AIトレーサビリティ：リネージとログの統合で実現する説明可能なAI運用

追跡可能なAIシステムは、データリネージ、モデルリネージ、プロンプト、応答ログ、アクセス履歴、各種ドキュメント、AIBOM、インシデント記録など、相互に紐付けられた複数の記録によって成り立っています。それぞれの記録が、AIライフサイクルの各フェーズを網羅して補完し合います。

データリネージ

データリネージは、特徴量やテーブルの列、ドキュメントなどのデータ要素を、途中で加えられた加工、変換処理も含めて上流の元データまで遡って追跡する仕組みです。たとえば信用リスク評価モデルの場合、年収データを元に算出された特徴量を、元のソーステーブル、変換ジョブ、データ品質チェックの履歴、さらには学習用データのスナップショットまで遡って特定することを指します。また、検索拡張生成（RAG）アプリであれば、生成された回答を推論時に参照されたドキュメントやその文書を取り込んだデータパイプラインまで一気に遡れる状態を意味します。

ここにはプロビナンスも含まれます。チームは、学習および参照データがどこから来たのか、どのようにフィルタリングされたのか、合成データは含まれているか、どのポリシーが適用されたか、削除・非推奨になったデータソースはないかを把握しなければなりません。特に合成データの識別は重要です。生成AIで作られたデータはデータ拡張やテストには便利ですが、実際の運用と混ざってしまうとモデルの精度を歪めてしまうからです。

データリネージの分断は、トレーサビリティにおいて最も起こりやすい不備の1つです。たとえ元データの管理が厳格であっても、誰かが特徴量セットをCSVファイルでローカルにダウンロードし、手作業で編集した後に履歴なしで再アップロードしてしまうと、最もリスクが潜みやすいデータ準備フェーズで追跡の糸口が完全に切れてしまいます。

モデルリネージ

モデルリネージは、モデルのバージョン履歴と、それに紐づく各種成果物（アーティファクト）を記録する仕組みです。具体的には、モデルのバージョンID、コードのバージョン、学習データのスナップショット、ハイパーパラメータ、評価結果、承認ステータス、デプロイ先などを網羅します。さらに生成AIシステムの場合、モデルプロバイダー、モデル名、パラメータ設定、検索ロジック、プロンプトテンプレートのバージョン、ガードレールの構成設定までが記録対象となります。

これらを一元管理する主要な管理拠点がモデルレジストリです。各モデルバージョンに一意のIDを割り当ててメタデータとともに保存し、学習や評価の実行履歴と本番環境に適用されたバージョンを1対1で結び付けます。ここで最も重要なのは、モデルレジストリとデプロイプラットフォームを密接に連携させることです。これにより、推論ログからどの正確なバージョンがその応答を出力したかを確実に特定できるようになります。もし両者が分離していると、いくら承認済みのレジストリを運用していても本番環境で実際にどのモデルが動いたのかを証明できなくなるリスクを抱えることになります。

プロンプトと応答のログ

生成AIシステムでは、個々のインタラクションレベルでのトレーサビリティが不可欠です。網羅的なプロンプト・応答ログには、ユーザー入力やシステムプロンプト、モデル設定、参照したコンテキスト、ツールの呼び出し履歴、ガードレールの判定結果、最終出力に加え、ユーザーまたは呼び出し元のIDやタイムスタンプが含まれます。さらにエージェント型システムの場合は、中間的な推論ステップやツールの選択イベントまでトレース対象となります。

これらのログは単なるデバッグ用にとどまりません。特定の顧客とのやりとりを正確に再現し、モデルが適切な情報を参照できていたか、最終回答が社内ポリシーや公式ドキュメント、承認済みデータソースに基づいているかを検証、評価するために活用されます。

ここで注意すべきはログのサンプリングリスクです。ランダムサンプリングされたログは全体的な品質分析には役立ちますが、調査対象のログが抜け落ちていれば特定のインタラクションを再現できなくなります。特に高リスク領域や規制対象のワークフローでは、単なるコスト削減のためのロギングではなく、監査やプライバシー、運用要件を満たす確実な保持ポリシーが求められます。

監査証跡とアクセス履歴

AIトレーサビリティの実現には、誰が、いつ、どのロールやワークロードを通じて、どのデータにアクセスしたかの把握が不可欠です。どれほどモデルが優秀であっても、許容されたアクセス境界外のデータを取得していたり、セキュリティポリシーを回避する権限で実行されていたりすれば、その運用自体がコンプライアンス違反やセキュリティリスクとなります。

アクセス履歴は、AIの具体的な挙動とガバナンス管理を紐付ける要素です。これにより、どのテーブルやビュー、カラムにアクセスしたのか、どのロールがクエリを実行したのか、オブジェクト間でデータがどう移動したのかを客観的に証明できます。

こうしたアクセス履歴は、プロンプトログだけでは判別できない重大な問いに答えてくれます。プロンプトログにはユーザーの質問内容しか残りませんが、アクセス履歴を確認することでシステムが機密情報に触れていないか、保護対象のオブジェクトが関与していないか、アクセス経路が承認された設計通りかまでを検証できます。

モデルカードとドキュメント

追跡性を高めるには、システムが吐き出す技術ログに加え、人間が読み解くための補足ドキュメントが欠かせません。モデルカードやシステムカードなどの文書は、AIの用途、制限事項、評価方法、学習データ概要、リスク制御、責任体制などを明記し、レビュー担当者が承認理由や運用ルールを把握するのに役立ちます。

重要なのは、ドキュメントを技術ログから切り離さないことです。モデルカードが、実際のモデルバージョン、評価実行ログ、データスナップショット、承認履歴、障害記録と紐付いていてこそ、生きた情報となります。技術ログとのリンクがなければ、ドキュメントは実態を反映しない形骸化したマニュアルと化します。単に設計上の理想を示すにとどまり、現場でシステムがどう変更、運用されているかという事実を追跡できなくなります。

AI部品表

AI部品表（AIBOM）とは、ソフトウェア部品表（SBOM）の概念をAIシステムに応用したものです。モデルやデータセット、ライブラリ、API、検索インデックス、外部サービス、プロンプト、ツール、ガードレールなど、AIシステムを構成するすべての要素をインベントリとして管理します。

AIBOMの目的は、システムの全体構造と外部への依存関係を正しく把握することです。たとえば、モデルプロバイダーの仕様変更、ライブラリの脆弱性発覚、データソースの許諾撤回、利用ツールの提供停止といったトラブルが発生した際も、AIBOMがあれば影響を受けるシステムを即座に特定し、リスクの範囲を迅速に評価できます。

実効性のあるトレーサビリティを確保するには、AIBOMをリリース時に一度作って放置されるスプレッドシートにしてはなりません。CI/CDパイプラインなどのリリースプロセスに組み込み、システムの変更に合わせて自動的に目録が更新される仕組みを構築することが不可欠です。

インシデント記録

インシデント記録は、AIシステムが予期しない挙動を示したり、被害を引き起こしたりした際に何が起きたかを記録するものです。構造化されたインシデントレポートには通常、システム名、モデルバージョン、インシデントの発生時刻、影響を受けたユーザーまたはワークロード、入出力の記録、重大度、根本原因、修復手順、レビュー担当者の決定、クローズのステータスが含まれます。

インシデントレポートは、システムの他の部分と同じリネージグラフ（モデルバージョン、プロンプトのログ、アクセスイベント、評価結果、展開の承認）にリンクされている必要があります。インシデント記録がデータやモデルのグラフから切り離され、チケット管理システムにのみ存在する場合、ワークフロー管理はサポートできても、完全なトレーサビリティはサポートできない可能性があります。