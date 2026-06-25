データガバナンスモデル：中央集権型、分散型、フェデレーション型アプローチの比較
組織の持つデータ資産が複雑化し、より多くのチームが同じ資産に依存するようになるにつれ、組織には単なる文書上のガバナンスポリシー以上のものが必要になります。それは、ポリシーを適切に実践するための明確な運用構造です。このガイドでは、3つの主要なデータガバナンスモデルと、それぞれが意思決定権限、スチュワードシップ、実効性のある運用をどのように処理するかについて説明します。
- データガバナンスモデルとは
- データガバナンスモデルの種類
- データガバナンスモデルの比較
- 適切なデータガバナンスモデルの選び方
- 制御と実行を両立する最適なモデル
- よくある質問
- Snowflakeをデータガバナンスに活用しているお客様
- 関連リソース
ほとんどのデータガバナンスプログラムは、まずポリシーの策定から始まります。よりハードな運用部分はその後に続きます。データ資産の規模が拡大し、より多くのチームがデータを生成し、同じ資産がアナリティクス、レポート作成、機械学習、運用ワークフローに供給されるようになったときです。
この時点で、組織にはデータ資産全体でガバナンスポリシーを実践するための構造が必要になります。そこで問題となるのは、その方法です。意思決定を中央集権化する組織もあれば、ドメイン間で分散させる組織、あるいはその両方で責任を分割する組織もあります。これらのアプローチの違いは、一貫性、スピード、制御に影響を及ぼします。
データガバナンスモデルとは
データガバナンスモデルは、ガバナンスポリシーの背後にある運用構造を確立します。データガバナンスによって、意思決定の権限、データスチュワードシップの責任、そしてルールを強制するための体制が明確になります。これにより、データがさまざまなドメインやプラットフォームをまたいで移動する場合でも、誰が標準を定め、アクセスを承認し、ポリシーの競合を解決し、共通のデータ定義を維持管理するのかを現場のチームが迷わず把握できるようになります。
データガバナンスモデルは、データガバナンスフレームワークとは異なります。フレームワークでは、より広範なガバナンスの原則、プロセス、制御を定義します。モデルは、そのフレームワーク内の運用構造、つまりガバナンスが実際にどのように組織化されるかを定義します。
ほとんどの組織は、中央集権型、分散型、フェデレーション型の3つのモデルのいずれかに当てはまります。それぞれ権限、スチュワードシップ、実行の処理方法が異なります。そのため、各組織がどれを選ぶべきかは抽象的なベストプラクティスよりも、企業の組織構造、規制圧力、データ成熟度によって判断されるべきです。
データガバナンスモデルの種類
3つのデータガバナンスモデルの大まかな違いは、権限がどこにあるか、ドメインがどの程度の自律性を持っているか、そしてビジネス全体で基準をどれだけ一貫して適用できるかというところにあります。多くの組織は、成長に伴う特定のニーズに合わせて、複数のモデルの要素を組み合わせています。
中央集権型データガバナンスモデル
中央集権型データガバナンスモデルでは、ガバナンスチームがモデルの中核として基準を設定のうえポリシーを定義し、組織全体のポリシー運用を監督します。意思決定権限は主にガバナンスチーム（中央機関）にあり、多くの場合、ガバナンス評議会、データオフィス、または最高データ責任者（CDO）によってサポートされます。ビジネスユニットも参加しますが、ほとんどのガバナンスの決定において独立して何かを決定したりすることはありません。
このモデルは各部門の自律性よりも一貫性が重視される場合に最適です。定義の標準化、共通の制御の適用、企業全体でのコンプライアンスの証明が容易になります。また、最初からオーナーシップが明確であるため、新しいプログラムに取り組みやすいのもメリットです。
トレードオフとなるのはスピードです。多くのドメインが承認やポリシーの例外、スチュワードシップのサポートが必要な場合も、権限を持つチームに全ての案件が集まっているため、その状況がボトルネックになる可能性があります。また、ガバナンスの決定がデータを生成および使用するチームから離れすぎていると、現場の運用上のニュアンスを見逃す可能性もあります。
最適な組織：データ成熟度が低い組織、中央の運用構造がより厳格な組織、または規制当局の監視が厳しい組織
分散型データガバナンスモデル
分散型データガバナンスモデルでは、個々のビジネスユニットまたはドメインが、限られた中央制御のもとで担当のデータを管理します。手元のデータを最もよく理解しているチームがオーナーシップを持つことになります。これにより、ビジネスユニットがすでに高い独立性を持って機能している環境では、対応力、ドメインの関連性、運用定着率が向上することでしょう。
