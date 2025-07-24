生成AI：アーキテクチャ、モデル、アプリケーション

生成AIは、機械がテキスト、画像、動画、合成データなどのコンテンツを生成できるようにする、人工知能の急速に進化している分野です。パターン認識と予測に重点を置いた従来のAIとは異なり、生成AIは膨大なデータセットから学習して新しい出力を生成します。パーソナライズされたマーケティングや検索の強化、高度な製品設計やコンテンツ作成など、さまざまなアプリケーションを強化します。

生成AIの開発と展開を効果的に進めるためには、シームレスなデータ処理、モデルトレーニング、フィードバック統合、展開、モニタリングを可能にする堅牢なアーキテクチャが必要です。さらに、大規模言語モデル（LLM）、敵対的生成ネットワーク（GAN）、変分オートエンコーダ（VAE）などのさまざまなタイプのAIモデルが、生成AIの機能の形成において重要な役割を果たします。