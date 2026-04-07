Snowflake ottiene due importanti certificazioni ISO: ISO 22301 e ISO 20000
Rafforzare la resilienza e il service management per l’AI Data Cloud
Snowflake ha ottenuto due importanti certificazioni: ISO 22301:2019 per i sistemi di gestione della continuità operativa (BCMS) e ISO/IEC 20000-1:2018 per la gestione dei servizi IT (ITSMS). Questi risultati confermano l’impegno costante di Snowflake verso l’eccellenza operativa, l’affidabilità dei servizi e una maggiore resilienza dell’AI Data Cloud Snowflake per i clienti a livello globale.
Cosa significano queste certificazioni per i clienti Snowflake?
Il percorso per ottenere le certificazioni ISO 22301 e ISO/IEC 20000 ha richiesto audit indipendenti rigorosi su processi, infrastrutture e controlli Snowflake. Per i clienti, queste certificazioni si traducono in maggiore fiducia, affidabilità e prevedibilità nell’utilizzo dei nostri prodotti e servizi.
ISO 22301: Business continuity e resilienza
ISO 22301 è lo standard internazionale per la gestione della continuità operativa. Fornisce un framework per definire, implementare, gestire, monitorare, riesaminare, mantenere e migliorare un BCMS.
Questi i principali vantaggi della certificazione ISO/IEC 22301 per i clienti:
Riduzione delle interruzioni: La certificazione attesta che Snowflake dispone di piani solidi e testati per garantire la continuità delle funzioni aziendali critiche durante e dopo eventi di interruzione.
Ripristino rapido: Dimostra la capacità di Snowflake di garantire un ripristino organizzato e tempestivo, contribuendo a ridurre al minimo le interruzioni dei servizi e a ripristinare rapidamente l’accesso ai dati.
Gestione proattiva del rischio: L’aderenza allo standard ISO 22301 consente a Snowflake di identificare in modo proattivo potenziali minacce e rischi, implementando controlli per prevenire interruzioni prima che si verifichino.
ISO/IEC 20000: Gestione dei servizi IT
ISO/IEC 20000 è uno standard globale che definisce i requisiti per istituire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema ITSMS. Rappresenta una garanzia della qualità, affidabilità e coerenza dei prodotti e servizi Snowflake.
Questi i principali vantaggi della certificazione ISO/IEC 20000 per i clienti:
Qualità del servizio costante: La certificazione conferma che Snowflake gestisce i servizi IT, dal change management alla risoluzione degli incidenti, in modo strutturato, ripetibile e conforme alle migliori pratiche internazionali.
Efficienza operativa: Attesta l’efficacia dei processi interni Snowflake, supportando erogazione dei servizi più rapida, minore complessità e migliore capacità di risposta alle esigenze dei clienti.
Miglioramento continuo: ISO/IEC 20000 richiede un ciclo di miglioramento continuo, e Snowflake verifica, analizza e ottimizza regolarmente le proprie pratiche di gestione dei servizi per rispondere all’evoluzione delle esigenze dei clienti e degli standard tecnologici.
Una base solida per la fiducia e la crescita
Le nuove certificazioni si aggiungono al portafoglio esistente di attestazioni di conformità di Snowflake, tra cui ISO 27001, ISO 9001, SOC 2 Type II, PCI DSS e vari standard regionali e di settore. Insieme costituiscono le fondamenta di un framework di governance progettato per proteggere i dati dei clienti e garantire l’integrità operativa.
Con le certificazioni ISO 22301 e ISO/IEC 20000, Snowflake rafforza ulteriormente la propria posizione come base sicura, affidabile e scalabile per tutte le esigenze legate ai dati e all’AI, consentendo ai clienti di concentrarsi sull’innovazione e la creazione di valore aziendale.
Approfondimenti
Puoi ottenere una copia delle certificazioni ISO 22301 e ISO/IEC 20000 di Snowflake alla pagina Snowflake Compliance Center.
Per saperne di più sui nostri piani di sicurezza e conformità, consulta la documentazione sulla Regulatory Compliance.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità e capacità di continuità operativa e ripristino d’emergenza disponibili per la tua organizzazione, leggi la documentazione su business continuity e disaster recovery di Snowflake.