このモデルは、強力なドメイン専門知識と成熟した分散型データチームを持つ組織でうまく機能します。意思決定が利用現場に近い場所で行われるため、データの民主化が促進されます。また、チームはガバナンスチームの判断を待つことなく、各部門のワークフローに合わせて標準を柔軟にカスタマイズすることができます。
このモデルの欠点は、属人化の可能性があることです。各ドメインが独自の基準でガバナンスを行うと、定義がずれたり、ポリシーの解釈が異なったりする可能性があります。また、それにより部門横断的なレポート作成が困難になる場合もあります。さらに、組織全体で一貫してコンプライアンスを適用することがより困難になる可能性もあります。
なお、データメッシュはドメインオーナーシップ（現場主導のデータ管理）という原則を掲げており、分散型モデルと共通の思想を持っていますが、これ自体はガバナンスモデルではありません。データメッシュとは、4つの核となる原則から成り立つ、より広いアーキテクチャの設計思想を指します。データメッシュの4つ目の原則であるフェデレーテッドコンピュテーショナルガバナンス（標準化の自動化）は、実際には後述するフェデレーテッドモデルの考え方に近いものです。
最適な組織：自律的なビジネスユニット、強力なローカルスチュワードシップ、およびチーム全体で高いデータリテラシーを備えた大規模な組織
フェデレーション型データガバナンスモデル
フェデレーテッドデータガバナンスモデルでは、中央チームが共通の標準、ポリシー、およびガバナンスのガードレール（運用の安全基準）を策定し、各ドメインはそのガードレールの内側で運用を行います。意思決定のフローは共有されます。中央のチームが一貫性を保つべき事項を設定し、ビジネスドメインが自らのデータプロダクト、スチュワードシップの実践、および日々の実装を管理します。
組織全体の一貫性と現場のアジリティを絶妙なバランスで両立できるので、大企業にとってこのハブ＆スポーク型のアプローチは最も現実的なモデルといえるでしょう。これにより、組織はすべての意思決定を単一のチームに強制することなく、データのアクセス、分類、保持、およびコンプライアンスに関する共通の要件を適用できます。実際に、離れた中央部門よりも各ドメインの方が自らのデータ、使用パターン、および運用上の制約をよく理解しているという事実もよく反映しています。
ただし、このモデルには組織的な連携が必要です。役割が曖昧であったり、エスカレーションパスが弱かったりすると、フェデレーテッドガバナンスはアカウンタビリティを不明確にする可能性があります。
最適な組織：共有のガバナンス標準を必要としているが、完全な中央集権型の制御を導入する余裕がない大企業
データガバナンスモデルの比較
ガバナンスモデルを評価する最も明確な方法は、定義にとらわれず、実際のパフォーマンスや一貫性、スピード、スケーラビリティ、制御の間のトレードオフを比較することです。
|モデル
|意思決定の権限
|スケーラビリティ
|コンプライアンスの強度
|俊敏性/スピード
|実装の複雑さ
|標準の一貫性
|最適な組織
|中央集権型
|中央ガバナンスチーム
|中
|高
|低〜中
|低〜中
|高
|厳格に管理された組織、初期段階のガバナンスプログラム、規制の厳しい環境
|分散型
|個別のドメインまたはビジネスユニット
|高
|低〜中
|高
|中
|低
|自律性の高いビジネスユニットと成熟したドメインオーナーシップを持つ組織
|フェデレーテッド
|共有：中央の標準、ドメインの実行
|高
|高
|中〜高
|高
|高
|規制要件とビジネスのアジリティ（俊敏性）のバランスをとる大企業
多くの組織は、時間の経過とともに複数のモデルの要素を組み合わせます。たとえば、最初は中央集権型ガバナンスから開始して所有権と標準を確立し、データチームが成熟してドメインのアカウンタビリティの信頼性が高まったタイミングでフェデレーション型構造へと移行するケースがあります。
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適切なデータガバナンスモデルの選び方
ガバナンスモデルを選ぶ際は、最初から理想的な構造を選ぶことよりも、組織が実際に機能している方法にガバナンスを適合させることが重要です。モデルが適切かどうかは運用構造、規制の圧力、データ成熟度、ガバナンスを適用するプラットフォームの機能など、いくつかの要因によって決まります。
組織構造
厳密に中央集権化された組織は、少なくとも初期段階では、中央集権型ガバナンスの方がうまく機能することがよくあります。強力なビジネスユニット、エリアごとのチーム、または製品に沿ったドメインを持つ企業ではボトルネックを回避するために、多くの場合フェデレーション型または分散型の構造が必要になります。
規制要件
ヘルスケアや金融サービスなど規制の厳しい業界の組織では、より強力なポリシーの一貫性と、より防御性の高い制御が必要になることが多く、通常は中央集権型またはフェデレーション型のガバナンスが適しています。
データ成熟度
ガバナンスの成熟度が低いチームは、多くの場合、最初は明確な中央集権型のオーナーシップが最も良い役割を果たすことが多いです。スチュワードシップの慣行、メタデータの規律、ドメインのアカウンタビリティが向上するにつれて、分散型モデルがより機能するようになります。
テクノロジースタック
