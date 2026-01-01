Mise à l’échelle de l’IA dans la santé : cas d’usage, socles data et gouvernance

L’extension de l’IA aux tâches cliniques, opérationnelles et administratives nécessite une base plus large : des données patients et stratégiques interopérables ; la prise en charge de modèles prédictifs, génératifs et multimodaux ; un calcul évolutif ; un contexte clinique partagé ; une évaluation continue ; et une gouvernance couvrant les données, les modèles, les outils et les actions.

Contexte longitudinal des patients et des membres

Les informations des patients sont réparties entre les DSE, les demandes de remboursement, les laboratoires, les pharmacies, les systèmes d’imagerie, les dispositifs médicaux et d’autres sources. Un dossier longitudinal relie ces événements au fil du temps, offrant aux systèmes d’IA une vision plus claire des diagnostics, des traitements, de l’utilisation et des résultats.

La résolution d’identité est au cœur de ce travail. Les noms, les adresses, les identifiants des membres et les numéros de dossiers médicaux peuvent varier d’un système à l’autre, tandis que des dossiers en double ou mal liés peuvent créer un risque clinique important. La base doit relier les dossiers avec précision sans affaiblir les contrôles de confidentialité qui leur sont appliqués.

La chronologie et la provenance ajoutent un contexte supplémentaire. Un résultat de laboratoire préliminaire diffère d’un résultat final, et un traitement antérieur diffère de celui que le patient prend activement. L’IA doit savoir d’où proviennent les informations, quand elles ont été enregistrées et comment elles doivent être interprétées dans le cadre de leur utilisation actuelle.

Interopérabilité dans le secteur de la santé

L’interopérabilité permet aux informations cliniques, administratives et financières de circuler entre les systèmes sous une forme exploitable par l’organisation réceptrice. Des normes telles que HL7 et Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) fournissent des structures pour l’échange de données de santé, tandis que des modèles communs tels qu’OMOP favorisent une analyse homogène des données d’observation.

Cependant, l’échange technique ne résout qu’une partie du problème. Les organisations ont également besoin d’une terminologie homogène pour les diagnostics, les procédures, les médicaments, les résultats de laboratoire, les prestataires et les établissements. Sans cet alignement sémantique, deux systèmes peuvent échanger un dossier avec succès tout en attribuant des significations différentes au même champ.

Pour l’IA, l’interopérabilité élargit le contexte dont dispose un modèle ou un agent. Elle peut relier un événement clinique aux soins antérieurs, aux informations de prise en charge et aux résultats ultérieurs, plutôt que de traiter chaque système comme une vision cloisonnée du patient. C’est pourquoi l’interopérabilité est désormais au cœur de la stratégie d’IA dans le domaine de la santé. Cugliotta explique : « L’interopérabilité n’est plus une simple case à cocher en matière de conformité, c’est le moteur qui rend possible une IA évolutive. »

Données cliniques multimodales

L’IA dans la santé exploite des dossiers structurés, des notes cliniques, des images, des fichiers audio, des formes d’onde, des données génomiques et des documents. Chaque format capture une partie différente de l’histoire du patient ou du parcours opérationnel.

Une application d’imagerie médicale peut avoir besoin de l’examen, du rapport de radiologie et des antécédents pertinents. La documentation ambiante commence par l’audio et produit du texte qui doit s’aligner sur les données structurées des consultations. Un modèle de recherche peut combiner des valeurs de laboratoire, des caractéristiques génomiques et des résultats longitudinaux.

La prise en charge de ces combinaisons nécessite bien plus que le simple stockage de plusieurs types de fichiers. La fondation doit préserver les relations entre eux : quelle image appartient à quelle étude, quelle note décrit quelle consultation et quelle observation était d’actualité lors de la génération d’une recommandation.

Contexte clinique et sémantique

Le nom d’un champ capture rarement toute la signification clinique d’une valeur. Un diagnostic peut être suspecté, confirmé, historique ou saisi à des fins de facturation. Un médicament peut avoir été prescrit, délivré, administré ou arrêté. Une visite peut représenter une admission à l’hôpital, une mise en observation, des soins d’urgence ou une consultation externe.

