西武グループ：機密データを保護しながらグループ横断のデータ活用を推進
多岐にわたる事業データを統合する中で、個人情報・機密情報の保護を実現するためSnowflakeのダイナミックデータマスキングが全面的に採用されました。データソースは一元管理しながらも、利用者の所属や役職に応じて参照権限を動的に制御する仕組みを構築し、グループ横断でのマーケティングデータ分析の安全な推進が実現しています。
データ損失防止（DLP）の基本概念から具体的な仕組み、企業においてDLPが重要視される理由について解説します。さらに、DLPの主な種類や直面しやすいセキュリティ脅威、機密データを確実に保護するためのベストプラクティスまで網羅してご紹介します。
データ損失防止（DLP）とは、機密情報への不正アクセスや誤共有による情報漏洩リスクを低減するための技術および運用プロセスの体系を指します。その役割は、従業員のPCやモバイル端末、社内ネットワークからクラウド環境に至るまで、デジタルエコシステム全体でやり取りされるデータの動きを包括的に監視、制御することです。
DLPは、万が一流出した場合に事業へ深刻な打撃を与える顧客データ、知的財産、財務情報などの機密資産を確実に保護し、企業のセキュリティを守る堅固な防御壁として機能します。さらにDLPは、法令や業界のコンプライアンス上でも不可欠な要素です。導入によって巨額の損害賠償やペナルティを伴うデータ侵害事故を回避し、顧客やビジネスパートナーからの信頼を維持することにつながります。
本ガイドでは、DLPの具体的な動作メカニズムから、保護すべき対象データの分類、さらには企業が最も貴重な情報資産を守るためにDLPを効果的に導入、運用する方法まで詳しく解説していきます。
データ損失防止（DLP）は、専用のシステムやツールと適切なセキュリティ運用を組み合わせることで、機密データの不正な送信、利用、漏洩を検知し、それらを防止、低減する仕組みです。企業のセキュリティ境界を破る脅威を食い止めるファイアウォールやアンチウイルスソフトなどの従来型ツールとは異なり、 DLPはデータそのものに着目します。データがどこへ移動しようとも追跡し続け、常に安全な状態に保つよう設計されているのが大きな特徴です。DLPは社内のあらゆるコンテンツをチェックし、機密データが漏洩などのリスクにさらされていないかを判断します。これにより、従来の社内ネットワークの境界を越えて、クラウドサービスやモバイル端末へ移動するデータまで幅広く保護することが可能です。
このDLPの運用は、主に以下に挙げる3つの中核原則に基づいて構成されています。
DLPプラットフォームは、情報を公開、社内限定、機密、極秘といった機密性レベルに基づいて特定、分類します。組織があらかじめデータにタグ付けを行うことで、DLPシステムは保護すべき対象を正確に認識できるようになります。これにより、重要度の低い一般的な文書と、個人識別情報（PII）や企業秘密が含まれる重要な文書を明確に区別して管理することが可能になります。
組織はDLPシステムを用いて、誰が、どのようなデータにアクセスでき、どういった条件下で共有が許可されるかといったガバナンスルールを定義、適用します。たとえば、マイナンバーなどの個人情報が含まれるメールの外部送信を自動ブロックする、開発用ソースコードを個人所有のクラウドストレージへコピーできないよう制限するといった制御がこれにあたります。
DLPシステムは、保存中のデータ、移動中のデータ、使用中のデータというすべての状態のデータを常にリアルタイムで監視します。この高い可視性により、ポリシー違反が発生した瞬間にそれを検知することが可能になります。セキュリティチームは不審な動きへ迅速に対処できるようになり、情報漏洩による被害や影響を最小限に抑えられます。
DLPの運用は、まず組織内に存在するあらゆる機密データを発見、識別し、分類することから始まります。DLPツールは、社内のファイルやデータベース、各種ドキュメントを定期的にスキャンし、あらかじめ設定されたルールやコンプライアンス基準に合致するデータを自動検出します。具体的には、PCI DSS規格に該当するクレジットカード番号、マイナンバー、あるいは独自のキーワードやテキストパターンによって特定される企業秘密、特許情報などが対象です。識別されると、このデータは自動的にラベル付けされるため、保護が必要な情報を把握できます。
