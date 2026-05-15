MAY 05, 2026/約1分で読めます
AIがデータ統合スタックをすでに理解しているとしたら
データ統合は、あらゆるデータパイプラインの構築において、最初に行うべき最も重要なステップの1つです。これにより、生データが使用可能で信頼できるものになり、ダウンストリームアプリケーションで利用できるようになります。しかし実際には、チームが最も時間を浪費する部分でもあります。システムの接続、認証情報の管理、エッジケースの処理、パイプラインの安定稼働の維持は、すぐにセットアップとメンテナンスの絶え間ないサイクルに陥る可能性があります。
同時に、期待される要件も変化しています。データエンジニアは、組織を「AI-ready」にするよう求められています。現実的には、モデル、コパイロット、リアルタイムアプリケーションを稼働させるために、データが継続的に更新され、適切に構造化され、十分にアクセス可能である必要があることを意味します。これらはすべて、信頼性の高いデータ移動なしには実現しません。AIへの道のりはデータ統合から始まりますが、そこに到達するために必要な作業が、多くの場合、すべての進行を遅らせてしまいます。
Snowflake Openflowは、データ統合のための強力な基盤をチームに提供します。Cortex Codeはこれを基盤として構築されており、日常的な統合タスクをより直接的でインタラクティブな作業に変えます。コマンドとドキュメントをつなぎ合わせる代わりに、実行したいことを記述し、計画を確認して、実行するタイミングを決定します。本記事では、3つの一般的なOpenflowワークフローと、Cortex Codeがそれらのアプローチをどのように変えるかについて解説します。
OpenflowおよびCortex Codeとは
Snowflake Openflowは、Apache NiFi上に構築されたネイティブなデータ接続サービスです。CDCレプリケーションやKafkaの取り込みから、SaaSやファイルベースのソースまで、幅広い統合パターンを処理します。Snowflakeマネージドインフラストラクチャ、またはBring Your Own Cloud（BYOC）モデル環境で実行できます。どちらの場合でも、追加のパイプラインツールやステージングレイヤーを必要とせずに、Snowflakeに直接接続します。
Cortex CodeはSnowflakeのAIコーディングエージェントであり、Snowsight、CLI、またはデスクトップアプリから利用できます。制御を維持しながら、自然言語を使用して構築、構成、トラブルシューティングを行うのに役立ちます。何かが実行される前に、何が起こるかを正確に確認し、各ステップを承認できます。
Openflowユーザー向けに、Cortex CodeにはOpenflowの仕組みに合わせた専用のスキルが含まれています。コネクタの動作、構成パターン、認証モデル、ランタイムシグナルを理解します。一度アクティブ化すると、環境のコンテキストと連携して機能するため、毎回セットアップを説明し直す必要はありません。
図 1：Dan Chaffelson氏がCortex Codeを使用してOpenflowを使いこなす様子をご覧ください
会話を通じたCDCパイプラインの構築
パイプラインを構築する際、スピードはフローを維持することから生まれます。ツールの切り替えや構成の再確認に時間を費やすほど、その勢いは失われます。
Cortex Codeを使用すると、まず結果を記述することから始めます。たとえば、AWS RDSからSnowflakeへのMySQLデータのレプリケーションなどです。そこから、変更が加えられる前に確認できる計画が提示されます。承認されると、プロセスが段階的に進められます。
- コネクタパラメータの構成
- データベース接続を管理するコントローラーサービスの有効化
- フローの開始
特筆すべきは、Snowflake自体を超えた部分をどのように処理するかです。適切なアクセス権があれば、Cortex Codeはターゲットと並行してソースシステムを準備できます。これには、RDS構成のセットアップや、CDCに必要なデータベースレベルの機能の有効化などが含まれる場合があります。ソースを別の問題として扱うのではなく、両方を同じワークフローに組み込みます。
また、通常は作業を遅らせる原因となるギャップも埋めます。適切なドライバーを特定し、関連するデフォルト値を提示し、何かが実行される前に構成を検証します。既知の要件を再確認することではなく、独自のセットアップに集中できます。
