図 2：Jakub Puchalski氏がOpenflow Oracle CDCコネクタのセットアップ方法をデモンストレーションする様子をご覧ください

コンテキストを追跡することなくパイプラインを監視および管理

パイプラインが稼働し始めると、課題は構築から状況の把握へと移行します。従来、これには複数のインターフェースを確認したり、最後にシステムを操作した担当者に頼ったりする必要がありました。

Cortex Codeを使用すると、環境の現在の状態を直接問い合わせることができます。「フローのステータスはどうなっていますか」のようなシンプルなプロンプトで、何が実行されていて、何が実行されていないか、何に注意が必要かが明確にわかります。部分的にデプロイされたコネクタなど、何らかの異常が見られる場合は、それを指摘して次のステップを提示します。このような運用上の認識が、単なるシステムの監視と、システムを実際に理解することの違いを生み出します。

また、複数のCortex Codeセッションを同時に実行することもできます。あるセッションでパイプラインの健全性を確認しながら、別のセッションでコネクタをデプロイし、さらに別のセッションで別の構成作業を行うといったことが可能です。それぞれが独立して実行されるため、単一のタスクにブロックされることなく、進捗状況を確認して実行をガイドできます。

ここでの変化はわずかですが、重要です。システム間の移動に費やす時間を減らし、次に何をすべきかを決定する時間を増やすことができます。

行ったり来たりすることなくトラブルシューティングを迅速化

何かが破損した場合、本当のコストは多くの場合、調査にかかる時間です。根本原因を特定するには、通常、ログ、構成、システムの状態を横断して手順を遡る必要があります。

Cortex Codeは、これに体系的にアプローチします。コネクタのステータスを確認し、ランタイムログを読み取り、すでにテストされた内容を追跡しながら、考えられる原因を絞り込みます。ツールを切り替えるたびにプロセスを再起動するのではなく、単一の推論スレッド内で作業を継続できます。 構成の不一致が問題である場合は、その相違点を明らかにし、変更を加える前に考えられる修正手順を提示します。認証情報の更新についても同様です。変更を適用し、接続性を検証して、システムが健全な状態に戻ったことを確認します。これはSnowflakeの境界にとどまりません。ソースシステムのトラブルシューティングも行います。たとえば、セキュアシェル経由でOLTPデータベースに接続し、ソースのCDCログの構成と健全性を検証するように指示できます。

一般的な運用パターンがエンコードされているため、問題解決方法の標準化にも役立ちます。データエンジニアは、特定のコネクタを効果的にトラブルシューティングするために長年の経験を必要としません。ベストプラクティスを反映したガイド付きのパスに従うだけです。

また、古いランタイムや不完全なデプロイなど、潜在的な問題が深刻化する前にフラグを立てるため、早期に対処できます。

日々の業務を完全にカバー

Cortex Codeは、Openflowの利用におけるライフサイクル全体をサポートします。以下のすべてが、現在CLI経由で利用可能です。

CDC、ストリーミング、SaaS、ファイルベースのソースへのコネクタのデプロイ

開始、停止、ヘルスチェックなどのフローの監視と管理

自然言語による設定の構成と検証

ログとランタイムシグナルを使用した問題の診断

最小限の手作業によるコネクタの最新状態の維持

使用を開始する

Openflowは、データ統合をSnowflakeに直接組み込み、最も重要なソースを接続して、エンタープライズクラスの信頼性とガバナンスを備えたスケーリングをすべて1つのプラットフォームで実現します。Cortex Codeはこれを基盤として、これらの機能を実際の業務でより使いやすくします。

OpenflowのCortex Codeスキルは、CLIおよびデスクトップから利用できます。Openflow環境に接続し、Openflowスキルをアクティブ化して、最初のプロンプトを実行することで利用を開始できます。Openflowの利用を開始するか、Cortex Code CLIをダウンロードして、最初のセッションを開始してください。

詳細については、以下のリソースをご確認ください。