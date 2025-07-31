ダイナミックデータマスキングは、正当なビジネス目的で、承認されたユーザーやアプリケーションがマスクされていない元のデータにアクセスする必要がある本番環境により適しています。ダイナミックなアプローチでは、機密データへのアクセスや取得時にリアルタイムでマスキングが行われます。これにより、承認されたユーザーは元のデータを表示できる一方、承認されていないユーザーにはマスクされたバージョンのみが表示されます。一般的に使用される手法には、マスキングアウトや暗号化などがあります。