こうしてラベル付けされた機密データが社内環境や外部ネットワークをどのように移動しているかを、DLPシステムが常に追跡、監視し続ける仕組みです。監視の対象は多岐にわたります。PCやスマートフォンといった従業員端末のアクティビティをはじめ、送信メールや添付ファイルのスキャン、Google DriveやDropboxなどのクラウドアプリへのファイルアップロード、さらには社内ネットワークを流れるデータ通信まで幅広くカバーします。万が一、ポリシーに反する形で機密データの送信、コピー、共有が行われそうになった場合、DLPは該当する操作をリアルタイムでブロックしたり隔離したりします。これにより、うっかりミスによる誤送信や誤共有はもちろん、悪意のあるデータ持ち出しのリスクも大幅に低減できます。
さらにDLPシステムは、単なる不正防止ツールにとどまらず、コンプライアンス維持やインシデント管理の統合ハブとしても機能します。発生したポリシー違反や違反の試み、不審な挙動をすべてログとして記録し、誰が、いつ、どのデータにアクセスし、どのような操作を試みたかを証明する詳細な監査トラッキングをいつでも出力、検証できるようにします。DLPが蓄積する包括的なレポートは、インシデント発生時の迅速な原因究明だけでなく、内部不正の兆候やシステムの脆弱性を事前に察知する上でも大きな威力を発揮します。また、当局による規制監査の際にも公的な証明資料として活用できます。こうして継続的に社内のデータ運用状況を可視化していくことで、実際の業務実態に合わせてセキュリティポリシーを洗練させることが可能になります。その結果、自社の成長や業務の変化に合わせてDLP運用を柔軟に進化させながら、EUのGDPR（一般データ保護規則）や、米国のHIPAA（米国の医療情報保護法）、CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）をはじめとする各国の厳格なデータ保護規制にも確実に対応し続けることができます。
今日のデータドリブンなビジネス環境において、DLPは単なるセキュリティ施策にとどまらず、企業の重要な戦略的要素となっています。機密情報や独自の知財の流出を防ぎながら、年々厳格化するコンプライアンスにも的確に対応できるためです。
ここからは、DLPプラットフォームが担う4つの主要な機能について詳しく解説します。
セキュリティ侵害の多くは、悪意のない人的エラーから発生します。具体的には、従業員が社外宛てのメールに機密ファイルを誤添付してしまう、クラウドストレージのアクセス権限を設定ミスする、送信先のアドレスを間違えるといったケースが挙げられます。DLPは、こうした日常業務に潜む誤操作に対するセーフティネットとして機能します。機密データが認可されていないルートで社外へ出ようとした瞬間に検知し、自動で送信をブロックしたり、上長などの承認ステップを挟むことで、多大な損害につながる誤送信事故を未然に防ぎます。
万が一、攻撃者によって社内ネットワークへの侵入を許してしまった場合でも、DLPは被害を食い止める最後の砦として機能します。たとえば、マルウェアによる顧客データベースの不正送信や、ランサムウェアによる機密ファイルの外部持ち出しなど、通常とは異なる異常なデータの動きを検知して即座にブロックします。これにより、従来の境界型セキュリティを突破された際にも、実質的な被害やデータ持ち出しによる影響を最小限に抑えることが可能です。
競合他社への転職直前に社内データを持ち出そうとする悪意ある従業員や、攻撃者に認証情報を乗っ取られたなりすましアカウントといった内部脅威は、セキュリティ対策において最も特定が難しく、かつ危険なリスクの一つです。正規のアクセス権限を持っているため、通常の防御を容易にすり抜けてしまうためです。DLPは、日常のアクセス行動のパターンを分析し、急激な大量ファイルのダウンロードや許可されていないストレージや端末へのデータ転送といった不自然な挙動を即座に見抜きます。重大な実害が発生する前の段階でリスクを検知、アラート化し、被害を未然に食い止めます。
