Catalogo dati: il context layer per i dati governati e l’AI

Un catalogo dati è il layer di discovery e governance dello stack di data governance. Aiuta i team a trovare i data asset, a interpretarne il contesto, a tracciarne il data lineage e a comprendere le condizioni che ne determinano un uso appropriato. Man mano che sempre più organizzazioni collegano i dati governati ad analisi dei dati, app e sistemi di AI, il catalogo funge da context layer che aiuta sia le persone sia i sistemi automatizzati a stabilire se un data set è affidabile e adatto allo scopo.

Un catalogo dati moderno deve aiutare gli utenti a rispondere rapidamente a diverse domande pratiche:

Cos’è questa risorsa?

A chi appartiene?

Come è stata prodotta?

Come è cambiata nel tempo?

È affidabile per questo caso d’uso?

Quali policy o vincoli di accesso si applicano?

La differenza tra i cataloghi dati moderni e gli inventari di metadati di base

Gli inventari di metadati di base elencano gli asset, registrano le strutture e aiutano i team a vedere ciò che esiste. Quello che di solito non fanno bene è aiutare gli utenti a decidere se usare un asset, come si inserisce in un flusso di lavoro più ampio o quali dipendenze e controlli ne determinano il significato.

Un catalogo dati collega i metadati tecnici al significato aziendale e al contesto di governance, così gli utenti possono interpretare gli asset nel flusso del lavoro reale. Può mostrare le relazioni tra l’asset e i sistemi a monte e a valle, se è stato rivisto o certificato, quando è stato aggiornato e quali condizioni di governance devono essere applicate prima di riutilizzarlo.

Questa differenza tra inventari di metadati e cataloghi dati moderni viene spesso descritta come il passaggio da un catalogo passivo a un catalogo attivo:

Un catalogo passivo documenta i metadati in un dato momento, spesso tramite aggiornamenti manuali, scansioni periodiche o voci statiche che possono diventare obsolete man mano che gli schemi cambiano, i proprietari si avvicendano e le definizioni si modificano. Può essere accurato al momento della creazione, ma la sua utilità diminuisce quando l’ambiente cambia più rapidamente di quanto le persone riescano a curarlo.

documenta i metadati in un dato momento, spesso tramite aggiornamenti manuali, scansioni periodiche o voci statiche che possono diventare obsolete man mano che gli schemi cambiano, i proprietari si avvicendano e le definizioni si modificano. Può essere accurato al momento della creazione, ma la sua utilità diminuisce quando l’ambiente cambia più rapidamente di quanto le persone riescano a curarlo. Un catalogo attivo utilizza metadati attivi per mantenere il contesto più vicino ai sistemi e ai workflow che descrive. Può aggiornare i metadati quando gli schemi cambiano, arricchire le voci con segnali di utilizzo, rendere visibili le policy nell’esperienza di discovery e collegare i metadati ai workflow di stewardship, accesso e governance. Invece di fungere da riferimento statico, diventa un context layer aggiornato per l’uso dei dati.

Ascolta Raja Balakrishnan di Snowflake e i suoi colleghi mentre illustrano come Horizon Catalog può aiutare gli utenti a individuare immediatamente dati, app e modelli rilevanti e a collaborarvi.