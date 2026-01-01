NLPでは、言語を分解して管理できるようにする一連の中核的な技術を利用しています。それぞれの技術が、テキストによるコミュニケーションを有用なインサイトに変える役割を担っています。



トークン化

トークン化とは、テキストを単語や文章などの小さな断片に分割するプロセスであり、これによりシステムが意味を理解しやすくなります。



レンマ化とステミング

これらは単語をその基本形に戻す技術です。ステミングでは、語尾の活用を切り取ることで単語を短縮します。たとえば、「running（走っている）」が「run（走る）」になることがあります。レンマ化では、「better（より良い）」を「good（良い）」に変えるなど、言語のルールや辞書を使用して単語の本来の基本形に戻します。



品詞タグ付け

品詞タグ付けでは、名詞、動詞、形容詞など、単語ごとにタグ付けを行い、それらの単語の文法的な関係を示します。これは「watch（時計、見る）」が名詞か動詞か、といったコンテキスト内での意味の解釈に役立ちます。



固有表現認識（NER）

NERは、人々、場所、組織、日付など、テキスト内の固有名詞を検索します。フラグを付けてカテゴリに分類できるため、ユーザーは手動で掘り下げることなく、誰が、どこで、いつ、何をといった内容を抽出できます。



依存関係の解析

この技術では、誰が誰に何をしたかなどの文法的な関係をマッピングします。実際には、文章を部分（主語、動詞、目的語）に分割し、システムが構造を理解できるようにします。



センチメント分析アルゴリズム

このアルゴリズムでは、テキスト内の感情を正、負、中立に分類します。ブランドは、レビューやソーシャルメディア上での会話を読み取り、トーンを大規模に把握するためにこのアルゴリズムを使用しています。



機械翻訳の手法

テキストを1つの言語から別の言語に変換するシステムです。規則に従うもの、統計に依存するもの、ニューラルネットワークを使用する新しいものなどがあります。これにより、グローバルなアプリやサービスが、それぞれの言語に対応する個別のシステムを構築することなく、多くの言語に対応できるようになります。