자연어 처리(NLP) 완벽 가이드

NLP는 일련의 단계를 거쳐 수행됩니다. 먼저 시스템은 텍스트를 단어 또는 ‘토큰’이라는 유의미한 단위로 분해하는데, 이 과정에서 흔히 ‘and’, ‘for’, ‘the’와 같은 필러 표현(filler words)은 제거됩니다. 그런 다음 토큰을 구문 분석하고 명사, 동사, 형용사 등의 품사를 태깅하며 문법적 관계를 매핑합니다. 이를 통해 이해의 토대가 마련됩니다.

이 과정이 완료되면 NLP는 시맨틱 분석 단계로 전환되며, 이 단계에서는 방대한 규모의 텍스트로 학습된 모델이 컨텍스트를 파악합니다. 일반적인 접근 방식 중 하나는 단어 임베딩으로, 단어 간의 관계를 포착하여 단어를 숫자로 변환합니다. 이렇게 하면 모델은 의미가 유사한 단어들을 서로 가깝게 배치할 수 있습니다. 예를 들어 ‘왕’은 ‘여왕’ 근처에, ‘파리’는 ‘프랑스’ 근처에 배치됩니다.

현대 NLP의 핵심 요소는 머신러닝의 한 분야인 딥러닝입니다. BERT나 GPT와 같은 인기 모델은 먼저 방대한 규모의 텍스트를 학습한 후, 기사 요약, 질문에 대한 답변, 자연스러운 글쓰기 등의 특정 과제에 맞게 조정됩니다. 이러한 모델은 변환기(transformers)라는 설계를 사용하여, 개별 단어뿐만 아니라 해당 단어들이 문장 전체에서 어떻게 연결되어 의미를 이루는지까지 이해합니다.

이러한 모델을 학습시키려면 두 가지가 필요합니다. 하나는 방대한 규모의 학습 데이터입니다. 이러한 데이터의 예로는 서적, 웹사이트, 대화 기록 등의 텍스트가 있으며, ‘감성 파악’, ‘영어-스페인어 번역’ 등과 같이 작업별로 레이블이 지정되기도 합니다. 다른 하나는 복잡한 모델 아키텍처로, 그중에서도 변환기 네트워크가 핵심입니다. 이 아키텍처에서 모델은 각 단어가 다른 모든 단어와의 관계 속에서 어떤 중요도를 갖는지 평가할 수 있습니다.

가공 전 텍스트나 음성은 토큰화, 구문 분석, 해석, 모델링의 과정을 거쳐 비즈니스에 즉시 활용할 수 있는 인사이트로 전환됩니다.