セキュアなデータ活用とAIで加速 多岐にわたる事業のデータを統合し ロイヤルカスタマー醸成を目指す西武グループの挑戦

西武グループは、これらの課題解決のため、2021年度よりSnowflakeを中核に据えた「西武グループマーケティングプラットフォーム（SGMP）」の構築を開始した。SGMPはSPC会員情報を含む各事業会社のデータを集約し、Snowflake上にデータレイク（データストア層）の機能も持たせた三層構造でデータを管理している。この設計思想により、データの加工にかかる設計の作り込みを最低限に抑え、運用をシンプル化することが可能となった。株式会社西武ホールディングス 情報システム部 課長の山本 桂輔氏は、当時のSnowflakeの特徴について、その利便性を評価する。

「データウェアハウスの設計上も、あまり作り込みをせずに、最低限の加工だけで運用できます。今考えると、とてもよい特徴だったと思っています」

セキュリティの課題に対しては、Snowflakeのダイナミックデータマスキング機能を全面的に採用した。これにより、データソースを一つに保ちながらも、利用者の所属や役職に応じて、個人情報や機密情報に対する参照権限を動的に制御する仕組みを実現した。株式会社西武ホールディングス 経営企画本部 DX・マーケティング戦略部 課長補佐 兼 情報システム部の清水 甲太郎氏は、「特に、売上の件数などマーケティングに活用できる情報をグループ横断でデータ分析可能にするため、個人を特定できない状態の仮名加工情報の利用を安全に制御する上で、このマスキング機能は極めて有用です」と高く評価している。

また、連携データにおける品質のばらつきには、SGMPへの取り込み後に最低限の品質とセキュリティを担保するためのデータマネジメントルールを策定し、適用している。品質チェックと異常通知には、Snowflakeのタスク機能とメール通知機能を利用し、データマネジメント活動を事務局側で迅速に完結できる体制を整えた。