PostgreSQL、Oracle、Apache Kafka、SaaSソースのいずれを使用している場合でも、同じパターンがコネクタ全体に適用されます。一度ワークフローを理解すれば、それを応用できます。
図 2：Jakub Puchalski氏がOpenflow Oracle CDCコネクタのセットアップ方法をデモンストレーションする様子をご覧ください
コンテキストを追跡することなくパイプラインを監視および管理
パイプラインが稼働し始めると、課題は構築から状況の把握へと移行します。従来、これには複数のインターフェースを確認したり、最後にシステムを操作した担当者に頼ったりする必要がありました。
Cortex Codeを使用すると、環境の現在の状態を直接問い合わせることができます。「フローのステータスはどうなっていますか」のようなシンプルなプロンプトで、何が実行されていて、何が実行されていないか、何に注意が必要かが明確にわかります。部分的にデプロイされたコネクタなど、何らかの異常が見られる場合は、それを指摘して次のステップを提示します。このような運用上の認識が、単なるシステムの監視と、システムを実際に理解することの違いを生み出します。
また、複数のCortex Codeセッションを同時に実行することもできます。あるセッションでパイプラインの健全性を確認しながら、別のセッションでコネクタをデプロイし、さらに別のセッションで別の構成作業を行うといったことが可能です。それぞれが独立して実行されるため、単一のタスクにブロックされることなく、進捗状況を確認して実行をガイドできます。
ここでの変化はわずかですが、重要です。システム間の移動に費やす時間を減らし、次に何をすべきかを決定する時間を増やすことができます。
行ったり来たりすることなくトラブルシューティングを迅速化
何かが破損した場合、本当のコストは多くの場合、調査にかかる時間です。根本原因を特定するには、通常、ログ、構成、システムの状態を横断して手順を遡る必要があります。
Cortex Codeは、これに体系的にアプローチします。コネクタのステータスを確認し、ランタイムログを読み取り、すでにテストされた内容を追跡しながら、考えられる原因を絞り込みます。ツールを切り替えるたびにプロセスを再起動するのではなく、単一の推論スレッド内で作業を継続できます。 構成の不一致が問題である場合は、その相違点を明らかにし、変更を加える前に考えられる修正手順を提示します。認証情報の更新についても同様です。変更を適用し、接続性を検証して、システムが健全な状態に戻ったことを確認します。これはSnowflakeの境界にとどまりません。ソースシステムのトラブルシューティングも行います。たとえば、セキュアシェル経由でOLTPデータベースに接続し、ソースのCDCログの構成と健全性を検証するように指示できます。
一般的な運用パターンがエンコードされているため、問題解決方法の標準化にも役立ちます。データエンジニアは、特定のコネクタを効果的にトラブルシューティングするために長年の経験を必要としません。ベストプラクティスを反映したガイド付きのパスに従うだけです。
また、古いランタイムや不完全なデプロイなど、潜在的な問題が深刻化する前にフラグを立てるため、早期に対処できます。
日々の業務を完全にカバー
Cortex Codeは、Openflowの利用におけるライフサイクル全体をサポートします。以下のすべてが、現在CLI経由で利用可能です。
- CDC、ストリーミング、SaaS、ファイルベースのソースへのコネクタのデプロイ
- 開始、停止、ヘルスチェックなどのフローの監視と管理
- 自然言語による設定の構成と検証
- ログとランタイムシグナルを使用した問題の診断
- 最小限の手作業によるコネクタの最新状態の維持
使用を開始する
Openflowは、データ統合をSnowflakeに直接組み込み、最も重要なソースを接続して、エンタープライズクラスの信頼性とガバナンスを備えたスケーリングをすべて1つのプラットフォームで実現します。Cortex Codeはこれを基盤として、これらの機能を実際の業務でより使いやすくします。
OpenflowのCortex Codeスキルは、CLIおよびデスクトップから利用できます。Openflow環境に接続し、Openflowスキルをアクティブ化して、最初のプロンプトを実行することで利用を開始できます。Openflowの利用を開始するか、Cortex Code CLIをダウンロードして、最初のセッションを開始してください。
詳細については、以下のリソースをご確認ください。