Serve un cambiamento più radicale. Invece di affidarsi all’AI per velocizzare i processi esistenti, è il momento di ripensare i processi stessi e andare oltre la creazione e la manutenzione manuale delle pipeline. I team dati avranno più tempo per concentrarsi sul risultato del data engineering, i data product, anziché sul processo di trasformazione dei dati grezzi passo dopo passo. Per i team diventerà fondamentale garantire che i dati siano pronti all’uso sia per le persone sia per l’AI, con contesto e governance intatti.

Il futuro del data engineering dipenderà dalla capacità di creare data product concreti e utilizzabili, in grado di alimentare le decisioni di business, e di affidare ad agenti AI davvero autonomi lo sviluppo, la manutenzione e l’ottimizzazione di tutto ciò che serve a mantenerli aggiornati, con le persone nel ruolo di decisori e arbitri chiave.

Questi agenti AI monitoreranno i nuovi prodotti necessari, i problemi e i malfunzionamenti di quelli esistenti e cercheranno opportunità di miglioramento, pulizia e ottimizzazione.

Le persone resteranno naturalmente essenziali, ma il loro ruolo si eleva: definire i problemi di business più importanti, guidare gli agenti AI verso l’architettura complessiva corretta e assicurarsi che il contesto aziendale sia catturato in modo adeguato per gli agenti AI che consumano i data product.