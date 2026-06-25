中央集権型データガバナンスモデルでは、ガバナンスチームがモデルの中核として基準を設定のうえポリシーを定義し、組織全体のポリシー運用を監督します。意思決定権限は主にガバナンスチーム（中央機関）にあり、多くの場合、ガバナンス評議会、データオフィス、または最高データ責任者（CDO）によってサポートされます。ビジネスユニットも参加しますが、ほとんどのガバナンスの決定において独立して何かを決定したりすることはありません。

このモデルは各部門の自律性よりも一貫性が重視される場合に最適です。定義の標準化、共通の制御の適用、企業全体でのコンプライアンスの証明が容易になります。また、最初からオーナーシップが明確であるため、新しいプログラムに取り組みやすいのもメリットです。

トレードオフとなるのはスピードです。多くのドメインが承認やポリシーの例外、スチュワードシップのサポートが必要な場合も、権限を持つチームに全ての案件が集まっているため、その状況がボトルネックになる可能性があります。また、ガバナンスの決定がデータを生成および使用するチームから離れすぎていると、現場の運用上のニュアンスを見逃す可能性もあります。

最適な組織：データ成熟度が低い組織、中央の運用構造がより厳格な組織、または規制当局の監視が厳しい組織