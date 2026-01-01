Guía fundamental
Marcos de gobernanza de datos: transforma las políticas en responsabilización
Una guía completa sobre los principales marcos de gobernanza de datos, sus componentes esenciales y cómo las organizaciones implementan la gobernanza en entornos de datos, nube e IA.
DEFINICIÓN DE LOS MARCOS DE GOBERNANZA DE DATOS
Los marcos de gobernanza de datos proporcionan la estructura que utilizan las organizaciones para gestionar, proteger y gobernar los datos de forma coherente en toda la empresa. Definen los roles, las políticas, los procesos, los controles y las métricas que orientan cómo se toman, se aplican y se miden las decisiones sobre datos a gran escala.
La mayoría de los programas de gobernanza generan más documentación que responsabilización. Se publican políticas, se completa un catálogo, se forma un comité, pero los datos siguen circulando por la organización de tal manera que la propiedad no queda clara, la aplicación de las políticas es incoherente y las evidencias de auditoría quedan dispersas entre equipos y herramientas.
Un marco de gobernanza de datos ayuda a las organizaciones a abordar el problema operativo. Define quién toma las decisiones sobre los datos, cómo esas decisiones se transforman en controles aplicables y cómo la gobernanza se escala en dominios, plataformas y workloads de IA, en lugar de que los equipos dependan de una coordinación informal. El marco es la estructura que conecta la intención de las políticas con lo que realmente ocurre en la práctica.
Esta guía aborda el papel de los marcos de gobernanza de datos, los componentes esenciales que necesitan la mayoría de los programas, en qué se diferencian los principales marcos y cómo las organizaciones pueden elegir e implementar un marco adecuado a su arquitectura, sector y nivel de madurez.
¿Qué es un marco de gobernanza de datos?
Un marco de gobernanza de datos es un modelo estructurado para definir cómo una organización gestiona, protege, utiliza y mide los datos en todo su entorno. Normalmente incluye los principios de gobernanza, roles, políticas, estándares, procesos, controles, tecnologías y métricas que determinan cómo se tratan los datos desde su creación hasta su retención o eliminación.
Un marco no es lo mismo que una política, un estándar o un control. Un marco proporciona la estructura general que rige cómo una organización gobierna los datos. Las políticas, los estándares internos, los procedimientos y los controles suelen situarse dentro del marco y son los que lo hacen operativo. Otros estándares externos formales, como los estándares ISO, también pueden servir de referencia o incluso constituir el propio marco.
- Una política establece lo que la organización espera, por ejemplo, quién puede acceder a datos regulados de los clientes.
- Un estándar interno define cómo debe aplicarse esa expectativa, por ejemplo, mediante reglas de clasificación para identificadores de clientes, registros de transacciones o información sanitaria protegida.
- Un control aplica o verifica el requisito, por ejemplo, mediante control de acceso basado en roles (RBAC), enmascaramiento dinámico, cifrado, revisiones de acceso o registro de auditoría.
- Un estándar externo formal proporciona pautas o requisitos reconocidos que ayudan a dar forma a un marco o incluso a hacer las veces de marco, como los estándares ISO de seguridad, privacidad o gestión de datos.
Esta distinción es importante porque muchos programas de gobernanza fracasan por falta de estructura operativa.
Propósito y valor de un marco de gobernanza de datos
Los marcos de gobernanza de datos ayudan a las organizaciones a tomar decisiones de gobernanza de forma coherente entre equipos, sistemas y dominios de datos. Sin un marco, el equipo de datos de clientes podría gestionar las definiciones de una manera, el de finanzas podría usar un proceso de revisión distinto y el equipo de IA podría registrar la procedencia de los datos de entrenamiento en una hoja de cálculo que nadie fuera del proyecto puede auditar.
El valor de un marco reside en que transforma la gobernanza, que deja de ser un conjunto de prácticas locales para convertirse en un modelo operativo empresarial. Ayuda a las organizaciones a:
- Atribuir la responsabilización en relación con los dominios de datos, las tablas, las métricas, las políticas y las excepciones
- Definir un lenguaje común para la calidad, la propiedad, la clasificación, el linaje y el riesgo
- Alinear el trabajo de gobernanza con los objetivos operativos, de cumplimiento, analíticas, IA y seguridad
- Facilitar una aplicación más coherente de los controles en productos de datos, pipelines, aplicaciones y modelos
- Documentar las decisiones de acceso, las excepciones a las políticas y las actividades de corrección con fines de auditoría
- Medir si la gobernanza está mejorando, no solo si existen artefactos de gobernanza
Un marco también ayuda a los equipos de gobernanza a evitar dos extremos habituales: un programa cargado de políticas que produce documentación pero escasa aplicación, y un programa cargado de herramientas que cataloga activos sin aclarar quién toma las decisiones. Los marcos más útiles conectan el modelo operativo con el entorno técnico, de modo que la aprobación de un administrador, una etiqueta de clasificación, una ruta de linaje y una política de acceso puedan funcionar de forma conjunta.
