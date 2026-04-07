Snowflakeが主要なISO認証を取得：ISO 22301およびISO 20000

Snowflakeは、事業継続性マネジメントシステム（BCMS）のISO 22301:2019、およびITサービスマネジメント（ITSMS）のISO/IEC 20000-1:2018という、2つの重要な国際標準規格の認証を取得したことを発表します。これらの認証取得は、オペレーショナルエクセレンス、サービスの信頼性、そしてグローバルなお客様に提供するSnowflake AIデータクラウドのレジリエンシー向上に対する、Snowflakeの揺るぎない取り組みを裏付けるものです。

これらの認証がSnowflakeのお客様にもたらす価値

ISO 22301およびISO/IEC 20000を取得するまでの過程では、Snowflakeのプロセス、インフラストラクチャ、統制に対して、厳格かつ独立した監査が実施されました。お客様にとって、これらの認証は、弊社の製品やサービスを利用する際の信頼性、安定性、および予測可能性の向上に直結します。

ISO 22301：事業継続性とレジリエンス

ISO 22301は、事業継続性マネジメントに関する国際規格です。BCMSの確立、導入、運用、監視、レビュー、維持、および継続的な改善のためのフレームワークを提供します。

ISO 22301によるお客様の主なメリットは以下のとおりです。

中断の最小化： この認証は、破壊的なインシデントの発生中および発生後に重要なビジネス機能を継続するための、堅牢でテスト済みの計画をSnowflakeが備えていることを証明するものである

迅速な復旧： Snowflakeが組織的かつタイムリーに復旧する能力を備えていることを示しており、サービスの中断を最小限に抑え、データアクセスを迅速に復旧できるよう支援する

プロアクティブなリスク管理：ISO 22301に準拠することで、Snowflakeは障害を未然に防ぐための統制を導入し、潜在的な脅威やリスクをプロアクティブに特定できる

ISO/IEC 20000：ITサービスマネジメント

ISO/IEC 20000は、組織がITSMSを確立、導入、維持、および継続的に改善するための要件を定めたグローバルな規格です。これは、Snowflakeの製品およびサービス提供における品質、信頼性、一貫性の証です。

ISO/IEC 20000によるお客様の主なメリットは以下のとおりです。

一貫したサービス品質： この認証は、Snowflakeが変更管理からインシデント解決に至るまでのITサービスを、国際的なベストプラクティスに沿って、構造化された再現性のある高品質な方法で管理していることを証明するものである

効率的な運用： Snowflakeの内部プロセスの有効性を検証し、より迅速なサービス提供、複雑さの軽減、およびお客様のニーズに対する対応力の向上をサポートする

継続的な改善：ISO/IEC 20000は継続的な改善のサイクルを要求しており、Snowflakeは進化するお客様の期待やテクノロジーの標準に応えるため、サービスマネジメントのプラクティスを定期的に監査、レビュー、および改善している

信頼と成長の基盤

これらの新しい認証は、ISO 27001、ISO 9001、SOC 2 Type II、PCI DSS、およびさまざまな地域や業界固有の基準を含む、Snowflakeの既存のコンプライアンス証明のポートフォリオを補完するものです。これらは連携して、お客様のデータを保護し、運用の完全性を実現するために設計されたガバナンスフレームワークの基盤を形成します。

ISO 22301およびISO/IEC 20000を取得することで、SnowflakeはあらゆるAIおよびデータニーズに対応する、セキュアで信頼性が高く、スケーラブルな基盤としての地位をさらに強固なものにします。これにより、お客様はイノベーションとビジネス価値の推進に集中できるようになります。

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