이러한 정책은 다음과 같은 여러 범주의 요건에 의해 형성됩니다.

개인정보 보호와 데이터 보호

일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규정은 개인 데이터의 수집, 사용, 보호 방식에 대해 엄격한 요건을 정합니다. 또한 처리의 적법 근거, 정보주체 권리(액세스, 삭제, 정정 등), 책임성, 개인정보 보호 중심 설계와 같은 개념을 정의합니다.

GDPR이 거버넌스 정책에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 GDPR 데이터 거버넌스를 참조하십시오.

거버넌스 정책은 데이터 분류, 액세스 제어, 데이터 최소화, 감사 가능성을 포함하여 이러한 법적 요건에 맞춰 조직이 프로세스와 관행을 정렬할 수 있도록 지원합니다.

데이터 공유와 재사용

EU 데이터 거버넌스법(DGA)은 GDPR을 보완합니다. 이 법은 신뢰할 수 있는 데이터 공유를 가능하게 하는 데 초점을 맞추며, 보호 대상인 특정 공공 부문 데이터의 재사용을 위한 프레임워크를 제시합니다. 또한 EU 내 데이터 중개자와 데이터 공유 서비스에 대한 규정도 포함합니다.

이러한 요건은 조직이 데이터를 언제, 어떻게 공유할 수 있는지, 어떤 조건에서 재사용할 수 있는지, 조직 또는 지역 경계를 넘어 신뢰를 어떻게 유지할지에 대한 명확한 규칙을 정의하도록 요구함으로써 거버넌스 정책을 구체화합니다.

데이터 주권과 데이터 레지던시

데이터 주권은 데이터가 수집된 관할권의 법률 적용을 받는다는 의미이며, 데이터 레지던시는 데이터가 물리적으로 저장되는 위치를 의미합니다. 두 개념 모두 조직이 데이터 환경을 설계하는 방식에 직접적인 영향을 미칩니다.

거버넌스 정책은 특히 크로스 리전 분석, 파트너십, AI 사용 사례에서 이러한 제약을 고려해야 합니다. 즉, 데이터가 어디로 이동할 수 있는지, 누가 액세스할 수 있는지, 각 스테이지에서 어떤 법률이 적용되는지를 정의해야 합니다.

데이터 윤리와 책임 있는 AI 사용

데이터 윤리는 법적 지침이 불완전하거나 계속 변화하는 상황에서 데이터를 어떻게 사용해야 하는지 정의합니다. 여기에는 공정성, 편향 완화, 투명성, 책임 있는 AI 사용 등이 포함됩니다. 거버넌스 정책은 특히 데이터 기반 결과물이 의사 결정, 고객 또는 다운스트림 조치에 영향을 미치는 영역에서 이러한 기대 사항을 공식화하는 경우가 많습니다.

거버넌스 정책이 규정 준수를 지원하는 방식에 대한 자세한 내용은 데이터 거버넌스와 규정 준수를 참조하십시오.