El verdadero motor de la gobernanza de datos y de la IA ya está en marcha: los clientes la exigen.”
Jennifer Belissent
Principal Data Strategist, Snowflake
Componentes principales de un marco de gobernanza de datos
La mayoría de los marcos de gobernanza de datos emplean una terminología distinta, pero suelen abarcar un conjunto común de componentes. El modelo exacto depende de la organización, pero un marco práctico debe, por lo general, definir las siguientes áreas:
Estrategia y principios de gobernanza
El marco debe explicar por qué existe la gobernanza de datos y qué resultados empresariales respalda. Esto puede incluir el cumplimiento normativo, unas analíticas fiables, la preparación para la IA, la adopción de productos de datos, la resiliencia operativa o el data sharing seguro. Los principios ofrecen a los equipos una guía para la toma de decisiones cuando una política no cubre todos los escenarios, como decidir si un atributo sensible debe enmascararse, tokenizarse, excluirse del conjunto de características de un modelo o estar disponible únicamente a través de una vista aprobada.
Roles y responsabilidades
La gobernanza depende de una responsabilización clara. Un marco debe definir las responsabilidades de los propietarios de datos, los administradores de datos, los custodios de datos, los miembros del comité de gobernanza, los equipos de seguridad, los equipos de privacidad, los equipos de plataforma y las partes interesadas del negocio. También debe definir los derechos de decisión, como quién aprueba un nuevo dominio de datos, quién resuelve un conflicto en la definición de una métrica y quién puede conceder una excepción a una regla de retención o de acceso.
Políticas, estándares y procedimientos
Las políticas establecen las reglas sobre cómo se crean, clasifican, consultan, utilizan, comparten, conservan y eliminan los datos. Los estándares concretan esas reglas al definir los niveles de clasificación aprobados, las convenciones de nomenclatura, los umbrales de calidad, los requisitos de metadatos, las categorías de retención y los modelos de acceso. Los procedimientos describen cómo los equipos llevan a cabo el trabajo, como incorporar un nuevo producto de datos, revisar solicitudes de acceso o resolver un problema de calidad.
Gestión de la calidad de los datos
El marco debe definir cómo se mide, se supervisa y se subsana la calidad. Las dimensiones habituales incluyen la precisión, la integridad, la coherencia, la disponibilidad, la validez y la unicidad. En la práctica, esto implica identificar los elementos de datos esenciales, asignar reglas de calidad, supervisar los fallos y definir quién investiga cuando una métrica de ingresos cambia porque un campo de origen ha dejado de actualizarse.
Clasificación de datos y gestión de metadatos
La clasificación y los metadatos aportan un contexto orientado a favorecer un uso de los datos adecuado y conforme a la normativa. Un marco debe definir cómo la organización captura la confidencialidad, el significado empresarial, la propiedad, el linaje, la actualidad, el uso y el contexto de las políticas. El nombre de una tabla por sí solo rara vez indica al usuario si una columna contiene identificadores de clientes, si los datos están aprobados para el entrenamiento de IA o si la definición de la métrica ha cambiado desde el último ciclo de generación de informes.
Privacidad, seguridad y controles de acceso a los datos
Los marcos de gobernanza deben conectar la intención de las políticas con los controles de seguridad. Esto incluye la gestión de identidad y acceso, el acceso con privilegios mínimos, el cifrado, el enmascaramiento, la seguridad a nivel de fila, la supervisión, los controles de retención y el cumplimiento de los requisitos de privacidad. El marco también debe definir cómo se solicita, aprueba, revisa y revoca el acceso.
Gestión del ciclo de vida de los datos
Los datos tienen un ciclo de vida: creación, ingesta, transformación, almacenamiento, uso, uso compartido, retención, archivado y eliminación. Un marco de gobernanza debe definir cómo se desplazan los datos por esas etapas, qué reglas de retención se aplican, cómo se gestionan las retenciones legales y qué evidencias demuestran que los datos se conservaron o se eliminaron conforme a la política.
Gestión de datos maestros y de referencia
Los programas de gobernanza necesitan definiciones coherentes para entidades clave como clientes, productos, empleados, proveedores, ubicaciones y cuentas financieras. La gestión de datos maestros y de referencia define las fuentes de confianza, las reglas de supervivencia y los procesos de administración que mantienen esas entidades coherentes en los distintos sistemas y casos de uso de generación de informes.
Estándares de arquitectura de datos e integración
Un marco debe alinearse con la arquitectura de la organización, no situarse al margen de ella. Esto incluye estándares para el modelado, la ingesta, la transformación, la interoperabilidad, el uso de API, el data sharing, las capas semánticas y el diseño de productos de datos. Los estándares de arquitectura ayudan a que la gobernanza escale, ya que los equipos pueden aplicar patrones coherentes en lugar de diseñar desde cero cada pipeline o límite de dominio.
