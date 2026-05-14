企業はAIの導入を加速させています。しかし、多くの企業は機密データがどのように分類され、制御されているかについて、十分な確信を持てないまま導入を進めています。Bedrock Dataの2025 Enterprise Data Security Confidence Indexによると、セキュリティチームの79%が、AIや機械学習システムで使用される機密データの分類に苦労しています。また、AIトレーニングに使用される機密データの制御に高い自信を持っていると回答したのは半数未満です。

包括的なデータの探索、分類、権限分析がなければ、AIが企業戦略の中核となるにつれ、組織は規制面とセキュリティ面のリスクにさらされる可能性が高まります。

本日、Snowflake VenturesによるBedrock Dataへの出資を発表します。また、Bedrock DataのプラットフォームをSnowflake HorizonカタログおよびSnowflake Cortex AIと統合する、強固な技術的パートナーシップについても発表します。両社は協力して、お客様がSnowflake環境全体でデータガバナンスを拡大できるよう支援します。さらに、AIエージェントや外部システムがデータにアクセスする状況を可視化します。

データおよびAI環境全体におけるブラウンフィールドガバナンスの課題への対応

多くの企業は整備や活用が進まないブラウンフィールド環境で運用しています。SaaSアプリケーション、データベース、データレイク間で長年データが移動してきた結果、複雑で複数のシステムが入り組んだ環境です。AIシステムがこのデータにアクセスし始めると、リネージと可視性のギャップが生じます。これがガバナンスおよびセキュリティ上のリスクとなります。

この出資とパートナーシップの拡大により、Bedrockは以下の取り組みを通じて、HorizonカタログおよびCortex AIとの連携をさらに強化しています

アップストリームのリネージと充実したメタデータでHorizonカタログを拡張。これにより、Snowflakeの内部および外部でデータがどのように移動するかについて、チームが網羅的に把握

自動分類、ポリシーの適用や自動マスキングに活用できるネイティブなオブジェクトのタグ付け、および権限マッピングを通じて、Horizonカタログのガバナンス機能を拡張する。これにより、機密データが適切にラベル付けされ、アクセスが適切に制御されるようにする

Snowflake Cortex AIエージェントと各エージェントがアクセスできるデータ全体に対して、可視性と監視を提供する。これにより、エンタープライズ規模でガバナンスの効いたAI導入を可能にする

Snowflakeのお客様にとって、このパートナーシップは機密データの出所を追跡し、コンプライアンスを維持することを可能にします。また、Horizonカタログ内で直接データ資産全体の複合ビューを活用し、ガバナンスの効いたデータをAIモデルに安心して投入できるようになります。

Bedrockの顧客にとって、これらの統合はシームレスな道筋を提供します。これにより、一元化されたガバナンスでCortex AIを活用しながら、検出された価値の高い非構造化データをSnowflakeのセキュリティ境界に取り込むことができます。

今後の展開

Bedrock DataとSnowflakeの統合機能は本日より利用可能です。Snowflake HorizonカタログおよびSnowflake Cortex AI全体にわたるより高度な機能も、引き続きロールアウトされる予定です。これには、Horizon内でのリネージ可視性の拡大、AIによる分類とSnowflakeオブジェクトのタグ付けの整合性向上、そしてCortex Agentsとアクセス可能なデータに対する監視強化が含まれます。

企業が実験から稼働環境のAIへと移行するにつれて、このパートナーシップは進化し続けます。これにより、データとAIシステムが連携して動作する仕組みに、ガバナンスがより深く組み込まれるようになります。

Bedrock Dataは、3月23日から26日にサンフランシスコで開催されるRSA Conference 2026にて、Snowflake Cortex AIとのArgusAI統合機能を紹介する予定です。詳細については、こちらからチームにお問い合わせください。