リレーショナルデータベース（RDB）では、データは行と列で構成されるテーブルで管理されます。各行は独立したデータエンティティを表し、各列はそのエンティティが持つ属性を定義します。行レベルセキュリティは、この行単位でアクセス権限を制御し、ユーザーのロールや付与された権限に基づいて、適切なデータアクセスを許可または制限するセキュリティ機能です。ユーザーがクエリを実行すると、データベースエンジンは適用されているアクセス制限ロジックを動的に解釈し、そのユーザーが表示あるいは編集を許可されているデータ行のみを透過的に出力します。

このようにデータベース層で直接アクセス制御を一元的に適用することで、上位のアプリケーション階層やアクセス経路に依存することなく、定義したデータアクセスポリシーの確実かつ一貫した適用が可能になります。行レベルセキュリティは、単体でデータアクセス制御のすべてをカバーする完全な統合ソリューションではありません。しかし、より堅牢で多層的なデータ保護システムを構築する上で、不可欠なコアコンポーネントとしての役割を果たします。