Gestión de cumplimiento, riesgos y auditoría
Los marcos de gobernanza deben definir cómo se realiza el seguimiento de las obligaciones normativas, los controles internos, los riesgos, las excepciones y las evidencias de auditoría. Esto es especialmente importante en sectores en los que los organismos reguladores esperan que las organizaciones demuestren no solo que los controles existen, sino también que funcionan según lo previsto.
Herramientas y tecnología
La tecnología no genera gobernanza por sí sola, pero ayuda a que la gobernanza opere a escala. Los catálogos de datos, las herramientas de linaje, los sistemas de gobernanza de accesos, las plataformas de calidad de datos, los motores de políticas y las herramientas de supervisión permiten capturar metadatos, aplicar controles, detectar problemas y conservar evidencias. El marco debe aclarar qué sistemas albergan los metadatos autorizados y cómo las decisiones de gobernanza se trasladan a los controles técnicos.
Métricas y mejora continua
Un marco debe incluir medidas que muestren si la gobernanza está funcionando. Entre las métricas útiles se incluyen la cobertura del catálogo, la cobertura de la clasificación, las puntuaciones de calidad de los datos, la finalización de las revisiones de accesos, la antigüedad de las excepciones, el tiempo de resolución de incidencias, las tasas de cumplimiento de políticas y el porcentaje de elementos de datos esenciales con propietarios asignados.
Una forma sencilla de agrupar estos componentes es: personas, políticas, procesos, controles de datos, tecnología y medición.
Ejemplos de marcos de gobernanza de datos
Cada marco pone el énfasis en problemas distintos. Algunos son amplios conjuntos de conocimiento, otros son modelos de madurez, otros son métodos de arquitectura y otros están diseñados para contextos de nube, investigación o normativos.
|Marco
|Objetivo principal
|Uso recomendado
|DAMA-DMBOK
|Conocimiento integral sobre gestión de datos
|Grandes organizaciones que necesitan una cobertura amplia de las disciplinas de gestión de datos
|COBIT
|Gobernanza y gestión de la TI empresarial
|Organizaciones que quieren conectar la gobernanza de datos con la gobernanza de TI, los controles, el riesgo y la auditoría
|DCAM
|Madurez de las capacidades de gestión de datos
|Organizaciones de servicios financieros y otras entidades reguladas que necesitan evaluar la madurez y mejorar sus capacidades
|TOGAF
|Alineación con la arquitectura empresarial
|Organizaciones que integran la gobernanza de datos en la arquitectura, la transformación y el modelo operativo
|FAIR
|Datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables
|Entornos de investigación, científicos, del sector público y de data sharing
|CDMC
|Capacidades de gestión de datos en la nube
|Organizaciones que dan prioridad a la nube (cloud-first), de nube híbrida y multinube que necesitan controles para la gestión de datos en la nube
DAMA-DMBOK
DAMA-DMBOK es un amplio corpus de conocimiento sobre gestión de datos que ayuda a las organizaciones a estructurar las disciplinas de gestión de datos y alinearlas con la estrategia empresarial, el cumplimiento y los cambios tecnológicos. DAMA describe el DMBOK como un recurso para estructurar, gobernar y optimizar los activos de datos en áreas como la estrategia, la gobernanza, la calidad, los metadatos y la arquitectura.
DAMA-DMBOK suele resultar útil cuando una organización necesita un modelo de referencia integral en lugar de un marco de control acotado. Puede ayudar a los equipos a definir el alcance de un programa de gestión de datos, identificar carencias y crear un vocabulario común entre los equipos de gobernanza, arquitectura, calidad y administración de datos.
COBIT
COBIT, de ISACA, es un marco de gobernanza para la información y la tecnología empresarial. Suelen utilizarlo organizaciones que necesitan conectar la gobernanza tecnológica, el riesgo, los objetivos de control y las prácticas de auditoría. El enfoque más amplio de ISACA en gobernanza de tecnología de la información (TI), auditoría, riesgo, privacidad y seguridad hace que COBIT sea relevante cuando la gobernanza de datos debe alinearse estrechamente con la supervisión de TI empresarial.
COBIT puede resultar útil cuando la gobernanza de datos debe encajar en un entorno de control ya establecido. Por ejemplo, una organización de servicios financieros podría utilizar procesos de gobernanza alineados con COBIT para conectar las revisiones de acceso a los datos, la gestión de cambios, las pruebas de control y las evidencias de auditoría.
DCAM
Data Management Capability Assessment Model (DCAM), desarrollado por el EDM Council, es un marco de mejores prácticas para evaluar y mejorar las capacidades de gestión de datos. El EDM Council describe DCAM como un marco para establecer, mantener y mejorar una disciplina madura de gestión de datos, con una mayor compatibilidad con la IA y la nube en la versión actual.
