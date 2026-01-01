Skalierung von KI im Gesundheitswesen: Anwendungsfälle, Datengrundlagen und Governance

Die Ausweitung von KI auf klinische, operative und administrative Aufgaben erfordert eine breitere Grundlage: interoperable Patienten- und Geschäftsdaten, Unterstützung für prädiktive, generative und multimodale Modelle, skalierbare Rechenressourcen, einen gemeinsamen klinischen Kontext, kontinuierliche Evaluierung sowie Governance über Daten, Modelle, Tools und Aktionen hinweg.

Longitudinaler Kontext von Patient:innen und Versicherten

Patienteninformationen sind über elektronische Patientenakten (ePA), Abrechnungen, Labore, Apotheken, Bildgebungssysteme, medizinische Geräte und andere Quellen verteilt. Eine longitudinale Akte verbindet diese Ereignisse im Laufe der Zeit und gibt KI-Systemen ein klareres Bild von Diagnosen, Behandlungen, Inanspruchnahme und Ergebnissen.

Die Identitätsauflösung ist für diese Arbeit von zentraler Bedeutung. Namen, Adressen, Versichertenkennungen und Krankenaktennummern können von System zu System variieren, während doppelte oder falsch verknüpfte Datensätze ein erhebliches klinisches Risiko darstellen können. Das Datenfundament muss Datensätze hochpräzise zusammenführen, ohne die darauf angewendeten Datenschutz- und Governance-Kontrollen zu schwächen.

Zeitpunkt und Herkunft fügen weiteren Kontext hinzu. Ein vorläufiges Laborergebnis unterscheidet sich von einem Endergebnis, und eine historische Medikation unterscheidet sich von einer, die der:die Patient:in aktuell einnimmt. KI muss nachvollziehen können, woher Informationen stammen, wann sie erfasst wurden und wie sie im Kontext der aktuellen Nutzung zu interpretieren sind.

Interoperabilität im Gesundheitswesen

Interoperabilität ermöglicht den Austausch klinischer, administrativer und finanzieller Informationen zwischen Systemen in einem Format, das das empfangende Unternehmen nutzen kann. Standards wie HL7 und Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) bieten Strukturen für den Austausch von Gesundheitsdaten, während gängige Modelle wie OMOP die konsistente Analyse von Beobachtungsdaten unterstützen.

Der rein technische Datenaustausch löst jedoch nur einen Teil der Herausforderung. Organisationen benötigen darüber hinaus eine einheitliche Terminologie für Diagnosen, medizinische Verfahren, Medikation, Laborwerte, Leistungserbringer und Einrichtungen. Ohne diese semantische Abstimmung tauschen zwei Systeme möglicherweise einen Datensatz erfolgreich aus, weisen demselben Feld jedoch unterschiedliche Bedeutungen zu.

Für die KI erweitert die Interoperabilität den Kontext, der einem Modell oder Agenten zur Verfügung steht. Sie kann ein klinisches Ereignis mit vorheriger Behandlung, Versicherungsinformationen und späteren Ergebnissen verknüpfen, anstatt jedes System als separate Sicht auf den:die Patient:in zu betrachten. Aus diesem Grund ist Interoperabilität heute von zentraler Bedeutung für die KI-Strategie im Gesundheitswesen. Cugliotta erklärt: „Interoperabilität ist nicht länger nur ein Häkchen auf der Compliance-Checkliste – sie ist der Motor, der skalierbare KI möglich macht.“

Multimodale klinische Daten

KI im Gesundheitswesen arbeitet mit strukturierten Datensätzen, klinischen Notizen, Bildern, Audio, Wellenformen, Genomdaten und Dokumenten. Jedes Format erfasst einen anderen Teil der Patienten- oder Betriebsgeschichte.

Eine Anwendung für die medizinische Bildgebung kann beispielsweise den eigentlichen Scan, den Befund des Radiologen sowie die relevante Vorgeschichte benötigen. Ambient Documentation beginnt mit Audioaufnahmen und erzeugt Text, der mit strukturierten Falldaten übereinstimmen muss. Ein Forschungsmodell kann Laborwerte, Genommerkmale und longitudinale Ergebnisse kombinieren.

Die Unterstützung dieser Kombinationen erfordert mehr als nur die Speicherung verschiedener Dateitypen. Die Grundlage muss die Beziehungen zwischen ihnen bewahren – welches Bild zu welcher Studie gehört, welche Notiz welchen Fall beschreibt und welche Beobachtung aktuell war, als eine Empfehlung generiert wurde.