Le contexte sémantique apporte ces distinctions grâce à des définitions approuvées, des correspondances terminologiques, une logique clinique et des relations. Il prend également en charge des indicateurs gouvernés tels que les réadmissions, la durée de séjour, les lacunes en matière de soins et les mesures de qualité, dont le calcul peut dépendre de règles d’inclusion et d’exclusion détaillées.

Pour l’IA générative et les agents, le contexte sémantique aide à traduire les questions exprimées dans le langage courant de la santé en données et logiques appropriées. Le système peut récupérer les bons dossiers tout en préservant la signification qui leur est attachée.

Services d’IA, calcul et évaluation

Les applications de santé imposent des exigences différentes à l’environnement d’IA. Les modèles prédictifs peuvent s’entraîner sur de vastes ensembles de données longitudinaux, la vision par ordinateur nécessite un traitement d’images et un calcul par GPU, et les applications d’IA générative ont besoin d’analyse, de récupération et d’inférence de documents. Les agents ajoutent l’orchestration, l’accès aux outils et l’enregistrement d’activités en plusieurs étapes.

L’évaluation doit correspondre au cas d’usage. Un modèle de risque clinique doit être évalué en termes de sensibilité, de spécificité, de calibrage et de performance au sein des sous-groupes de patients. Un assistant de documentation doit être vérifié pour détecter les omissions, les ajouts non justifiés et les implications en matière de codage. Un agent doit être évalué sur sa capacité à sélectionner les bons outils, à respecter les autorisations et à exécuter le workflow avec précision.

La supervision se poursuit après le déploiement. L’évaluation, la traçabilité des données et le versionnage aident les équipes à identifier ces changements et à déterminer si une mise à jour est nécessaire.

Gouvernance des données, des modèles et des agents

La gouvernance dans le secteur de la santé commence par l’accès aux informations de santé protégées (PHI), mais ne s’arrête pas là. Les politiques doivent refléter le rôle de l’utilisateur, la finalité du travail et les informations minimales requises. Le consentement, les restrictions contractuelles et les approbations de recherche peuvent limiter davantage la façon dont les données peuvent être utilisées.

Les modèles nécessitent une supervision des données d’entraînement, de l’utilisation prévue, de la performance des sous-groupes et des évolutions au fil du temps. Les applications d’IA générative ont besoin d’un ancrage dans les sources et d’un moyen de distinguer les preuves récupérées du contenu généré. Pour les agents, la gouvernance s’étend aux autorisations et aux actions des outils : la lecture d’une demande de remboursement, la rédaction d’un recours et l’émission d’une décision défavorable représentent différents niveaux d’autorité.

L’auditabilité relie ces contrôles. Les organisations de santé doivent être en mesure de déterminer à quelles données une application d’IA a accédé, quel modèle et quelle version ont produit un résultat, quels outils un agent a appelés et à quel endroit une personne a examiné ou approuvé le résultat.

En Europe, les traitements combinant données de santé et prise de décision automatisée, comme les scores de risque clinique, relèvent souvent de l'article 35 du RGPD, qui impose une Analyse d'Impact relative à la Protection des Données (AIPD) avant leur mise en œuvre. Une gouvernance claire des données et des modèles facilite la réalisation de cette analyse et sa mise à jour lorsque le système évolue.

Collaboration gouvernée dans le secteur de la santé

La prestation de soins et la recherche impliquent des prestataires, des payeurs, des pharmacies, des laboratoires, des agences de santé publique et des organisations des sciences de la vie. De nombreux cas d’usage de l’IA dépendent donc de données détenues en dehors de l’organisation qui crée l’application.

Le partage de données gouvernées et les data clean rooms facilitent l’analyse conjointe tout en limitant les informations accessibles à chaque participant. Par exemple, un organisme payeur et un prestataire de soins peuvent évaluer les résultats cliniques, ou des chercheurs peuvent analyser une cohorte inter-établissements sans échanger de données de santé (PHI) brutes et non restreintes.