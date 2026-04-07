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APR 06, 2026|Lettura: 3 min

Snowflake ottiene due importanti certificazioni ISO: ISO 22301 e ISO 20000

Rafforzare la resilienza e il service management per l’AI Data Cloud

Snowflake ha ottenuto due importanti certificazioni: ISO 22301:2019 per i sistemi di gestione della continuità operativa (BCMS) e ISO/IEC 20000-1:2018 per la gestione dei servizi IT (ITSMS). Questi risultati confermano l’impegno costante di Snowflake verso l’eccellenza operativa, l’affidabilità dei servizi e una maggiore resilienza dell’AI Data Cloud Snowflake per i clienti a livello globale.

Cosa significano queste certificazioni per i clienti Snowflake?

Il percorso per ottenere le certificazioni ISO 22301 e ISO/IEC 20000 ha richiesto audit indipendenti rigorosi su processi, infrastrutture e controlli Snowflake. Per i clienti, queste certificazioni si traducono in maggiore fiducia, affidabilità e prevedibilità nell’utilizzo dei nostri prodotti e servizi. 

ISO 22301: Business continuity e resilienza

ISO 22301 è lo standard internazionale per la gestione della continuità operativa. Fornisce un framework per definire, implementare, gestire, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare un BCMS.

Questi i principali vantaggi della certificazione ISO/IEC 22301 per i clienti:

  • Riduzione delle interruzioni: La certificazione attesta che Snowflake dispone di piani solidi e testati per garantire la continuità delle funzioni aziendali critiche durante e dopo eventi di interruzione.

  • Ripristino rapido: Dimostra la capacità di Snowflake di garantire un ripristino organizzato e tempestivo, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni dei servizi e a ripristinare rapidamente l’accesso ai dati.

  • Gestione proattiva del rischio: L’aderenza allo standard ISO 22301 consente a Snowflake di identificare in modo proattivo potenziali minacce e rischi, implementando controlli per prevenire interruzioni prima che si verifichino.

ISO/IEC 20000: Gestione dei servizi IT

ISO/IEC 20000 è uno standard globale che definisce i requisiti per istituire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema ITSMS. Rappresenta una garanzia della qualità, affidabilità e coerenza dei prodotti e servizi Snowflake.

Questi i principali vantaggi della certificazione ISO/IEC 20000 per i clienti:

  • Qualità del servizio costante: La certificazione conferma che Snowflake gestisce i servizi IT, dal change management alla risoluzione degli incidenti, in modo strutturato, ripetibile e conforme alle migliori pratiche internazionali.

  • Efficienza operativa: Attesta l’efficacia dei processi interni Snowflake, supportando erogazione dei servizi più rapida, minore complessità e migliore capacità di risposta alle esigenze dei clienti.

  • Miglioramento continuo: ISO/IEC 20000 richiede un ciclo di miglioramento continuo, e Snowflake verifica, analizza e ottimizza regolarmente le proprie pratiche di gestione dei servizi per rispondere all’evoluzione delle esigenze dei clienti e degli standard tecnologici.

Una base solida per la fiducia e la crescita

Le nuove certificazioni si aggiungono al portafoglio esistente di attestazioni di conformità di Snowflake, tra cui ISO 27001, ISO 9001, SOC 2 Type II, PCI DSS e vari standard regionali e di settore. Insieme costituiscono le fondamenta di un framework di governance progettato per proteggere i dati dei clienti e garantire l’integrità operativa.

Con le certificazioni ISO 22301 e ISO/IEC 20000, Snowflake rafforza ulteriormente la propria posizione come base sicura, affidabile e scalabile per tutte le esigenze legate ai dati e all’AI, consentendo ai clienti di concentrarsi sull’innovazione e la creazione di valore aziendale.

Approfondimenti

Articolo di
Paminder Chawla
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