DCAM es especialmente relevante para los servicios financieros y otros sectores regulados, ya que hace hincapié en la madurez, la evaluación de capacidades y la mejora basada en evidencias. Ayuda a las organizaciones a identificar en qué áreas las capacidades de gobernanza son sólidas, en cuáles son incoherentes y qué carencias deben priorizarse.
TOGAF
TOGAF, mantenido por The Open Group, es una metodología y un marco de arquitectura empresarial. The Open Group describe TOGAF como un método detallado y un conjunto de herramientas de apoyo para desarrollar la arquitectura empresarial, con un estándar utilizado por muchas grandes organizaciones.
TOGAF no es un marco de gobernanza de datos en sentido estricto, pero resulta valioso cuando la gobernanza debe integrarse en la arquitectura. Puede ayudar a alinear la gobernanza de datos con la arquitectura de negocio, la arquitectura de aplicaciones, la arquitectura de datos y la arquitectura tecnológica, de modo que las decisiones de gobernanza se reflejen en cómo se diseñan y modifican los sistemas.
Principios FAIR
Los principios FAIR definen un modelo para hacer que los datos sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Los principios se publicaron en 2016 para mejorar la gestión y la administración de los activos digitales, especialmente en contextos científicos y de investigación.
FAIR resulta especialmente útil cuando el objetivo es compartir y reutilizar datos de forma responsable. Una institución de investigación, una organización sanitaria o un organismo del sector público podrían usar FAIR para mejorar los metadatos, los identificadores persistentes, los estándares de interoperabilidad y las condiciones de reutilización de los productos de datos.
CDMC
Cloud Data Management Capabilities (CDMC), desarrollado por el EDM Council, se centra en la gestión y el control de los datos en entornos de nube. EDM Council describe CDMC como un marco para gestionar datos de forma segura en entornos de nube y multinube, y su modelo incluye evidencia auditable, puntuación y capacidades de control específicas de la nube.
CDMC resulta útil cuando las organizaciones están trasladando workloads de datos gobernados a arquitecturas de nube, nube híbrida o multinube. Ofrece a los equipos una forma de evaluar los controles relativos a la gobernanza de datos y la responsabilización, la catalogación y la clasificación, la accesibilidad a los datos, la protección, la privacidad, la gestión del ciclo de vida y la arquitectura técnica.
Cómo evaluar y elegir un marco de gobernanza de datos
La elección de uno o varios marcos comienza por el problema operativo de la organización. Utiliza los siguientes criterios para evaluar la idoneidad:
|Criterio de evaluación
|Preguntas que plantear
|Objetivo de negocio
|¿La necesidad principal es el cumplimiento, la confianza en las analíticas, la preparación para la IA, la migración a la nube, el data sharing o la alineación con la arquitectura empresarial?
|Contexto sectorial
|¿Cubre el marco las expectativas específicas del sector para datos de servicios financieros, sanidad, administración pública, investigación o sector público?
|Madurez de la gobernanza
|¿Necesita la organización roles y políticas fundamentales, o bien medición de madurez, pruebas de control y optimización?
|Ajuste arquitectónico
|¿Refleja el marco el patrimonio de datos de la organización, incluidos entornos de nube, nube híbrida, multinube, formatos de tabla abiertos, aplicaciones y workloads de IA?
|Requisitos de control
|¿Se traduce el marco en controles aplicables, como políticas de acceso, enmascaramiento, clasificación, linaje y retención?
|Necesidades de evidencia
|¿Necesita la organización pruebas auditables de aprobaciones, excepciones, controles de calidad, revisiones de acceso y aplicación de políticas?
|Esfuerzo de implementación
|¿Puede la organización operacionalizar el marco con las personas, la tecnología y el patrocinio ejecutivo de que dispone?
|Alineación con las herramientas
|¿Pueden los catálogos, sistemas de linaje, motores de políticas, herramientas de calidad de datos y controles de plataforma existentes dar soporte al marco?
Muchas organizaciones combinan varios marcos. Por ejemplo, una empresa podría usar DAMA-DMBOK para un alcance amplio de gestión de datos, DCAM para la evaluación de madurez, CDMC para los controles en la nube y NIST AI RMF para la gobernanza de riesgos de la IA.
Historia del cliente: ciudad de Gilbert
La ciudad de Gilbert lanzó 11 paneles públicos con Snowflake para mejorar la transparencia en servicios como la prevención del crimen, la atención en salud mental, el mantenimiento de vías públicas y el reciclaje. La ciudad utiliza capacidades de gobernanza y seguridad, como el control de acceso basado en roles (RBAC), los campos de metadatos y el enmascaramiento de datos dinámico, para garantizar un acceso seguro y fiable a los datos confidenciales del sector público.
