Oggi annunciamo la disponibilità generale di Elastic Channels per Snowpipe Streaming, semplificando il trasferimento diretto dei dati da applicazioni, dispositivi e servizi alle tabelle Snowflake o alle tabelle Apache Iceberg™ gestite da Snowflake. I team possono eliminare i sistemi di ingestion che servono solo a depositare i dati, semplificando le operazioni, riducendo la latenza e abbassando potenzialmente il TCO.

Per le organizzazioni che gestiscono prodotti connessi, sistemi industriali e app digitali, questa semplicità conta. I dispositivi inviano telemetria in modo continuo, le app generano eventi utente e i servizi scalano in modo indipendente. Rendere disponibili questi segnali per analytics e AI può richiedere un sistema di ingestion quasi complesso quanto le app che li producono.

Gli Elastic Channels semplificano questo lavoro: scegli una tabella di destinazione, aggiungi righe o batch di righe e ricevi un durable acknowledgment quando Snowflake ha reso persistenti i dati in modo durevole, ma prima che siano disponibili per l’esecuzione di query nella tabella. L’SDK raggruppa automaticamente in batch le operazioni di append e ritenta i guasti transitori, mentre Snowflake gestisce lo scaling dell’ingestion e il ciclo di vita dei canali. Questo riduce la necessità di un message bus separato o di una pipeline di staging il cui unico scopo è depositare i dati in Snowflake.

Questa esperienza più semplice supporta anche i workload più esigenti. Con la GA, Elastic Channels supportano fino a 20 GB/s per tabella. I dati possono diventare disponibili per l’esecuzione di query in soli 5 secondi, a seconda del workload. Nei test interni abbiamo spinto ulteriormente il throughput, raggiungendo fino a 40 GB/s su una singola tabella. Il prossimo post analizzerà quei risultati di benchmark e il modo in cui li abbiamo misurati; un terzo post, dedicato agli aspetti ingegneristici, esplorerà l’architettura e il design di Elastic Channels.

Per saperne di più o iniziare a usare Elastic Channels, consulta la nostra documentazione su Elastic Channels.