La mayoría de los marcos de gobernanza de datos emplean una terminología distinta, pero suelen abarcar un conjunto común de componentes. El modelo exacto depende de la organización, pero un marco práctico debe, por lo general, definir las siguientes áreas:

Estrategia y principios de gobernanza

El marco debe explicar por qué existe la gobernanza de datos y qué resultados empresariales respalda. Esto puede incluir el cumplimiento normativo, unas analíticas fiables, la preparación para la IA, la adopción de productos de datos, la resiliencia operativa o el data sharing seguro. Los principios ofrecen a los equipos una guía para la toma de decisiones cuando una política no cubre todos los escenarios, como decidir si un atributo sensible debe enmascararse, tokenizarse, excluirse del conjunto de características de un modelo o estar disponible únicamente a través de una vista aprobada.

Roles y responsabilidades

La gobernanza depende de una responsabilización clara. Un marco debe definir las responsabilidades de los propietarios de datos, los administradores de datos, los custodios de datos, los miembros del comité de gobernanza, los equipos de seguridad, los equipos de privacidad, los equipos de plataforma y las partes interesadas del negocio. También debe definir los derechos de decisión, como quién aprueba un nuevo dominio de datos, quién resuelve un conflicto en la definición de una métrica y quién puede conceder una excepción a una regla de retención o de acceso.

Políticas, estándares y procedimientos

Las políticas establecen las reglas sobre cómo se crean, clasifican, consultan, utilizan, comparten, conservan y eliminan los datos. Los estándares concretan esas reglas al definir los niveles de clasificación aprobados, las convenciones de nomenclatura, los umbrales de calidad, los requisitos de metadatos, las categorías de retención y los modelos de acceso. Los procedimientos describen cómo los equipos llevan a cabo el trabajo, como incorporar un nuevo producto de datos, revisar solicitudes de acceso o resolver un problema de calidad.

Gestión de la calidad de los datos

El marco debe definir cómo se mide, se supervisa y se subsana la calidad. Las dimensiones habituales incluyen la precisión, la integridad, la coherencia, la disponibilidad, la validez y la unicidad. En la práctica, esto implica identificar los elementos de datos esenciales, asignar reglas de calidad, supervisar los fallos y definir quién investiga cuando una métrica de ingresos cambia porque un campo de origen ha dejado de actualizarse.

Clasificación de datos y gestión de metadatos

La clasificación y los metadatos aportan un contexto orientado a favorecer un uso de los datos adecuado y conforme a la normativa. Un marco debe definir cómo la organización captura la confidencialidad, el significado empresarial, la propiedad, el linaje, la actualidad, el uso y el contexto de las políticas. El nombre de una tabla por sí solo rara vez indica al usuario si una columna contiene identificadores de clientes, si los datos están aprobados para el entrenamiento de IA o si la definición de la métrica ha cambiado desde el último ciclo de generación de informes.

Privacidad, seguridad y controles de acceso a los datos

Los marcos de gobernanza deben conectar la intención de las políticas con los controles de seguridad. Esto incluye la gestión de identidad y acceso, el acceso con privilegios mínimos, el cifrado, el enmascaramiento, la seguridad a nivel de fila, la supervisión, los controles de retención y el cumplimiento de los requisitos de privacidad. El marco también debe definir cómo se solicita, aprueba, revisa y revoca el acceso.

Gestión del ciclo de vida de los datos

Los datos tienen un ciclo de vida: creación, ingesta, transformación, almacenamiento, uso, uso compartido, retención, archivado y eliminación. Un marco de gobernanza debe definir cómo se desplazan los datos por esas etapas, qué reglas de retención se aplican, cómo se gestionan las retenciones legales y qué evidencias demuestran que los datos se conservaron o se eliminaron conforme a la política.

Gestión de datos maestros y de referencia

Los programas de gobernanza necesitan definiciones coherentes para entidades clave como clientes, productos, empleados, proveedores, ubicaciones y cuentas financieras. La gestión de datos maestros y de referencia define las fuentes de confianza, las reglas de supervivencia y los procesos de administración que mantienen esas entidades coherentes en los distintos sistemas y casos de uso de generación de informes.

Estándares de arquitectura de datos e integración

Un marco debe alinearse con la arquitectura de la organización, no situarse al margen de ella. Esto incluye estándares para el modelado, la ingesta, la transformación, la interoperabilidad, el uso de API, el data sharing, las capas semánticas y el diseño de productos de datos. Los estándares de arquitectura ayudan a que la gobernanza escale, ya que los equipos pueden aplicar patrones coherentes en lugar de diseñar desde cero cada pipeline o límite de dominio.

Gestión de cumplimiento, riesgos y auditoría

Los marcos de gobernanza deben definir cómo se realiza el seguimiento de las obligaciones normativas, los controles internos, los riesgos, las excepciones y las evidencias de auditoría. Esto es especialmente importante en sectores en los que los organismos reguladores esperan que las organizaciones demuestren no solo que los controles existen, sino también que funcionan según lo previsto.

Herramientas y tecnología

La tecnología no genera gobernanza por sí sola, pero ayuda a que la gobernanza opere a escala. Los catálogos de datos, las herramientas de linaje, los sistemas de gobernanza de accesos, las plataformas de calidad de datos, los motores de políticas y las herramientas de supervisión permiten capturar metadatos, aplicar controles, detectar problemas y conservar evidencias. El marco debe aclarar qué sistemas albergan los metadatos autorizados y cómo las decisiones de gobernanza se trasladan a los controles técnicos.

Métricas y mejora continua

Un marco debe incluir medidas que muestren si la gobernanza está funcionando. Entre las métricas útiles se incluyen la cobertura del catálogo, la cobertura de la clasificación, las puntuaciones de calidad de los datos, la finalización de las revisiones de accesos, la antigüedad de las excepciones, el tiempo de resolución de incidencias, las tasas de cumplimiento de políticas y el porcentaje de elementos de datos esenciales con propietarios asignados.

Una forma sencilla de agrupar estos componentes es: personas, políticas, procesos, controles de datos, tecnología y medición.