Las 6 fases de la implementación de un marco de gobernanza de datos
Un marco de gobernanza de datos resulta más útil cuando cambia la manera en que se gestionan los datos en el día a día. La implementación debe comenzar con un alcance acotado, validar el modelo operativo y, después, expandirse.
Fase 1. Establecer el liderazgo de la gobernanza
Empieza por asegurar el patrocinio ejecutivo y definir la estructura de toma de decisiones. Esto suele incluir un comité de gobernanza, propietarios de datos a nivel de dominio, administradores de datos, propietarios de plataforma, partes interesadas de seguridad y privacidad, y representantes del negocio.
Una matriz RACI puede ayudar a documentar quién es responsable, quién rinde cuentas, quién debe ser consultado y quién debe ser informado en cada proceso de gobernanza. Por ejemplo, un propietario de datos puede rendir cuentas de un dominio de datos de clientes, un administrador puede ser responsable de la calidad de los metadatos, se puede consultar al equipo de seguridad sobre el diseño de las políticas de acceso y se puede informar a los equipos de analíticas posteriores cuando cambia la definición de una métrica.
Fase 2. Realizar el inventario y la clasificación de los datos
El siguiente paso consiste en identificar los datos más importantes. Haz un inventario de tablas críticas, vistas, productos de datos, pipelines, informes, conjuntos de datos de entrenamiento de IA y activos compartidos externamente. A continuación, clasifica los datos en función de su confidencialidad, significado empresarial, relevancia normativa, propiedad, uso y requisitos del ciclo de vida.
Esta fase debe priorizar en primer lugar los datos de alto valor y alto riesgo. Los identificadores de clientes, los datos de informes financieros, los datos sanitarios regulados, los datos de entrenamiento de modelos y las métricas a nivel de consejo de administración suelen requerir una gobernanza más urgente que los registros operativos de bajo riesgo.
ERROR HABITUAL
Muchos equipos completan un ejercicio de inventario y clasificación de datos, y luego dejan los resultados guardados en una hoja de cálculo. Esto genera visibilidad, pero no mecanismos de responsabilización. Si una columna se etiqueta como sensible, regulada o aprobada para un uso limitado, esa clasificación debería activar controles específicos, como enmascaramiento, acceso a nivel de fila, enrutamiento de aprobaciones, reglas de retención o registro de auditoría.
Fase 3. Definir políticas, estándares y procedimientos
Una vez que la organización sabe qué datos gobierna, puede definir las reglas. Las políticas deben abarcar el acceso, la clasificación, la calidad, la retención, el uso compartido, el uso aceptable, el uso de IA y la gestión de excepciones. Los estándares deben traducir esas políticas en requisitos específicos, como campos de metadatos obligatorios, niveles de clasificación aprobados, convenciones de nomenclatura, umbrales de calidad de los datos y categorías de retención.
Los procedimientos deben describir cómo los equipos llevan a cabo el trabajo de gobernanza. Por ejemplo, un procedimiento podría definir cómo se aprueba un nuevo producto de datos, qué campos de metadatos son obligatorios antes de la publicación y cómo se enruta una solicitud de acceso para su revisión.
Fase 4. Implementar controles de gobernanza y aplicación técnica
La implementación del marco requiere aplicación técnica. Aquí es donde las etiquetas de clasificación, las políticas de acceso, las políticas de enmascaramiento, los controles a nivel de fila, el cifrado, el linaje, la supervisión de la calidad de los datos y el registro de auditoría pasan a formar parte del entorno gobernado.
En Snowflake, por ejemplo, las capacidades de gobernanza se apoyan en Snowflake Horizon Catalog, que ofrece funciones integradas de gobernanza, descubrimiento y seguridad para el AI Data Cloud. Horizon está diseñado para conectar motores de cómputo y formatos, proporcionar vistas coherentes de metadatos y permisos, y ampliar los metadatos de gobernanza a los flujos de trabajo de data sharing compatibles.
El objetivo práctico es reducir la distancia entre la intención de la gobernanza y el comportamiento de la plataforma. Si una columna se etiqueta como sensible, las organizaciones pueden configurar controles de acceso y enmascaramiento acordes con esa clasificación, en lugar de depender únicamente de la aplicación manual de políticas.
Fase 5. Probar y validar los controles de gobernanza
Lleva a cabo un proyecto piloto del marco en uno o dos dominios de alto valor antes de escalarlo a toda la empresa. Un proyecto piloto podría centrarse en datos de clientes, informes financieros, datos sanitarios regulados o un pipeline de datos de entrenamiento de IA.
El proyecto piloto debe comprobar si los roles están claros, si los metadatos están completos, si las políticas pueden aplicarse, si las incidencias de calidad se enrutan correctamente y si pueden generarse evidencias de auditoría. También debe revelar dónde el marco resulta demasiado complejo, dónde el trabajo de administración de datos no cuenta con los recursos suficientes y dónde es necesario ajustar los controles técnicos.
