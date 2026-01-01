Fase A: Architecture Vision

Fase B: Business Architecture

Fase C: Information Systems Architectures, che comprende Data Architecture e Application Architecture

Fase D: Technology Architecture

Fase E: Opportunities and Solutions

Fase F: Migration Planning

Fase G: Implementation Governance

Fase H: Architecture Change Management

Requirements Management, che attraversa l’intero ciclo

La fase C è il punto in cui TOGAF si collega più direttamente alla data governance. Nella parte Data Architecture della fase C, i team definiscono l’architettura dati attuale e quella di destinazione dell’organizzazione, individuano le lacune e integrano il lavoro che ne deriva nella roadmap architetturale. Il lavoro può includere cataloghi di entità e componenti di dati, diagrammi di disseminazione dei dati, diagrammi di sicurezza dei dati, modelli di dati logici, modelli di dati fisici e descrizioni di come le informazioni si spostano tra i sistemi.

In termini pratici, la fase C chiede agli architetti di rendere i dati leggibili come parte del sistema enterprise. Per esempio, un’entità cliente è un nome di tabella, ma è anche molto di più: ha un significato di business, sistemi di origine, app che la utilizzano, vincoli di accesso, aspettative di conservazione e relazioni con altre entità.

Il flusso di lavoro tipico della fase C è lineare, anche quando l’ambiente è complesso. Un team documenta l’architettura dati di base, definisce l’architettura dati di destinazione, le confronta e crea una roadmap per colmare le lacune. Questa roadmap può includere modifiche al modello dati, la modernizzazione della piattaforma, miglioramenti dei metadati, l’allineamento delle policy di sicurezza o cambiamenti nel modo in cui i prodotti di dati vengono pubblicati e utilizzati.