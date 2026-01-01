Bien que la plupart des frameworks de gouvernance des données utilisent un langage différent, ils couvrent généralement un ensemble commun de composants. Le modèle exact dépend de l’organisation, mais un framework pratique doit généralement définir les domaines suivants :

Stratégie et principes de gouvernance

Le framework doit expliquer la raison d’être de la gouvernance des données et les objectifs stratégiques qu’elle soutient. Ces objectifs peuvent ainsi englober la conformité réglementaire, la fiabilité des analyses, la maturité face à l'IA, l'adoption des produits de données, la résilience opérationnelle ou le partage sécurisé des données. Les principes permettent aux équipes de prendre des décisions lorsqu’une politique ne couvre pas tous les scénarios, par exemple pour déterminer si un attribut sensible doit être masqué, tokenisé, exclu du jeu de variables d’un modèle ou rendu disponible uniquement via une vue approuvée.

Rôles et responsabilités

La gouvernance repose sur une responsabilisation claire. Un framework doit définir les responsabilités des data owners, des data stewards, des data custodians, des membres du conseil de gouvernance, des équipes de sécurité, des équipes chargées de la confidentialité, des équipes de plateforme et des parties prenantes métier. Il doit également définir les droits décisionnels, par exemple qui approuve un nouveau domaine de données, qui résout un conflit de définition d’indicateur et qui peut accorder une dérogation à une règle de conservation ou d’accès.

Politiques, normes et procédures

Les politiques fixent les règles relatives à la création, à la classification, à l’accès, à l’utilisation, au partage, à la conservation et à la suppression des données. Les normes concrétisent ces règles en définissant les niveaux de classification approuvés, les conventions de nommage, les seuils de qualité, les exigences en matière de métadonnées, les catégories de conservation et les modèles d’accès. Les procédures décrivent la manière dont les équipes effectuent le travail, comme l’intégration d’un nouveau produit de données, l’examen des demandes d’accès ou la résolution d’un problème de qualité.

Gestion de la qualité des données

Le framework doit définir la manière dont la qualité est mesurée, surveillée et corrigée. Les dimensions courantes comprennent l’exactitude, l’exhaustivité, la cohérence, la fraîcheur, la validité et l’unicité. Concrètement, cela consiste à identifier les données critiques, à leur associer des règles de qualité, à surveiller les anomalies et à définir les responsabilités d'investigation lorsqu'une métrique de revenu fluctue en raison d'un défaut de mise à jour d'un champ source.

Classification des données et gestion des métadonnées

La classification et les métadonnées fournissent un contexte destiné à favoriser une utilisation appropriée et conforme des données. Un framework doit définir la manière dont l’entreprise recueille la sensibilité, la signification métier, la propriété, la traçabilité, la fraîcheur, l’usage et le contexte des politiques. Le seul nom d'une table permet rarement de savoir si une colonne contient des identifiants clients, si les données sont autorisées pour l'entraînement d'IA, ou si la définition d'un indicateur a évolué depuis le dernier cycle de reporting.

Confidentialité, sécurité et contrôles d’accès aux données

Les frameworks de gouvernance doivent relier l’intention des politiques aux contrôles de sécurité. Cela inclut la gestion des identités et des accès, le principe du moindre privilège, le chiffrement, le masquage, la sécurité au niveau des lignes, la surveillance, les contrôles de conservation et la conformité aux exigences de confidentialité des données. Le framework doit également définir la manière dont l’accès est demandé, approuvé, examiné et révoqué.

Gestion du cycle de vie des données

Les données ont un cycle de vie : création, ingestion, transformation, stockage, usage, partage, conservation, archivage et suppression. Un framework de gouvernance doit définir la manière dont les données évoluent à travers ces étapes, quelles règles de conservation s’appliquent, comment les gels juridiques sont gérés et quels éléments probants attestent que les données ont été conservées ou purgées conformément aux règles.

Gestion des données de référence et des données maîtres

Les programmes de gouvernance nécessitent des définitions harmonisées pour leurs entités clés, telles que les clients, les produits, les collaborateurs, les fournisseurs, les sites ou les comptes financiers. La gestion des données de référence et des données maîtres définit les sources de confiance, les règles de survivance et les processus d’intendance des données qui garantissent la cohérence de ces entités à travers les systèmes et les cas d’usage de reporting.

Architecture des données et normes d’intégration

Un framework doit s’aligner sur l’architecture de l’entreprise, et non se juxtaposer à elle. Cela inclut les normes de modélisation, d’ingestion, de transformation, d’interopérabilité, d’utilisation des API, de partage de données, de couches sémantiques et de conception de produits de données. Les normes architecturales favorisent le passage à l'échelle de la gouvernance, car les équipes peuvent reproduire des modèles éprouvés au lieu de devoir concevoir chaque pipeline ou frontière de domaine à partir d'une page blanche.

Gestion de la conformité, des risques et des audits

Les frameworks de gouvernance doivent définir la manière dont les obligations réglementaires, les contrôles internes, les risques, les exceptions et les preuves d’audit sont suivis. C’est particulièrement important dans les secteurs où les organismes de réglementation attendent des entreprises qu’elles démontrent non seulement que des contrôles sont en place, mais aussi qu’ils fonctionnent comme prévu.

Outils et technologies

La technologie ne crée pas la gouvernance à elle seule, mais elle permet de la mettre à l’échelle. Les catalogues de données, les outils de lignage, les systèmes de gouvernance des accès, les plateformes de qualité des données, les moteurs de règles et les outils de surveillance permettent de capturer les métadonnées, d’appliquer des contrôles, de faire remonter les anomalies et de conserver des preuves. Le framework doit préciser quels systèmes détiennent les métadonnées de référence et comment les décisions de gouvernance sont transposées en contrôles techniques.

Métriques et amélioration continue

Un framework doit inclure des mesures indiquant si la gouvernance est efficace. Parmi les métriques utiles, on peut citer la couverture du catalogue, la couverture de la classification, les scores de qualité des données, le taux de finalisation des examens d’accès, l’ancienneté des exceptions, le délai de résolution des anomalies, les taux de respect des règles et le pourcentage d’éléments de données critiques ayant un garant désigné.

Une façon simple de regrouper ces composants consiste à les diviser en : personnes, règles, processus, contrôles des données, technologies et mesures.