Fase 6. Escalar a toda la empresa y optimizar de forma continua
Después del proyecto piloto, amplía el marco a dominios, productos de datos y unidades de negocio adicionales. El escalado debe incluir formación, manuales de incorporación, automatización, métricas recurrentes y bucles de retroalimentación.
La mejora continua es importante porque los entornos de datos cambian. Nuevas aplicaciones, nuevos casos de uso de IA, nuevas normativas, nuevos servicios en la nube y nuevas definiciones empresariales pueden generar carencias en la gobernanza. Un marco maduro ofrece a los equipos una forma de detectar esas carencias y ajustar roles, políticas, controles o métricas antes de que se erosione la confianza.
Plazos de implementación
Los plazos de implementación varían según el tamaño de la organización, la carga normativa, la complejidad de los datos y el nivel de madurez. Un plan práctico suele tener este aspecto:
|Fase
|Duración habitual
|Resultado principal
|Establecer el liderazgo de la gobernanza
|4-6 semanas
|Patrocinio, comité de gobernanza, definición de roles y matriz RACI
|Realizar el inventario y la clasificación de los datos
|6-8 semanas
|Inventario de datos esenciales, modelo de clasificación y dominios prioritarios
|Definir políticas, estándares y procedimientos
|4-6 semanas
|Políticas de gobernanza, estándares y procedimientos operativos
|Implementar controles de gobernanza
|8-12 semanas
|Reglas de acceso, etiquetas, enmascaramiento, linaje, controles de calidad y registro de auditoría
|Probar y validar los controles
|6-8 semanas
|Resultados de las pruebas, validación de los controles y plan de corrección
|Escalar y optimizar
|Continua
|Despliegue en toda la empresa, métricas y cadencia de mejora continua
Los primeros 90 días deben centrarse en el progreso visible en lugar de en la exhaustividad a nivel empresarial. Entre los primeros logros útiles se incluyen la asignación de propietarios de los dominios de datos esenciales, la clasificación de las columnas sensibles, la publicación de un pequeño conjunto de definiciones de métricas aprobadas, la implementación de revisiones de acceso para los datos de alto riesgo y la creación de un panel de gobernanza que muestre la cobertura y las incidencias abiertas.
La madurez a escala empresarial suele llevar más tiempo, porque la gobernanza exige tanto un cambio operativo como herramientas adecuadas. El programa debe pasar a formar parte de cómo los equipos diseñan productos de datos, aprueban accesos, crean pipelines, comparten datos y despliegan sistemas de IA.
Marcos de gobernanza de IA y gobernanza de datos
La gobernanza de la IA depende de la gobernanza de datos, ya que el comportamiento de los modelos viene determinado por los datos que se utilizan para entrenar, ajustar, recuperar, evaluar y supervisar el sistema. Un registro de modelos puede registrar versiones y resultados de evaluación, pero no puede responder a si los datos de entrenamiento se aprobaron para el caso de uso, si se excluyeron las columnas sensibles, si el linaje está completo o si una característica refleja un proceso histórico sesgado.
Los marcos tradicionales de gobernanza de datos se están ampliando para dar cabida a los workloads de IA de varias formas. Los programas al estilo DAMA-DMBOK pueden ampliar las prácticas de metadatos, calidad y administración para incluir la procedencia de los datos de entrenamiento, las definiciones de características y los conjuntos de datos aprobados. La gobernanza al estilo COBIT puede conectar los controles de IA con el riesgo, la auditoría y la responsabilización. DCAM y CDMC pueden ayudar a los equipos a evaluar si los controles de datos en la nube y las prácticas de madurez son lo suficientemente sólidos como para admitir workloads de IA.
También se están desarrollando marcos específicos para la IA. El NIST AI Risk Management Framework está diseñado para ayudar a las organizaciones que gestionan sistemas de IA a abordar los riesgos y mejorar la fiabilidad en el diseño, el desarrollo, el uso y la evaluación. Para los equipos de gobernanza de datos, esto significa que los controles tradicionales deben conectarse con la gobernanza de modelos, el linaje de aprendizaje automático (ML), la procedencia de los datos de entrenamiento, la explicabilidad, la monitorización de sesgos, las prácticas de IA responsable y la responsabilización algorítmica.
Un enfoque de gobernanza de la IA centrado en los datos plantea preguntas concretas antes de que un modelo llegue a producción:
- ¿Qué conjuntos de datos se utilizaron para entrenar, ajustar o fundamentar el modelo?
- ¿Quién aprobó esos conjuntos de datos para este caso de uso?
- ¿Qué rutas de linaje conectan los datos de origen con las características, los prompts, las representaciones vectoriales o los índices de recuperación?
