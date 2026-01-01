データスチュワードシッププログラムの開発と実装には、次のようないくつかの課題があります。

明確なオーナーシップとアカウンタビリティの欠如

誰がどのデータに責任を持つのかが混乱していると、一貫性のない対応や誤ったデータ処理につながります。IT部門は各ビジネスユニットが自身のデータを管理していると想定している一方で、技術系以外のユーザーはIT部門がすべてのデータを管理していると想定している場合があります。そして、この所有権に関する曖昧さによって、重要なデータが管理されなくなったり、不適切に管理されたりする可能性があります。

変化と導入への抵抗

データスチュワードシップイニシアチブのロールアウト時には、新しいポリシーや責任を採用することに対する社内の抵抗が生じる可能性があるため、変更管理の取り組みとなる場合があります。ビジネスユニットはデータに対する自律性が失われたという認識に不満を抱き、従業員はワークロードに追加の義務が生じることに抵抗する可能性があります。この文化的な抵抗を克服するためには、強力なリーダーシップによるサポートと、堅牢なデータスチュワードシッププログラムのメリットについての明確なコミュニケーションが必要です。

システム間でのデータの断片化

データサイロはあらゆる組織にとって有害ですが、特にデータスチュワードにとっては大きな困難となります。複数のシステム、プラットフォーム、さらにはスプレッドシートに分散している複雑なデータアセットに対処する必要があるためです。そのため、データスチュワードは管理すべきデータを統合的に把握することが難しくなっています。

トレーニングとリソースの制限

データスチュワードが業務を効果的に遂行するためには適切なトレーニングが必要ですが、組織は多くの場合、スキル習得に要する時間とリソースを過小評価しています。スチュワードは、データガバナンスポリシーやデータ管理原則などの分野について適切にトレーニングを受ける必要があります。適切なトレーニングとツールがなければ、データスチュワードは責任を果たすのに苦労することになります。特に、既存のワークロードにスチュワードシップの業務が追加された場合にはなおさらです。