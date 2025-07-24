AIモデルのガイド：概要とメカニズム

ニューラルネットワークはディープラーニングの基盤となる技術です。これらのモデルは、相互接続された多数のノードレイヤーで構成されています。これらの各ノードは、少なくとも1つの重み付き入力接続、入力を組み合わせる伝達関数、および出力接続を持つ計算ユニットです。ノードは接続されたレイヤーに編成され、人間の脳のシナプスの構造をミラーリングしています。ニューラルネットワークは複雑さの管理に優れており、大量かつ多様なデータの分析に非常に役立ちます。サプライチェーンのマネージャーの意思決定支援、需要予測、在庫レベルの最適化によく使用されます。