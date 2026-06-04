COBIT è il framework di ISACA per la governance e la gestione delle informazioni e della tecnologia aziendali. Non è un framework specifico per i dati. Il suo scopo è più ampio: aiutare le organizzazioni ad allineare l’IT agli obiettivi aziendali, gestire il rischio e ottimizzare le risorse attraverso un sistema di governance strutturato.

COBIT 2019 è la versione attuale e il successore di COBIT 5. A livello generale, COBIT mira ad aiutare le organizzazioni a creare valore dalle informazioni e dalla tecnologia, bilanciando la realizzazione dei benefici con il rischio e l’ottimizzazione delle risorse. Per questo abbraccia audit, architettura, sicurezza, compliance e operazioni, anziché restare confinato all’interno dei team dati.

Una ragione pratica della costante diffusione di COBIT 2019 è che è progettato per essere personalizzato. ISACA ha concepito il framework affinché un’organizzazione possa modellare il sistema di governance attorno al proprio contesto. Ciò significa tenere conto di variabili come la strategia aziendale, il profilo di rischio, il modello di sourcing, la taglia e l’approccio all’implementazione.

Anche per questo COBIT tende a collocarsi al di sopra dei framework specializzati. COBIT offre l’ombrello di governance che aiuta un’organizzazione a decidere come gli altri framework debbano essere diretti, monitorati e allineati agli obiettivi aziendali. Per esempio, COBIT completa framework come ITIL e TOGAF. Mentre TOGAF guida la progettazione dell’architettura aziendale e ITIL si concentra sul modo in cui i servizi vengono erogati e gestiti, COBIT assicura che entrambi siano allineati agli obiettivi di business, alla gestione del rischio e alla creazione di valore.