Il DCAM è il framework dell’EDM Council per valutare e migliorare la maturità della gestione dei dati. Definisce le capacità di cui un’organizzazione ha bisogno per stabilire, abilitare e sostenere un programma disciplinato di gestione dei dati: dalla struttura di governance ai controlli sulla qualità dei dati, fino all’architettura. Il DCAM v3.1 è la versione attuale (ad aprile 2026).

Il DCAM v3.1 ha introdotto diversi aggiornamenti strutturali significativi rispetto alle versioni precedenti. Integra più strettamente Data Architecture e Technology Architecture, allineandole in un dominio architetturale unificato. Valorizza la Business Data Knowledge per formalizzare le capacità relative a business glossary, metadati e tassonomia. Il Data Control Environment è stato ampliato per rispondere ai moderni requisiti di rischio, sicurezza e audit. Il framework aggiornato risponde inoltre meglio ai moderni ambienti dati, comprese le architetture cloud e i casi d’uso di analisi avanzate.

Il framework DCAM v3.1 comprende le seguenti aree di componenti: