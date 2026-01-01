データプライバシーは、責任あるデータ利用のための明確なルールを組織に提供するとともに、個人情報への不正アクセス、悪用、漏洩から個人を保護するのに役立ちます。エンタープライズデータ環境において、データプライバシーはポリシーと確実な運用の両方が必要です。プライバシーポリシーでは、顧客や会社の従業員、医療現場においては患者など個人のデータをどのように取り扱うべきかを定義できます。しかし、これらの要件は、データが保存、クエリ、共有、処理されるシステム全体でのコントロールに変換できなければ意味がありません。

これが、データガバナンスがデータプライバシーの基盤となる理由です。データガバナンスとは、データ資産全体を動かす運用の仕組みそのものです。具体的には、データの品質管理、所有権の明確化、リネージの追跡、アクセス制御、ライフサイクル管理、そして組織全体でのポリシーの徹底まで、すべてをカバーします。

ガバナンスの日々の運用は、組織がデータプライバシーに関する次のような実践的な疑問に答えるのに役立ちます。

個人データはどこに存在するか

誰がアクセスできるか

どのような用途が許可されているか

どのくらいの期間保持すべきか

削除リクエストが届いた場合はどうなるか

たとえばデータカタログを使用すれば、顧客のメールアドレス列がどこに存在し、どのダッシュボードがそれを利用しているかをチームが把握できるでしょう。データプライバシーコントロールは、ここからさらに踏み込みます。その列をマーケティングに使用できるか、その用途は事前に顧客が同意したものであるか、誰が生の値を見ることができるか、データをどのくらいの期間保持すべきか、削除リクエストが届いた場合はどうすべきかなどを定義します。また、プライバシーガバナンスの適用範囲を正しく設定することは重要です。管轄区域やユースケースに応じて、GDPR、CCPA、HIPAAなどで適用される規制に準拠する必要があるからです。