 구분할 수 있어야 합니다. 에이전트 거버넌스는 도구 권한과 수행 작업까지 포괄합니다. 청구 건 조회, 이의 제기 초안 작성, 불리한 결정 통지는 서로 다른 권한 수준에 해당합니다.

감사 가능성은 이러한 통제 체계를 하나로 연결합니다. 헬스케어 조직은 AI 애플리케이션이 어떤 데이터에 액세스했는지, 어떤 모델과 버전이 결과를 생성했는지, 에이전트가 어떤 도구를 호출했는지, 어느 단계에서 담당자가 결과를 검토하거나 승인했는지 확인할 수 있어야 합니다.

거버넌스 기반 헬스케어 협업

의료 서비스 제공과 연구에는 의료 서비스 제공자, 보험자, 약국, 검사기관, 공중보건 기관 및 라이프사이언스 조직이 폭넓게 참여합니다. 따라서 많은 AI 사용 사례는 애플리케이션을 구축하는 조직 외부에 보관된 데이터에 의존합니다.

거버넌스가 적용된 데이터 공유와 데이터 클린룸을 활용하면 각 참여자가 열람할 수 있는 범위를 제한하면서 공동 분석을 수행할 수 있습니다. 예를 들어 보험자와 의료 서비스 제공자는 치료 결과를 함께 평가하고, 연구자는 제한 없는 원시 PHI를 교환하지 않고도 여러 기관의 코호트를 분석할 수 있습니다.