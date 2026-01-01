AIオブザーバビリティ：本番環境AIにおける信頼と制御

オブザーバビリティの3大要素は、ログ、メトリクス、トレースです。この基本はAIシステムでも変わりませんが、何を監視するのかという対象が変わります。これまでのシステム監視のように、サーバーのエラー率やCPU使用率、APIレイテンシーだけを追いかけていればいいわけではありません。AI運用においては、入力されたプロンプトや検索されたドキュメント、モデルの応答、埋め込みの挙動、トークンの消費量、ツールの呼び出し状況、さらには事実に基づいているかのスコアや、ユーザーからのフィードバックにいたるまで、AI特有のあらゆる要素に目を配る必要があるのです。

ログ

イベント単位で記録されるログには、使用されたプロンプトテンプレートやユーザーからの質問内容、AIモデルの名前に加え、応答時のメタデータや情報検索の内容、実際に参照されたドキュメントなどが残されます。さらに、ツールの呼び出し状況や安全ポリシーの適用結果、エラーメッセージ、そしてユーザーからのフィードバックにいたるまで、あらゆる実行記録を捉えることができます。エンタープライズ環境では、これらの記録自体にもガバナンスが必要です。プロンプトとレスポンスには、専有データ、規制対象の情報、または社内のビジネスコンテキストが含まれる場合があるため、保持、マスキング、ロールベースのアクセス制御を設計に組み込む必要があります。

優れたログ管理とは、トラブル調査に必要な情報をしっかりと残しつつも、オブザーバビリティの仕組み自体が野放しの機密データの温床にならないよう配慮されているものです。そのため、業務の性質によっては普段はメタデータのみを保存しておき、正式に認められたトラブル調査の際にだけ、プロンプトや回答の具体的な中身へ厳格な権限管理のもとでアクセスを許可するといった運用が現実的な解となります。

メトリクス

時間の経過とともに蓄積されるメトリクスは、システムが安定して稼働しているかを判断するバロメーターになります。たとえば、レイテンシーやスループット、エラー率、リクエスト数、トークン消費量、1リクエストあたりのコストなどは、インフラや運用の健全性を測る指標となります。一方で、事実に基づいているか、回答や参照コンテキストの妥当性、事実の正確性、AIによる回答の拒否率、有害性、網羅性、一貫性といった項目は、AIそのものの出力品質を見極めるための基準として機能します。

従来の機械学習（ML）の現場では、データドリフトや予測ドリフト、コンセプトドリフトといった指標を用いて、モデルが今も、開発時に想定していた条件下で正しく動いているかを評価してきました。予測モデルが構造化データを扱い、明確な正解ラベルが存在する場合は、ポピュレーション安定性インデックス（PSI）や特徴量の寄与度、SHAP値といった統計的な手法が、その分析を強力に支えてくれます。しかし、生成AIの世界では勝手が異なります。アウトプットはすべて自然言語であり、その良し悪しは単一の正解ラベルではなく、コンテキストに照らし合わせて総合的に判断されるからです。そのため生成AIの評価においては、AIが検索された情報をどれだけ的確に活用できているか、あるいは業務ごとに定めた評価基準をどの程度クリアしているかを、的確にスコアリングする新たなアプローチが求められます。

トレース

1回のリクエストが発生した際、システム内部での処理の移り変わりを最初から最後まで一本の線で追いかけるのがトレースの役割です。例えばシンプルなチャットボットであれば、追跡対象はユーザーのプロンプト、モデルの呼び出し、AIの応答という基本的なステップだけで事足ります。しかし、これがRAGアプリケーションになると、トレースがカバーする範囲が広がります。元の質問文から始まり、情報の検索、抽出されたデータの順位付け、プロンプトへの組み込み、実際のAI推論、その出力に対する品質評価、そしてユーザーへの最終的な回答にいたるまで、すべての足跡を記録していくことになります。これがさらに自律的に動くAIエージェントのワークフローになると、追跡対象には、AIによる計画策定やツールの選択、ツールからの返答、再試行、そして中間アウトプットまでが含まれるようになります。

トレースの価値は、これら一連の処理がどのようなシーケンスで行われたかを保存できる点にあります。例えば、AIの回答が誤ったポリシーを引用している場合、トレースを確認することで、誤ったドキュメントが検索されたのか、正しいドキュメントは検索されたものの無視されたのか、あるいは正しいコンテキストを受け取ったにもかかわらず、モデルが根拠のないテキストを生成したのかを特定できます。また、エージェントが単純な質問への回答に45秒を要している場合でも、その時間がモデルの推論、応答の遅いツール、繰り返された検索、あるいはエージェントの計画におけるループのいずれに費やされたかを明確に判別できます。

Snowflakeの最高データ＆アナリティクス責任者であるAnahita Tafviziが、信頼できる生成AIを支えるアーキテクチャについて解説する動画をご覧ください。