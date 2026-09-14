I dati aziendali si estendono su più cloud, applicazioni e piattaforme, creando punti ciechi critici per i firewall perimetrali. Proteggere il confine della rete non basta più. Governance e controllo devono essere integrati esattamente dove risiedono i dati. Una tipica grande organizzazione può eseguire database Oracle on-premise per i sistemi finanziari principali, trasmettere eventi in tempo reale tramite broker Kafka all’interno di una VPC privata e gestire database distribuiti su più cloud pubblici. Finora, raggiungere queste fonti private in un ambiente ibrido è stato impossibile oppure ha richiesto una soluzione di rete diversa per ogni topologia. Questo insieme disomogeneo di VPN, PrivateLink e agenti sviluppati ad hoc diventa con il tempo un problema di infrastruttura a sé stante.

Oggi presentiamo Data Connectivity Proxy (DCP) per Snowflake Openflow, per risolvere il problema dell’accesso ai dati privati. Snowflake Openflow è il nostro servizio di data integration completamente gestito che collega i dati senza dover creare un’infrastruttura ETL personalizzata, e DCP gli dà accesso a fonti private prima irraggiungibili. Lo fa attraverso un modello di agente coerente, fornito da Snowflake, che riduce la necessità di VPN, PrivateLink e agenti di terze parti per ogni topologia.