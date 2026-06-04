DMBOK è il framework di riferimento per la gestione dei dati di DAMA International, riconosciuto a livello globale. Definisce i principi, le pratiche e le funzioni fondamentali di cui professionisti dei dati e organizzazioni hanno bisogno per sviluppare e sostenere programmi efficaci di gestione dei dati. È inoltre la base di conoscenza fondamentale per la certificazione CDMP (Certified Data Management Professional), una credenziale professionale ampiamente riconosciuta nel campo della gestione dei dati.

Mentre framework come DCAM forniscono un modello strutturato di valutazione della maturità, DMBOK è un corpus di conoscenze: un riferimento completo che definisce cosa comprende la gestione dei dati, come si presentano le buone pratiche in ciascuna disciplina e come le funzioni si relazionano tra loro.

Vale la pena evidenziare alcuni confini importanti: