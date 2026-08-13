보안 팀이 다루는 환경에서는 엔드포인트 이벤트, 아이덴티티 로그, SaaS 액세스 기록, 클라우드 컨트롤 플레인 활동, 네트워크 흐름, 코드 및 파이프라인 신호, 데이터 액세스 이력, 서드 파티 경고 등 방대한 데이터가 생성됩니다. 이러한 데이터는 서로 다른 스키마와 보존 정책, 신뢰도 수준으로 유입됩니다.

소규모 환경에서는 숙련된 분석가가 경험을 바탕으로 도구 분산에 따른 문제를 보완할 수 있습니다. 하지만 엔터프라이즈 환경에서는 같은 아이덴티티가 한 시간 안에 SaaS 앱과 웨어하우스, 엔드포인트, 클라우드 워크로드를 오갈 수 있습니다. 따라서 수동 검토보다 빠르고 일관되게 연관성을 분석해야 합니다.

동시에 공격자들도 AI를 활용해 공격의 완성도와 속도를 높이고 있습니다. McKinsey의 2025 RSA 요약 보고서에 따르면 AI가 사이버 공격을 가속하면서 침투 후 확산까지 걸리는 시간이 1시간 미만으로 단축되고 있습니다. 해커들은 AI 도구를 이용해 기존 탐지 메커니즘을 우회하는 정교한 피싱 이메일과 가짜 웹사이트, 악성 프롬프트를 기하급수적으로 만들어 내고 있습니다.

이러한 시급성의 배경에는 인력 문제도 있습니다. 보안 프로그램은 전문 역량과 대응 범위의 제약 속에서 계속 운영되고 있으며, 분석가와 엔지니어, 사고 대응 담당자의 공석을 채우는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. AI가 주목받는 이유는 고도로 숙련된 보안 팀을 반복 업무에서 해방하기 때문입니다. 경고 중복 제거, 사례 정보 보강, 위험 순위 지정, 증거 요약, 적절한 워크플로우로의 인시던트 라우팅 등을 AI가 대신할 수 있습니다.

비용 부담도 이러한 압박을 가중합니다. IBM의 2025년 데이터 유출 비용 보고서에 따르면 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 440만 달러(USD)에 달합니다. 반면 보안 AI와 자동화를 도입한 조직은 AI 보안 솔루션을 사용하지 않는 조직보다 190만 달러의 비용 절감 효과를 거두는 것으로 나타났습니다.