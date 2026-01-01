データリネージ：定義、メリット、活用例と実装方法

複数のチームやシステムでデータを再利用している場合、組織が想定しているよりも早くコンテキストが損なわれる傾向があります。データリネージを利用することで、チームはソースから使用までのデータを追跡できます。これには、データの解釈を形作る変換、依存関係、下流のアセットが含まれます。

データリネージは、組織の中で発生しうる実務的な疑問の答えを得るのに役立ちます。たとえば、上流でデータが変更された場合、その影響で他の何が変わるかといった疑問です。具体例を挙げると、収益テーブルはダッシュボード、モデル、運用ワークフロー、経営陣向けのレポートに同時にデータを提供していることがあります。そんな中で、もしソースフィールドや変換が変更された場合、システム全体への影響が出る可能性があります。チームは不整合がさらに広がる前に、この影響を追跡する必要があります。

エンタープライズ環境では、データが1つの場所や形式に長くとどまることはほとんどありません。そのため、単一のデータセットがコピー、結合、フィルタリング、強化、マスキング、集計され、同じ前提やコンテキストを共有しないチーム間で再利用される場合があります。リネージがなければ、チームは手作業でその履歴を再構築するしかありません。リネージがあれば、パスを検査し、アセットが現在の状態になった経緯を理解し、その使用が安全かつ適切かどうかについてより良い判断を下すことができます。