Il CDMC è un framework di valutazione e certificazione basato sulle best practice. Il framework è stato sviluppato dal CDMC Working Group con il contributo di oltre 300 persone in più di 100 organizzazioni e i primi controlli CDMC sono stati pubblicati nel 2021. Il framework è reso disponibile dall'EDM Council con una licenza gratuita per uso interno.

Il CDMC è diverso da framework come DAMA-DMBOK o DCAM. DAMA-DMBOK è un corpus di conoscenze sulla gestione dei dati come disciplina, mentre DCAM valuta capacità più ampie di gestione dei dati a livello aziendale. Il CDMC presuppone che queste basi siano importanti, ma restringe il focus ai controlli necessari per governare i dati sensibili negli ambienti cloud, dove automazione, applicazione delle policy e raccolta continua di prove fanno parte della progettazione e non sono un livello opzionale aggiunto in un secondo momento.

Nella sua essenza, il CDMC si articola in 14 controlli e automazioni chiave, suddivisi in sei aree: