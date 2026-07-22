DLPシステムは、データセキュリティに対する以下の脅威から保護するように設計されています。

1.内部脅威（インサイダー脅威）

正規のアクセス権限を持つ人物によってもたらされるリスクです。悪意を持って機密データを窃取、漏洩させようとするケースだけでなく、過失によって不適切な取り扱いをしてしまう従業員、業務委託先の請負業者、ビジネスパートナーなどがこのカテゴリに含まれます。DLPは、日常のデータアクセスにおける通常とは異なるパターンや許可されていないデータ転送を即座に検出します。これにより、一見すると正常な権限を持つユーザーが不審な挙動を見せたり、機密データを外部へ持ち出そうとしたりしている兆候を早期に特定、ブロックできます。

2.意図しないデータ漏洩

メール送信時の宛先間違いや、クラウドストレージのアクセス権限の設定ミス、公開されたコミュニケーションチャネルへの機密ファイルの誤添付などによって発生するリスクです。DLPは、機密データが不適切な方法で共有されそうになった瞬間にそれを自動検出します。該当する操作をその場でブロックするだけでなく、送信や共有を実行する前にユーザーへ警告ダイアログを表示して再確認を促すことで、こうした日常的な人的エラーによる情報漏洩を未然に防止します。

3.外部サイバー攻撃

攻撃者は、企業の重要データを窃取することを最終目的に、ネットワークの脆弱性を突いた攻撃やマルウェアの拡散、フィッシングメールによる侵入を執拗に試みます。DLPは、外部から内部への侵入を防ぐ従来の境界型セキュリティが破られてしまった場合でも、社内から外部へ向かう通信を常時監視します。これにより、攻撃者やマルウェアによる不正なデータ転送をその場で遮断し、被害を最小限に食い止める最後の砦として機能します。

4.不適切なクラウド利用およびファイル共有

会社が許可していない未承認クラウドストレージの利用や、無料のファイル転送サイト等を介した不適切なファイル共有は、意図しないデータ漏洩、流出の大きな要因となります。DLPは、クラウドアプリケーションの利用状況を常時モニタリングし、あらかじめ設定したセキュリティポリシーを厳格に適用します。未承認サービスへの機密データのアップロードを未然に遮断するほか、外部ユーザーに対する不適切なファイル共有権限の付与を防ぎます。

5.ソーシャルエンジニアリング

フィッシングメールや巧妙に作られた偽Webサイト、人の心理的な隙を突いた騙しの手口により、従業員がIDやパスワードなどの認証情報や重要データを誤って開示してしまうリスクです。DLPは、人が詐欺攻撃に騙されること自体を直接止めることはできません。しかし、仮にアカウントが乗っ取られたり騙されたりした場合でも、そのアカウントでアクセスできるデータの範囲や外部へ送信できるデータの種類を制限しておくことができます。これにより、攻撃が成功してしまった場合の影響、被害を最小限に抑え込みます。

6.リムーバブルメディアを介したデータ不正持ち出し

USBメモリや外付けハードディスク、ポータブルSSDといった持ち運び可能な記憶媒体に機密ファイルをコピーし、そのまま職場から持ち出す行為も、内部脅威として非常に多く見られるパターンです。DLPは、リムーバブルメディアに対するアクセス権限を厳格にコントロールします。従業員の役職やアクセス権限に応じて、外部デバイスへのファイル転送のブロック、転送データの自動暗号化、特定の許可済みユーザー以外のデバイス利用制限といった柔軟な制御を行い、物理的なデータの持ち出し事故を防止します。