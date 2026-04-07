Snowflake, 주요 ISO 자격 인증 획득: ISO 22301 및 ISO 20000

Snowflake는 비즈니스 연속성 관리 시스템(BCMS)에 대한 ISO 22301:2019와 IT 서비스 관리 시스템(ITSMS)에 대한 ISO/IEC 20000-1:2018의 두 가지 핵심 국제 표준 자격 인증을 성공적으로 획득했음을 발표합니다. 이번 성과는 글로벌 고객 기반을 위한 Snowflake AI 데이터 클라우드의 운영 우수성, 서비스 신뢰성, 복원력 강화를 위한 Snowflake의 지속적인 노력을 보여줍니다.

고객이 얻는 가치

ISO 22301 및 ISO/IEC 20000 인증 획득 과정에는 Snowflake의 프로세스, 인프라, 통제에 대한 엄격하고 독립적인 감사가 포함되었습니다. 고객은 이러한 자격 인증을 통해 Snowflake 제품과 서비스를 사용할 때 더 높은 수준의 신뢰, 안정성 및 예측 가능성을 확보할 수 있습니다.

ISO 22301: 비즈니스 연속성과 회복탄력성

ISO 22301은 비즈니스 연속성 관리에 관한 국제 표준으로, BCMS를 수립, 구현, 운영, 모니터링, 검토, 유지 및 개선하기 위한 프레임워크를 제공합니다.

ISO 22301이 제공하는 주요 고객 이점은 다음과 같습니다.

중단 최소화: 이 자격 인증은 Snowflake가 인시던트 발생 전후에 걸쳐 핵심 비즈니스 기능을 유지할 수 있도록 견고하고 검증된 계획을 갖추고 있음을 입증합니다.

신속한 복구: Snowflake가 체계적이고 시의적절한 복구 역량을 갖추고 있음을 보여주며, 서비스 중단을 최소화하고 데이터 액세스를 신속하게 복원할 수 있도록 지원합니다.

선제적 위험 관리: ISO 22301 준수를 통해 Snowflake는 가동 중단이 발생하기 전에 이를 예방하기 위한 통제 체계를 구현함으로써 잠재적 위협과 위험을 선제적으로 식별하도록 지원합니다.

ISO/IEC 20000: IT 서비스 관리

ISO/IEC 20000은 조직이 ITSMS를 수립, 구현, 유지하고 지속적으로 개선하기 위해 충족해야 하는 요건을 규정하는 글로벌 표준입니다. 이는 Snowflake가 제품 및 서비스 제공 전반에 걸쳐 품질, 신뢰성, 일관성을 체계적으로 확보하고 있음을 의미합니다.

ISO/IEC 20000이 제공하는 주요 고객 이점은 다음과 같습니다.

일관된 서비스 품질: 이 자격 인증은 Snowflake가 변경 사항 관리부터 인시던트 해결에 이르기까지 IT 서비스를 구조적이고 반복 가능하며 높은 품질로 관리하고 있음을 검증하며, 국제 모범 사례에 부합함을 보여줍니다.

효율적인 운영: Snowflake의 내부 프로세스가 효과적으로 운영됨을 검증하고, 이를 통해 서비스 제공 속도를 높이고 운영 복잡성을 줄이며 고객 요구에 더욱 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다.

지속적인 개선: ISO/IEC 20000은 지속적인 개선 사이클을 요구하며, Snowflake는 변화하는 고객 기대와 기술 표준에 부합하기 위해 서비스 관리 관행을 정기적으로 감사하고 검토하며 지속적으로 개선합니다.

신뢰와 성장을 위한 기반

이러한 신규 자격 인증은 ISO 27001, ISO 9001, SOC 2 Type II, PCI DSS 및 다양한 지역별, 산업별 표준을 포함한 Snowflake의 기존 규정 준수 증명 포트폴리오를 보완합니다. 이 인증 체계는 고객 데이터 보호와 운영 무결성 보장을 위한 거버넌스 프레임워크의 기반을 형성합니다.

ISO 22301 및 ISO/IEC 20000을 획득함으로써 Snowflake는 모든 AI 및 데이터 요구를 지원하는 안전하고 신뢰할 수 있으며 확장 가능한 기반으로서의 입지를 더욱 강화하고, 고객이 혁신과 비즈니스 가치 창출에 집중할 수 있도록 지원합니다.

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