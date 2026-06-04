Cos’è il DCAM? Una guida pratica al Data Management Capability Assessment Model
Il DCAM offre ai responsabili della gestione dei dati un metodo strutturato per valutare la maturità, colmare i gap nelle capacità e sviluppare i dati come asset organizzativo duraturo. Questa guida illustra il framework attuale, le sue otto aree di componenti e come renderlo operativo.
- Che cos’è il framework DCAM?
- Aree di componenti e livelli di maturità del DCAM
- Rendere operativo il DCAM con Snowflake
- Oltre la compliance: il DCAM come roadmap strategica
- Risorse
Il Data Management Capability Assessment Model, o DCAM, offre ai responsabili della gestione dei dati un metodo strutturato per valutare lo stato del proprio programma e definire come svilupparlo. Nato dalla collaborazione con istituzioni dei servizi finanziari, il DCAM si applica oggi a settori regolamentati tra cui sanità, assicurazioni e settore pubblico.
Il framework si articola in otto aree di componenti principali e cinque livelli di maturità, con un’impostazione volutamente non prescrittiva: definisce le capacità di cui le organizzazioni hanno bisogno, non il modo in cui implementarle. Il divario tra valutazione ed esecuzione è il punto in cui molti programmi si arenano, ma una piattaforma dati moderna con solide funzionalità di governance può fare la differenza.
Che cos’è il framework DCAM?
Il DCAM è il framework dell’EDM Council per valutare e migliorare la maturità della gestione dei dati. Definisce le capacità di cui un’organizzazione ha bisogno per stabilire, abilitare e sostenere un programma disciplinato di gestione dei dati: dalla struttura di governance ai controlli sulla qualità dei dati, fino all’architettura. Il DCAM v3.1 è la versione attuale (ad aprile 2026).
Il DCAM v3.1 ha introdotto diversi aggiornamenti strutturali significativi rispetto alle versioni precedenti. Integra più strettamente Data Architecture e Technology Architecture, allineandole in un dominio architetturale unificato. Valorizza la Business Data Knowledge per formalizzare le capacità relative a business glossary, metadati e tassonomia. Il Data Control Environment è stato ampliato per rispondere ai moderni requisiti di rischio, sicurezza e audit. Il framework aggiornato risponde inoltre meglio ai moderni ambienti dati, comprese le architetture cloud e i casi d’uso di analisi avanzate.
Il framework DCAM v3.1 comprende le seguenti aree di componenti:
- Data Management Program
- Data Management Policy and Standards
- Data and Technology Architecture
- Business Data Knowledge
- Data Governance
- Data Quality
- Data Control Environment
- Data Operations
Il DCAM è distinto dal CDMC (Cloud Data Management Capabilities), anch’esso pubblicato dall’EDM Council. Il DCAM si applica alla gestione dei dati in senso ampio, abbracciando strategia, governance, qualità e operations. Il CDMC è un framework di valutazione specifico per il cloud focalizzato sulla protezione dei dati sensibili negli ambienti cloud, con un insieme definito di controlli automatizzati allineati alla sicurezza e alla governance dei dati nel cloud. Le organizzazioni che operano in settori regolamentati spesso implementano entrambi.
Aree di componenti e livelli di maturità del DCAM
Il framework si articola in otto aree di componenti principali, ognuna composta da capacità dettagliate valutate secondo cinque livelli di maturità.
- Non iniziata: non esiste alcuna capacità formale.
- Concettuale: la capacità è riconosciuta ma non ancora formalizzata.
- In sviluppo: il lavoro è in corso, ma le pratiche non sono uniformi all’interno dell’organizzazione.
- Definita: la capacità è documentata, formalizzata e applicata in modo coerente.
- Ottimizzata: la capacità è ottimizzata, misurata e migliorata in modo continuo.