- ¿Qué atributos confidenciales o variables sustitutivas se incluyeron, se excluyeron o se transformaron?
- ¿Qué reglas de calidad, controles de desviación y procesos de monitorización de sesgos se aplican?
- ¿Qué resultados requieren revisión humana, divulgación o registro de auditoría?
Estas preguntas hacen que la gobernanza de la IA sea operativa. También muestran por qué un marco de gobernanza de datos no puede limitarse a informes y paneles de control; debe tener en cuenta los datos a medida que fluyen hacia modelos, agentes de IA, aplicaciones y decisiones automatizadas.
Orientación sobre marcos por sector
Distintos sectores utilizan los marcos de gobernanza de datos por diferentes motivos. Los componentes principales pueden parecer similares, pero el énfasis en los controles cambia.
Servicios financieros
Las organizaciones de servicios financieros suelen necesitar evidencia sólida sobre calidad de los datos, linaje, propiedad, elaboración de informes de riesgos y controles normativos. DCAM suele ser relevante porque hace hincapié en la madurez de la gestión de datos y en la evaluación de capacidades. Las instituciones financieras también pueden alinear sus prácticas de gobernanza con BCBS 239, que se centra en los principios de agregación de datos de riesgo y de elaboración de informes de riesgos para los bancos.
En la práctica, la gobernanza en los servicios financieros suele centrarse en los elementos de datos esenciales, el linaje de los informes de riesgos, los umbrales de calidad de los datos, los controles de acceso, los requisitos de retención y las evidencias de auditoría. El marco debe dejar claro quién es el propietario de una métrica de riesgo, de dónde procede, cómo se transforma y si los datos son aptos para la elaboración de informes normativos.
Sanidad y ciencias de la vida
Las organizaciones sanitarias suelen tener que gobernar información sanitaria protegida, datos de reclamaciones, datos clínicos, datos de investigación y datos operativos bajo obligaciones de privacidad y seguridad. La HIPAA determina los requisitos de privacidad y seguridad en EE. UU., mientras que los principios FAIR suelen ser relevantes para el data sharing, la interoperabilidad y la reutilización de datos de investigación. Los principios FAIR resultan especialmente útiles cuando los datos deben ser detectables y reutilizables por personas y máquinas sin perder contexto.
Los marcos de gobernanza en el sector sanitario deben conectar las reglas de clasificación, consentimiento, acceso, anonimización o seudonimización, retención y data sharing con los sistemas en los que se utilizan los datos clínicos, operativos y de investigación.
Administración pública y sector público
Las organizaciones del sector público y de la administración pública suelen necesitar modelos de gobernanza que respalden la transparencia, la seguridad, la gestión de registros, los datos abiertos y el cumplimiento. FedRAMP puede ser relevante cuando se utilizan servicios en la nube para procesar datos de la administración pública, mientras que los programas de datos públicos suelen requerir metadatos, estándares de publicación y directrices de reutilización.
En estos entornos, el marco debe aclarar qué datos pueden ser públicos, qué datos requieren acceso restringido, qué metadatos deben acompañar a los conjuntos de datos publicados y cómo las agencias conservan las pruebas de cumplimiento, las auditorías y la responsabilización pública.
Evaluación de la madurez del marco
Un modelo de madurez ayuda a las organizaciones a evaluar el funcionamiento de la gobernanza y a determinar dónde invertir a continuación. Un modelo sencillo de cinco etapas puede hacer visible el progreso sin convertir la madurez en un ejercicio burocrático.
|Etapa
|Descripción
|Inicial
|La gobernanza es ad hoc. La propiedad, las definiciones, las reglas de acceso y los controles de calidad varían según el equipo.
|Gestionada
|Los dominios clave tienen propietarios asignados, políticas básicas y algunos procesos repetibles.
|Definida
|Las políticas, los estándares, los roles de administración y los controles técnicos están documentados y se aplican en los dominios prioritarios.
|Medida
|El rendimiento de la gobernanza se supervisa mediante puntuaciones de calidad, métricas de acceso, resolución de incidencias y pruebas de control.
|Optimizada
|La gobernanza está integrada en el diseño de los productos de datos, los controles de la plataforma, los flujos de trabajo de IA y los procesos de mejora continua.
Una autoevaluación rápida puede ayudar a los equipos a identificar su etapa actual:
- ¿Tienen los elementos de datos esenciales propietarios designados y definiciones empresariales aprobadas?
- ¿Están las tablas y columnas sensibles clasificadas con reglas de acceso y enmascaramiento aplicables?
- ¿Pueden los equipos rastrear el linaje desde los sistemas de origen hasta los informes, productos de datos o modelos de IA?
- ¿Los problemas de calidad de los datos se miden, se asignan y se resuelven mediante un flujo de trabajo definido?
- ¿Puede la organización presentar evidencias de auditoría sobre las decisiones de acceso, las excepciones y la aplicación de las políticas?