DLPは、GDPR（欧州一般データ保護規則）やHIPAA（米国の医療情報保護法）、CCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）、PCI DSS（クレジットカード業界のセキュリティ基準）といった厳格な各種規制を遵守する上で欠かせないソリューションです。組織内でどのような機密データがどこに保管され、万が一流出した場合にどのようなリスクがあるかを正確に特定、把握します。ポリシーの適用実績やログを詳細な監査証跡として提供することで規制当局の監査にスムーズに対応できるほか、違反に伴う多額の罰金や業務停止などのリスクを回避できます。DLPは単なるセキュリティツールにとどまらず、企業の事業継続と信頼を維持するための戦略的なビジネス推進基盤としての役割を果たします。
DLPソリューションには5つの基本的なカテゴリがあります。
エンドポイントDLPは、ノートPCやデスクトップPC、スマートフォンといったエンドポイントとなる端末上で動作し、ユーザーによる機密データの操作を端末レベルで監視、制御するソリューションです。USBメモリなどの外部メディアへのファイルコピー、機密ドキュメントのスクリーンショット撮影、未許可のアプリケーションへのデータアップロードといった不正アクションを未然にブロックします。オフィス外で業務を行うリモートワーカーやモバイルワーカーのセキュリティを担保する上で、必要不可欠な存在です。
ネットワークDLPは、社内インフラや通信経路を流れるデータをネットワークのゲートウェイで検査、監視するソリューションです。Webサイトへのファイルアップロード、FTP等のファイル転送、各種メッセージングアプリなど、さまざまな通信プロトコル経由で送信される機密データを検知、ブロックします。社内ネットワーク境界を通過するすべてのデータ移動を一元的に可視化し、外部への不正なデータ持ち出しを未然に防ぎます。
クラウドへのデータ移行やSaaSアプリケーションの利用拡大に伴い、急速に重要度が高まっているのがクラウドDLPです。API等を介して各種クラウドプラットフォームと直接連携し、クラウド上のファイル共有状態やコラボレーションの挙動、アクセス権限の設定状況をリアルタイムで監視します。これにより、マルチクラウド環境やSaaSに存在するデータに対しても、従来のオンプレミスデータセンターと同等の厳格なセキュリティポリシーを適用、維持することが可能です。
メールDLPは、電子メールシステム経由での情報漏洩防止に特化したソリューションです。本文のテキストはもちろん、添付ファイルの中身まで詳細にスキャンし、セキュリティポリシーへの違反がないかを検査します。機密情報が含まれるメールの自動暗号化をはじめ、無権限者への宛先ブロック、疑わしいメッセージの保留や上長による確認、添付ファイルの自動削除といった柔軟な制御が可能です。最も一般的かつ事故の起こりやすいデータ漏洩経路を強力に防御します。
ハイブリッドDLPは、ここまで紹介したエンドポイント、ネットワーク、クラウド、メールの各機能を単一のプラットフォームに統合したソリューションです。セキュリティポリシーの一括適用と、一元管理を実現します。オンプレミス、クラウドサービス、各種従業員端末の間をデータが複雑に行き交う環境においても、シームレスな可視性と制御性を提供します。複数の拠点や多様なITインフラを抱え、環境が分散、複雑化している中規模〜大規模組織にとって最も理想的なアプローチです。
DLPシステムは、データセキュリティに対する以下の脅威から保護するように設計されています。
正規のアクセス権限を持つ人物によってもたらされるリスクです。悪意を持って機密データを窃取、漏洩させようとするケースだけでなく、過失によって不適切な取り扱いをしてしまう従業員、業務委託先の請負業者、ビジネスパートナーなどがこのカテゴリに含まれます。DLPは、日常のデータアクセスにおける通常とは異なるパターンや許可されていないデータ転送を即座に検出します。これにより、一見すると正常な権限を持つユーザーが不審な挙動を見せたり、機密データを外部へ持ち出そうとしたりしている兆候を早期に特定、ブロックできます。
メール送信時の宛先間違いや、クラウドストレージのアクセス権限の設定ミス、公開されたコミュニケーションチャネルへの機密ファイルの誤添付などによって発生するリスクです。DLPは、機密データが不適切な方法で共有されそうになった瞬間にそれを自動検出します。該当する操作をその場でブロックするだけでなく、送信や共有を実行する前にユーザーへ警告ダイアログを表示して再確認を促すことで、こうした日常的な人的エラーによる情報漏洩を未然に防止します。
攻撃者は、企業の重要データを窃取することを最終目的に、ネットワークの脆弱性を突いた攻撃やマルウェアの拡散、フィッシングメールによる侵入を執拗に試みます。DLPは、外部から内部への侵入を防ぐ従来の境界型セキュリティが破られてしまった場合でも、社内から外部へ向かう通信を常時監視します。これにより、攻撃者やマルウェアによる不正なデータ転送をその場で遮断し、被害を最小限に食い止める最後の砦として機能します。
会社が許可していない未承認クラウドストレージの利用や、無料のファイル転送サイト等を介した不適切なファイル共有は、意図しないデータ漏洩、流出の大きな要因となります。DLPは、クラウドアプリケーションの利用状況を常時モニタリングし、あらかじめ設定したセキュリティポリシーを厳格に適用します。未承認サービスへの機密データのアップロードを未然に遮断するほか、外部ユーザーに対する不適切なファイル共有権限の付与を防ぎます。
フィッシングメールや巧妙に作られた偽Webサイト、人の心理的な隙を突いた騙しの手口により、従業員がIDやパスワードなどの認証情報や重要データを誤って開示してしまうリスクです。DLPは、人が詐欺攻撃に騙されること自体を直接止めることはできません。しかし、仮にアカウントが乗っ取られたり騙されたりした場合でも、そのアカウントでアクセスできるデータの範囲や外部へ送信できるデータの種類を制限しておくことができます。これにより、攻撃が成功してしまった場合の影響、被害を最小限に抑え込みます。
USBメモリや外付けハードディスク、ポータブルSSDといった持ち運び可能な記憶媒体に機密ファイルをコピーし、そのまま職場から持ち出す行為も、内部脅威として非常に多く見られるパターンです。DLPは、リムーバブルメディアに対するアクセス権限を厳格にコントロールします。従業員の役職やアクセス権限に応じて、外部デバイスへのファイル転送のブロック、転送データの自動暗号化、特定の許可済みユーザー以外のデバイス利用制限といった柔軟な制御を行い、物理的なデータの持ち出し事故を防止します。
実際、データ流出事故の大部分は悪意ある攻撃ではなく、人的エラーや運用監視の不備によって引き起こされています。ここからは、企業においてデータ損失が発生する5つの最も一般的な原因について解説します。
メールの宛先間違いをはじめ、クラウドストレージの公開設定ミス、ファイル共有におけるアクセス権限の設定誤りなどは、データ漏洩事故において極めて大きな割合を占めています。こうした意図しない人的ミスは、従業員へのセキュリティ教育の不足や複雑で扱いづらいシステム、そして社内での監視体制の欠如が主な要因となって発生します。
多くの組織では、どこに、どのような機密データがあり、誰がアクセス権を持ち、どのように外部と共有されているかを正確に把握できていません。エンドポイント、ネットワーク、クラウドサービス全体に及ぶ統合的な可視性が確保されていない状態では、セキュリティチームは異常なデータ転送や不正アクセスを察知できず、実際に重大な漏洩事故が起きてしまってから初めて被害に気づくことになります。
セキュリティパッチやソフトウェアのアップデートを怠ると、既知の脆弱性が野放しとなり、攻撃者にとって格好の侵入口を提供してしまうことになります。また、更新が止まったレガシーシステムや古いソフトウェアは、社内の重要なビジネスデータを保持しているにもかかわらず、セキュリティ修正プログラムが提供されなくなるため、組織全体において特に大きなセキュリティリスクの温床となります。
会社が許可、把握していない個人用クラウドサービスやファイル転送サイト、メッセージングツールなどを従業員が無断で業務利用すると、セキュリティチームの監視体制やポリシー適用において大きな盲点が生じます。こうした未承認のアプリケーションは十分なセキュリティ制御がなされていないケースが多く、重要な機密データが暗号化されていない場所や、法令、ガイドラインの基準を満たしていない危険な場所に保管されてしまうリスクにつながります。
安易なパスワード設定を許す甘いポリシー、MFA（多要素認証）の未導入、必要以上のアクセス権限を広く与えてしまう過剰な権限設定などは、不正アクセスを容易にする大きな原因となります。フィッシング攻撃やブルートフォース攻撃によってログイン情報が一度奪われてしまうと、認証基盤の弱さがそのまま外部からのサイバー攻撃者や不正を行う内部関係者を社内システムへ招き入れる決定的な進入路となってしまいます。
包括的なDLPプラットフォームの導入は、企業に対して以下のような極めて重要なビジネスメリットをもたらします。
機密情報に対する不適切なアクセスや不正な送信の試みを、事前に検知、監視、ブロックすることで、データ漏洩事故の発生確率を大幅に下げます。社内システムから外部へデータが漏れ出す前の段階で確実に捕捉、遮断することにより、万が一のデータ侵害時に発生する多額の金銭的損失、企業ブランドや社会的信用の失墜、法的責任や訴訟リスクを最小限に抑えることが可能です。
DLPは、日本の個人情報保護法やFISC安全対策基準（金融業界）をはじめ、海外展開で求められるGDPR（欧州）、PCI DSS（クレジットカード業界）、CCPA（米国）といった各種規制やガイドラインに準拠したデータ保護ポリシーを自動適用し、ガバナンス遵守の運用を大幅に効率化します。機密データがどのように取り扱われ、誰がアクセスし、いかに保護されているかを示す包括的なログや詳細レポートを自動生成します。これにより、外部監査や規制当局への対応をスムーズにするだけでなく、ステークホルダーや顧客に対して適切な安全管理措置を講じていることを明確に証明できます。
DLPは、社内のあらゆる機密データがどこに保管され、誰がアクセスし、どのように組織内を行き交っているかについて、完全な可視性を提供します。この可視化により、セキュリティチームはデータフロー全体を正確に把握し、リスクの高い挙動やシステムの異常を即座に検知できるようになります。さらに、取得したデータを根拠として、セキュリティポリシーの見直しやセキュリティ投資に関する的確な意思決定を下すことが可能になります。
データを意図的に持ち出そうとする悪意ある従業員であれ、ルール違反の不注意でデータを露出させてしまう過失による従業員であれ、内部関係者に起因するリスクはデータ損失の最大の要因の一つです。DLPは、ユーザーの日頃の行動パターンを常時モニタリングし、短時間でのファイル大量ダウンロード、未許可の場所への転送、本来の業務担当範囲外にある機密ファイルへのアクセスといった不自然な挙動を即座に検知、フラグ付けします。これにより、従来の境界型セキュリティでは防ぎきれなかった最も対策の難しい内部リスクを的確に制御できます。
DLPプラットフォームは、単一の管理コンソールからセキュリティポリシーの作成、適用を一律で行うことができます。これにより、データがオンプレミス、クラウド、端末のどこに存在していても一貫したデータ保護ポリシーを適用可能です。一元管理によって設定ミスを低減できるほか、新たなセキュリティ脅威の発生や各種法改正に対しても、全社的なポリシー更新をスピーディかつ確実に行えます。
最新のDLPプラットフォームは、オンプレミス環境をはじめ、各種クラウドサービス、リモートワーク用のPC、モバイル端末に至るまで、あらゆるIT環境へシームレスに保護範囲を拡張できます。組織の拡大や最新技術の導入、ハイブリッドクラウドおよびマルチクラウド化といった環境の変化にあわせ、統合された可視性と制御性を維持したまま柔軟にスケールできます。ビジネスの成長スピードを損なうことなく、強固なデータセキュリティを継続的に提供します。
DLPプラットフォームは、単に導入、構築して終わりではありません。データ流出を継続的に防ぐためには、セキュリティチームが以下の運用上のベストプラクティスを実践、遵守していく必要があります。
組織内のどこに、どんな機密データが存在しているかを定期的に棚卸しし、データの重要度レベルやガイドラインに応じて適切に分類ラベルが貼られているかを確認、追跡します。定期的な監査を行うことで、野放しになったデータの拡散や、暗号化、保護の漏れた危険なファイル保管場所、分類ルールから漏れているデータの盲点を早期に発見、解消できます。
セキュリティ要件と現場の業務効率のバランスを十分に考慮してDLPポリシーを設計します。正常な業務ワークフローを不必要に妨げることなく、重要な機密データを適切に保護することが成功の鍵です。業務部門や法務およびコンプライアンス部門など、社内の部門横断的なステークホルダーと綿密に連携し、業務でどのようにデータが活用されているかを正しく把握します。コンプライアンス義務と現場のビジネス運用における実態の双方が満たされるよう、柔軟にポリシーをカスタマイズ、最適化していくことが重要です。