I componenti e i rispettivi ambiti sono definiti come segue:
|Componente
|Ambito
|Data Management Program
|Si concentra sulla strategia di gestione dei dati a livello enterprise, sul modello operativo, sulla struttura di governance, sull’approccio al finanziamento e sulla sponsorship esecutiva necessari per stabilire e sostenere una capacità di gestione dei dati
|Data Management Policy & Standards
|Include policy, standard e framework di controllo dei dati a livello enterprise, come accountability, allineamento alla compliance e meccanismi di applicazione e adesione
|Architecture
|Riguarda la definizione e l’allineamento dei domini di architettura business, dati e Technology, inclusi i modelli di dati, i pattern di integrazione, le piattaforme e l’infrastruttura necessari a supportare l’ecosistema dati
|Business Data Knowledge
|Riguarda la definizione del significato e del contesto di business dei dati attraverso business glossary, metadati, tassonomie e identificazione dei dati, per favorire una comprensione condivisa e un uso efficace dei dati
|Data Governance
|Riguarda i diritti decisionali, i ruoli di stewardship, la gestione delle problematiche e i processi di governance interfunzionali per gestire i dati come asset enterprise
|Data Quality
|Si concentra sulla definizione, sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità dei dati attraverso regole, metriche, controlli e processi di risoluzione delle problematiche lungo l’intero ciclo di vita dei dati
|Data Control Environment
|Riguarda la gestione del rischio legato ai dati, inclusi privacy, sicurezza, conformità alle normative, auditabilità e controlli interni
|Data Operations
|Riguarda la gestione del ciclo di vita end‑to‑end dei dati, inclusi il movimento, la trasformazione, la lineage, il provisioning e i processi di supporto operativo
Rendere operativo il DCAM con Snowflake
La piattaforma Snowflake si allinea a diverse aree di componenti del DCAM, supportando gli sforzi di implementazione delle organizzazioni che puntano a livelli di maturità più elevati.
Architecture
L’architettura multi‑cluster condivisa di Snowflake separa il compute dallo storage, supportando una gestione dei dati scalabile e cloud‑native su AWS, Azure e Google Cloud.
Data governance
Horizon Catalog offre governance integrata e discovery per dati, applicazioni e modelli su tutta la piattaforma Snowflake. Le funzionalità includono controlli di accesso unificati RBAC e ABAC, tagging degli oggetti, classificazione automatica dei dati sensibili, mascheramento dinamico dei dati, policy di accesso righe e data lineage end‑to‑end su Snowflake e sulle origini dati collegate, con supporto per la governance delle tabelle Apache Iceberg e dello storage esterno.
Data quality
Il Data Quality Monitoring Snowflake utilizza data metric function (DMF) integrate e personalizzate, che consentono di monitorare in modo continuo la qualità dei dati. Le DMF possono essere eseguite secondo una pianificazione definita oppure attivate alla modifica dei dati, con i risultati visualizzati in una vista di monitoraggio centralizzata.
Data operations
Snowpipe (ingestion continua), gli stream (change data capture) e i task (orchestrazione delle pipeline) supportano le data operations. Il tracciamento della lineage end‑to‑end di Horizon Catalog, che copre sia le origini dati native di Snowflake sia quelle esterne, estende la visibilità operativa lungo l’intero flusso di dati.
Data control environment
Snowflake ha ottenuto certificazioni tra cui SOC 2 Type II, PCI DSS, FedRAMP Moderate e High, ISO 27001 e HITRUST CSF. Queste certificazioni supportano molti degli obiettivi normativi e di controllo richiamati dal DCAM e possono aiutare le organizzazioni del settore bancario, dei mercati dei capitali, assicurativo e sanitario a soddisfare parte dei propri requisiti di compliance.
Oltre la compliance: il DCAM come roadmap strategica
È facile trattare i framework di data governance come semplici esercizi di compliance. Il DCAM, per come è concepito, sfugge a questa logica. Il suo modello di maturità non si fonda su soglie minime, ma sul miglioramento continuo, con le capacità di livello ottimizzato esplicitamente legate all’ottimizzazione e alla misurazione nel tempo.
Le sfide legate ai dati che attirano l’attenzione delle autorità di regolamentazione, come qualità dei dati incoerente, governance frammentata e lineage poco trasparente, sono le stesse che limitano l’analisi dei dati, rallentano l’adozione dell’AI e generano rischi operativi. Il valore di DCAM sta nell’affrontare entrambi gli aspetti contemporaneamente. È un framework di valutazione rigoroso che funge anche da roadmap strategica per trasformare i dati in un asset organizzativo duraturo.