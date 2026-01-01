規制コンプライアンスの徹底を支えるデータガバナンス

ガバナンスとコンプライアンスの密接な関係を理解するには、ポリシー → 制御 → 監査証跡 → 証拠という一連の運用プロセスを全体的な軸として捉えると分かりやすくなります。

法的要件や規制要件は通常、法令、業界基準、契約書、あるいは監査フレームワークに記載された文章から始まります。データチームは、その文章を具体的な判断や運用ルールに落とし込まなければなりません。例えば、どの列に個人データが含まれているか、どのテーブルに保護対象医療情報（PHI）があるか、どの権限であれば暗号化されていない平文データを参照できるか、地域ごとにどの行を表示させるか、データをいつまで保管するか、例外処理の承認権限は誰にあるか、といった判断です。

データガバナンスは、こうした一連の判断や設定内容を正当な記録として一元的に保持、管理する役割を果たします。たとえば、データスチュワードが特定の列を機密データとして分類し、プライバシータグの付与、責任者の定義、保管期間ルールの設定を行うと、プラットフォームチームはそれらの基準に基づいて、データマスキング、行レベルのアクセス制御、ロールベースの権限管理（RBAC）、およびモニタリングを設定できるようになります。これにより、コンプライアンスチームは、設定された運用ルールがデータの最小化、最小権限の原則、職務分掌、データの保持・削除、インシデント対応といった、どの規制要件に対応しているのかを正確に紐づけできるようになります。

監査に対する備えも、まさにこの一連のプロセスが確立されていることで実現します。監査が入ってから慌てて証拠を集めるのではなく、日常的なデータ運用の一環として、データリネージ、分類の変更履歴、アクセスログ、ポリシーの変更履歴、承認記録などを自動的に保存しておくことができます。これによって監査対応の負担がゼロになるわけではなく、法的な解釈や検討が不要になるわけでもありません。しかし、監査人から提出を求められる前に必要な監査証跡やポリシー履歴、承認ログが揃っている状態をつくれるため、証拠収集のスピードと信頼性は大幅に向上します。

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