データセキュリティポリシーや、機密データを取り扱う際の適切な運用手順について、全従業員へ継続的な教育、啓発活動を実施します。十分なトレーニングを受けた従業員は、組織における防御の最前線となります。これにより、意図せぬ漏洩事故を大幅に減らすとともに、全社的にセキュリティを自律的に意識する組織文化を醸成できます。
DLPから出力されるアラート、インシデントレポート、ポリシー違反ログを継続的に分析し、違反傾向のパターンや業務上の誤検知、新たに台頭するリスクを早期に特定します。得られたインサイトを基に検知ルールのファインチューニングを行い、データ損失の根本原因へ的確に対処します。変化し続ける自社の脅威環境に合わせてDLP戦略を柔軟に進化させることが重要です。
DLPを孤立したツールにせず、SIEM（統合ログ管理・分析システム）、IAM（ID・アクセス管理プラットフォーム）、EDR／EPP（エンドポイント保護）、脅威インテリジェンスフィードといった他のセキュリティ基盤と相互に連携させ、堅牢な統合防御エコシステムを構築します。これにより、複数ツール間のログを突き合わせた相関分析による高度な脅威検知や、異常検知時の自動遮断、隔離といったインシデント対応の自動化、さらにはセキュリティインフラ全体におよぶ一元的な可視性を実現できます。
疑似攻撃やテスト用疑似データの送信など、模擬的なデータ漏洩シナリオを用いた定期的な運用テストを実施します。これにより、過剰な誤検知で現場を混乱させることなく、DLPポリシーが設計通りに正しく機能し、違反を確実に検知、遮断できているかを継続的に検証します。ITシステムの変更や新しいアプリケーションの導入、業務プロセスの見直し、変化が起きた場合でも、こうした定期検証を実施することで、DLPによる制御が常に実効性を保ち続けている状態を維持できます。
データが端末、社内ネットワーク、マルチクラウド環境の間を絶えず行き交う現代の複雑なサイバー脅威環境において、DLP（データ損失防止）は包括的なセキュリティアーキテクチャを構築する上で不可欠な要素となっています。従来の社内と社外の境界を守るセキュリティだけでは、クラウド移行やリモートワークが進む現代のリスクに対応しきれません。
これからの企業には、データがどこへ移動しても機密情報を保護できるデータ中心のアプローチが不可欠です。DLPは、企業が持つ最重要資産である顧客情報、知的財産（IP）、財務データといった機密情報を守るために必要な高い可視性、確実な制御、運用の自動化を提供します。万が一の流出で企業の信頼や事業継続が揺らぐ事態を防ぎ、ビジネスの継続的な成長を裏から支える基盤となります。
さらに、DLPは年々厳格化する国内外のデータ保護規制を遵守するための強固な骨組みとしても決定的な役割を果たします。自社のビジネスモデルや取り扱うデータの実態に即したDLP戦略を念入りに設計、導入することは、単なるコストとしてのセキュリティ対策にとどまりません。企業が大切なデータ資産を確実に守り抜きながら、そのデータを安心してビジネスに利活用し、競争力を高めていくための重要な経営上の戦略的決断なのです。
防御の対象とアプローチが根本的に異なります。
ファイアウォール等では防ぎきれない内部関係者によるデータの持ち出しや従業員の意図しないミスによる誤送信や誤共有、正規アクセス権を持つユーザーの不適切なデータ取り扱いに対して、DLPは絶大な効果を発揮します。
暗号化はデータを読めなくすること、DLPはデータの動きや利用を制御することです。
双方を組み合わせることで強固なセキュリティが完成します。暗号化でデータの中身を守り、DLPでデータの使われ方や送信先をコントロールすることで、正規権限を持つユーザーによる誤送信や不正な持ち出しまで網羅的に防御できます。
適切な設定、運用を行えば、日常の業務に影響を与えることはほとんどありません。正確に初期設定されたDLPは、通常の業務を妨げることなくバックグラウンドで透過的に監視を行い、実際のポリシー違反や不適切なデータ持ち出しが発生した時のみ介入、自動ブロックします。
現場の実運用やデータフローに合わせた現実的なポリシー設定と誤検知を減らすルール調整を行うことで、従業員の作業効率を損なうことなく機密データを安全に保護できます。