Klinischer und semantischer Kontext

Ein Feldname erfasst selten die volle klinische Bedeutung eines Wertes. Eine Diagnose kann vermutet, bestätigt, historisch oder für die Abrechnung eingegeben worden sein. Ein Medikament kann verschrieben, ausgegeben, verabreicht oder abgesetzt worden sein. Ein Behandlungsfall kann eine stationäre Aufnahme, eine Beobachtung, eine Notfallbehandlung oder einen ambulanten Besuch darstellen.

Der semantische Kontext liefert diese Unterscheidungen durch genehmigte Definitionen, Terminologie-Mappings, klinische Logik und Beziehungen. Er unterstützt auch verwaltete Metriken wie Wiederaufnahme, Aufenthaltsdauer, Versorgungslücken und Qualitätsmaßstäbe, deren Berechnung von detaillierten Inklusions- und Exklusionsregeln abhängen kann.

Bei generativer KI und Agenten hilft der semantische Kontext dabei, Fragen, die in der vertrauten Sprache des Gesundheitswesens formuliert sind, in die richtigen Daten und Logiken zu übersetzen. Das System kann die richtigen Datensätze abrufen und gleichzeitig die damit verbundene Bedeutung bewahren.

KI-Dienste, Compute-Ressourcen und Evaluierung

Anwendungen im Gesundheitswesen stellen unterschiedliche Anforderungen an die KI-Umgebung. Prädiktive Modelle trainieren möglicherweise mit großen longitudinalen Datensätzen, Computer Vision erfordert Bildverarbeitung und GPU-Rechenressourcen, und Anwendungen für generative KI benötigen das Parsen von Dokumenten, Retrieval und Inferenz. Agenten fügen Orchestrierung, Werkzeugzugriff und Aufzeichnungen mehrstufiger Aktivitäten hinzu.

Die Evaluierung sollte auf den Anwendungsfall abgestimmt sein. Ein klinisches Risikomodell sollte systematisch auf Sensitivität, Spezifität, Kalibrierung und Performance über verschiedene Patienten-Subgruppen hinweg evaluiert werden. Ein Dokumentationsassistent sollte auf Auslassungen, nicht unterstützte Hinzufügungen und Auswirkungen auf die Codierung überprüft werden. Ein Agent muss daraufhin evaluiert werden, ob er die richtigen Werkzeuge auswählt, Berechtigungen beachtet und den Workflow fehlerfrei abschließt.

Das Monitoring wird nach der Bereitstellung fortgesetzt. Evaluierung, Lineage und Versionierung helfen Teams dabei, diese Änderungen zu erkennen und festzustellen, ob ein Update erforderlich ist.

Governance über Daten, Modelle und Agenten hinweg

Governance im Gesundheitswesen beginnt beim Zugriff auf geschützte Gesundheitsdaten (PHI), endet aber nicht dort. Richtlinien sollten die Rolle der Nutzer:innen, den Zweck der Arbeit und die minimal erforderlichen Informationen widerspiegeln. Einwilligungen, vertragliche Einschränkungen und Forschungsgenehmigungen können die Datennutzung weiter einschränken.

Modelle erfordern die Überwachung von Trainingsdaten, des vorgesehenen Verwendungszwecks, der Performance in Untergruppen und der Veränderungen im Laufe der Zeit. Anwendungen für generative KI benötigen Source Grounding und eine Möglichkeit, abgerufene Belege von generierten Inhalten zu unterscheiden. Bei Agenten erstreckt sich die Governance auf Werkzeugberechtigungen und Aktionen: Das Lesen eines Anspruchs, das Entwerfen eines Widerspruchs und die Ausstellung eines ablehnenden Bescheids stellen unterschiedliche Befugnisebenen dar.

Auditierbarkeit verbindet diese Kontrollen. Unternehmen im Gesundheitswesen sollten in der Lage sein, festzustellen, auf welche Daten eine KI-Anwendung zugegriffen hat, welches Modell und welche Version eine Ausgabe erzeugt hat, welche Werkzeuge ein Agent aufgerufen hat und wo eine Person das Ergebnis überprüft oder genehmigt hat.

Verwaltete Zusammenarbeit im Gesundheitswesen

Die Gesundheitsversorgung und -forschung umfassen Leistungserbringer, Kostenträger, Apotheken, Labore, Gesundheitsbehörden und Life-Sciences-Unternehmen. Viele KI-Anwendungsfälle hängen daher von Daten ab, die außerhalb des Unternehmens gespeichert sind, das die Anwendung entwickelt.

Kontrolliertes Data Sharing und Data Clean Rooms können gemeinsame Analysen unterstützen und gleichzeitig einschränken, was die einzelnen Teilnehmer:innen sehen können. So könnten beispielsweise Kostenträger und Leistungserbringer Behandlungsergebnisse auswerten oder Forscher:innen eine Kohorte institutionsübergreifend analysieren, ohne uneingeschränkte rohe PHI auszutauschen.