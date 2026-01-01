消費者の個人データ保護という観点において、先行していたのは欧州（EU）でした。EUは2016年、EU域内の居住者の個人情報を保護することを目的としてEU一般データ保護規則（GDPR）を採択しました。GDPRとCCPA（カリフォルニア州消費者プライバシー法）は、ともに個人のデータ権利を保護し、主導権を個人に取り戻すという思想のもと設計されている点で共通しています。どちらの法律においても、消費者に対してデータ収集の同意と拒否（オプトイン／オプトアウト）を行う権利や、情報の訂正、開示、削除を求める権利が明確に認められています。

また、万が一セキュリティ侵害が発生した際には、影響を受けた個人へ速やかに個別通知することを企業に義務付けている点も共通しています。

一方で、このように多くの共通点を持つ両法ですが、実務上押さえるべきいくつかの根本的な違いが存在します。

コンプライアンス要件の違い

GDPRが、EU居住者の個人データを取り扱うすべての組織（非営利や規模を問わず）に適用されるのに対し、CCPAは原則として年間総売上高が2,662万5,000ドル以上の営利企業など、特定の基準を満たす企業のみが対象となります。なお、CCPAの場合は売上高基準だけでなく、前述のデータ取扱件数やデータ販売による収益比率といった基準によっても適用対象となる点に注意が必要です。

対象となる個人データの範囲

CCPAは、インターネットや他の機器に接続されたデバイス経由で収集されるデータに加え、世帯（同一住所で共同生活し、デバイスやサービスを共有するグループ）単位で管理されるデータまで広く対象に含みます。一方、GDPRにはこのような世帯単位の定義や規定は含まれていません。

地理的な適用範囲

GDPRは国籍や市民権に関わらずEU域内に所在するすべての個人を保護対象とします。これに対し、CCPAは一時的な滞在者を除くカリフォルニア州の居住者のみを保護対象としています。

同意取得の要件

GDPRでは、個人データを収集、処理する前にユーザーから明示的な事前同意を得るオプトイン方式が原則義務付けられています。一方でCCPAは、データ収集を開始する際の事前の同意取得は不要であり、ユーザー側から自分のデータを販売または共有しないでほしいと拒否できるようにするオプトアウト方式を基本としています。

罰則、制裁金の基準

CCPAの罰則は、原則として違反1件（影響を受けた消費者1人）ごとに算出される過料、制裁金です。一方でGDPRはより厳格な制裁金体系を採用しており、最高で企業の年間グローバル全売上高の4%または2,000万ユーロのいずれか高い方という、非常に高額なペナルティが科される可能性があります。

法執行、監督機関

GDPRは、EU各加盟国に設置されたデータ保護監督機関（フランスのCNIL、ドイツのBfDIなど）が監視、法的執行を行います。これに対しCCPAは、主にカリフォルニア州司法長官事務所（およびカリフォルニア州プライバシー保護庁：CPPA）がその執行および違反の取り締まりを担っています。