モダンなクラウドデータプラットフォームでは、中央集権的なポリシー適用を維持しながらチームに所有権を分散させることができるため、フェデレーション型ガバナンスをより効果的にサポートできます。たとえば、Snowflake Horizon Catalogでは、組織は組み込みのRBACとABAC、機密データ分類、ダイナミックデータマスキング、行アクセスポリシー、およびリネージを、Snowflakeネイティブオブジェクト、Icebergテーブル、外部データソース全体に適用できます。
各ドメインが個別にガバナンス制御を再作成しなければならない環境では、フェデレーション型の運用モデルを維持するのは極めて困難です。そのため、どのようなテクノロジースタックを採用するかが、プラットフォーム選定における非常に重要な判断基準となります。プラットフォームが一貫してタグの付与やリネージの表示、機密フィールドの分類、マスキングやアクセスルールを適用できるほど、責任共有型のガバナンスはより解像度が高くなります。
制御と実行を両立する最適なモデル
データガバナンスモデルの選択は、現段階の状況だけでなく組織のデータ資産が拡大し、より分散化するにつれて、ガバナンスが実際にどのように機能すべきかを考慮に入れなければならない重要な問題です。ガバナンスを中央集権化しすぎてビジネスを減速させることなく、明確な意思決定権、永続的なスチュワードシップ、およびドメイン全体での一貫した適用をサポートする必要があります。
クラウドデータプラットフォームの進化により、分散した各チームへ共通の制御ルールを適用することが格段に容易になりました。その結果、組織全体の標準化と現場レベルでの迅速な実行を両立したガバナンスモデルへ、現実的に移行できる組織が増えています。
データガバナンスモデルに関するFAQ
データガバナンスモデルとは
データガバナンスモデルとは、組織内でガバナンスの意思決定がどのように行われるかを定義する運用構造です。これにより、誰がデータを所有し、誰が標準を設定し、ポリシーがどのように適用され、スチュワードシップの責任がチーム間でどのように分割されるかが明確になります。
3つの主なデータガバナンスモデルは何ですか？
最も一般的な3つのモデルは、中央集権型、分散型、フェデレーション型です。中央集権型ガバナンスは中核のチームに権限を集中させ、そのチームが基本的にすべての責任を担って運用を行います。分散型ガバナンスは担当のデータのことをよく理解しているドメインに権限を分散させて運用します。フェデレーション型ガバナンスは中央の標準とドメインレベルの実行を組み合わせたものです。
データガバナンスモデルとデータガバナンスフレームワークの違いは何ですか？
フレームワークとは、ガバナンスを形成するポリシー、プロセス、およびコントロールのより広範なシステムです。モデルとは、そのフレームワークを日常的に運用するための組織構造です。簡単に言えば、フレームワークはガバナンスに何が含まれるかを定義し、モデルはガバナンスがどのように機能するかを定義します。
どのデータガバナンスモデルが最適ですか？
すべての組織にとって最適な単一のモデルはありません。中央集権型モデルは、成熟度の低いプログラムや規制の厳しい環境に適しており、分散型モデルは自律性の高い組織に適しています。そしてフェデレーション型モデルは、一貫性とドメインの柔軟性の両方を必要とする大企業にとって、多くの場合最も適した選択肢となります。
多くの企業がフェデレーション型ガバナンスモデルを選択するのはなぜですか。
フェデレーション型ガバナンスは、中央のチームによる強制力のある標準（ルール）と現場での実行という各部門におけるニーズのバランスを取ることができ、業務スピードへの影響も少ないため成熟した企業にとって魅力的な選択肢です。中央チームがポリシーとガードレールを定義する一方で、現場のチームはその範囲内で自らデータを管理できるようになります。
企業は複数のガバナンスモデルを使用できますか？
はい。多くの組織は、特にモデルの移行期間中、組み合わせたアプローチを使用しています。企業は、ポリシーの設計とコンプライアンス制御を中央集権化する一方で、ドメインがスチュワードシップ、メタデータ、運用の実行をフェデレーション型で管理できるようにする場合があります。
クラウドテクノロジーはガバナンスモデルの選択にどのような影響を与えるのでしょうか。
クラウドデータプラットフォームは、所有権を分散させながら適用を中央集権化することで、フェデレーション型ガバナンスをはるかに実用的にします。理想的には、プラットフォームのガバナンス機能にガバナンス対象のデータリソース全体にわたるアクセス制御、データ分類、ダイナミックデータマスキング、行アクセスポリシー、およびリネージが含まれることです。
組織はいつ中央集権型モデルから脱却すべきでしょうか。
データ量、ドメインの多様性、承認要求が中央チームのキャパシティを上回る場合、中央集権型モデルはしばしば限界に達します。ガバナンスによってデリバリーが遅れたり、例外処理の長いキューが発生したり、ドメイン固有のコンテキストが反映されなかったりする場合、フェデレーション型構造への移行を検討するタイミングかもしれません。