ガバナンスプログラムの強さは、データレイヤーで適用される制御の強さに左右されます。Snowflakeは、データの分類やアクセス制御、監査ログの保持といったガバナンス要素を単なる文書上のルールで終わらせず、データ資産そのものへ直接適用、実装できるエンフォースメントレイヤーを提供します。

GDPRが定めるアカウンタビリティの要件を満たすには、実際のデータ運用において各種制御が一貫して機能していることを客観的に証明しなければなりません。データレイヤーそのものにおいて、ガバナンスポリシーをスケールかつ自動で適用できるプラットフォームを活用することは、企業がGDPR順守を実証するためのプロセスを大幅に省力化し、コンプライアンス対応を効率的に推進する強力な支援となります。

たとえば、Snowflake Horizonの機能により、個人データを自動で判別し、システム組み込みのタグやカスタムタグを付与する機密データの自動分類が可能になります。タグベースのマスキングを使用してデフォルトでアクセスを制限することで、第25条のプライバシーバイデザイン要件の実装をサポートできます。

列レベルのセキュリティとRBACは、フィールドレベルでデータ最小化を適用し、ユーザーが自身のロールと明記された目的に必要なものだけを確実に閲覧できるようにします（第25条および第32条）。アクセス履歴は、個人データに対するすべてのクエリ（ユーザー、クエリ、読み書きされた特定の列）をログに記録し、組織が第30条および第5条第2項のアカウンタビリティの期待に沿った監査記録の生成をサポートします。Snowflakeが提供するデータカタログやデータリネージ機能は、第30条が定める処理活動の記録の基盤となる処理インベントリの構築を力強く支援します。

さらに、データガバナンスにおいては国境を越えたデータ移転への配慮も欠かせません。GDPR第5章では、EU域外の第三国や国際機関への個人データ移転について厳格に規定しています。Snowflakeはデータレジデンシーの遵守を徹底しており、保管データはデフォルトでユーザーが指定した導入リージョン内にとどまります。これにより、データの所在国を厳密に管理したいユースケースにも柔軟に対応可能です。なお、クロスボーダー移転における法規制の遵守には、システム側の対応に加え、十分性認定や標準契約条項（SCC）、拘束的企業規則（BCR）といった法的、契約上の枠組みを総合的に考慮する必要があります。