La mayoría de las organizaciones parten de una madurez desigual entre dominios. El sector financiero puede tener controles estrictos porque el riesgo de la elaboración de informes es alto, mientras que los equipos de marketing, producto o IA pueden tener prácticas de datos más ágiles con una administración menos formal. El objetivo no es una madurez uniforme en todas partes, sino una madurez adecuada en función del valor empresarial, el riesgo y el uso.
Aportar estructura a las decisiones de gobernanza
Los marcos de gobernanza de datos resultan útiles porque ofrecen a las organizaciones una estructura probada para tomar decisiones que, de otro modo, serían incoherentes, manuales o difíciles de auditar. Un marco ayuda a aclarar quién es el propietario de un dominio de datos, qué políticas se aplican a una tabla o columna, cómo debe aplicarse el acceso, dónde debe rastrearse el linaje y qué métricas muestran si la gobernanza realmente está funcionando.
Sin embargo, el marco adecuado no sustituye al criterio organizativo. DAMA-DMBOK, COBIT, DCAM, TOGAF, FAIR y CDMC ponen el énfasis en distintos aspectos del reto de la gobernanza, y muchas organizaciones adaptan más de un modelo para ajustarlo a su sector, arquitectura y madurez. A medida que los datos se integran en más productos compartidos, entornos en la nube y workloads de IA, los marcos de gobernanza ofrecen a los equipos una forma de mantener la política vinculada al uso.
CONCLUSIÓN CLAVE
Un marco de gobernanza de datos transforma la gobernanza de un conjunto de políticas en un sistema operativo de responsabilización. Al conectar la propiedad, los controles, los metadatos, la seguridad y las evidencias de auditoría, los marcos pueden ayudar a las organizaciones a aplicar prácticas de gobernanza de forma más coherente en plataformas de datos, entornos en la nube y workloads de IA, al tiempo que mejoran la visibilidad, la escalabilidad y la responsabilización operativa.
Preguntas frecuentes
Las preguntas más frecuentes sobre los marcos de gobernanza de datos, respondidas por expertos de Snowflake.
¿Cuál es la diferencia entre un marco de gobernanza de datos y una política de gobernanza de datos?
Un marco organiza el modelo operativo general de gobernanza. Una política establece una regla o expectativa específica. Por ejemplo, un marco puede definir la propiedad, la clasificación, la gobernanza del acceso y los procesos de medición, mientras que una política puede establecer que los datos confidenciales de los clientes requieren aprobación antes de conceder el acceso.
¿Qué marco de gobernanza de datos es el mejor?
No existe un único marco que sea el mejor para todas las organizaciones. DAMA-DMBOK resulta útil para una cobertura amplia de la gestión de datos; COBIT, para la gobernanza y los controles de TI; DCAM, para la evaluación de la madurez; TOGAF, para la alineación con la arquitectura empresarial; FAIR, para la investigación reutilizable y los datos compartidos; y CDMC, para la gestión de datos en la nube.
¿Pueden las organizaciones utilizar más de un marco de gobernanza de datos?
Sí. Muchas organizaciones combinan varios marcos. Por ejemplo, una empresa podría usar DAMA-DMBOK para definir el alcance de la gestión de datos, DCAM para evaluar la madurez, CDMC para orientar los controles en la nube y NIST AI RMF para gestionar el riesgo de la IA. La combinación debe ser práctica y estar alineada con los objetivos de negocio.
¿Cuánto tiempo se tarda en implementar un marco de gobernanza de datos?
La implementación depende de la complejidad de los datos, los requisitos normativos, la madurez organizativa y la disponibilidad de las herramientas. Muchas organizaciones pueden establecer el liderazgo, inventariar los datos esenciales, definir las políticas fundamentales y probar controles en pocos meses, mientras que una madurez empresarial más amplia suele requerir una inversión continua y una mejora constante.
¿Cómo contribuye la gobernanza de datos a la gobernanza de la IA?
La gobernanza de datos respalda la gobernanza de la IA al controlar los datos que se utilizan para entrenar, ajustar, recuperar, evaluar y supervisar los sistemas de IA. Ayuda a los equipos a documentar la procedencia de los datos de entrenamiento, rastrear el linaje de ML, clasificar los datos confidenciales, supervisar la calidad y aplicar controles de IA responsable antes de implementar los modelos.
¿Qué métricas deberían usarse para medir la gobernanza de datos?
Entre las métricas habituales se incluyen la cobertura del catálogo, la cobertura de la clasificación, las puntuaciones de calidad de los datos, la finalización de las revisiones de acceso, el cumplimiento de las políticas, el tiempo de resolución de incidencias, la antigüedad de las excepciones, la cobertura del linaje y el porcentaje de elementos de datos esenciales con propietarios asignados y definiciones aprobadas.
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