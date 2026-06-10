Con l’AI, sviluppare è più semplice che mai. Tuttavia, sviluppare più facilmente non significa creare soluzioni destinate a durare. Se i tuoi sistemi sono instabili e fragili, l’AI non farà altro che peggiorare la situazione. Ecco perché hai bisogno di una piattaforma progettata per sfruttare al meglio l’AI.

A Snowflake Summit 2026 abbiamo annunciato nuove funzionalità che mettono i nostri clienti all’avanguardia nel data engineering. Abbiamo integrato l’AI direttamente nei workflow, semplificando lo sviluppo delle pipeline di dati dall’inizio alla fine. Queste nuove funzionalità sono progettate per ogni tipo di data engineer. Funzionano dove risiedono i tuoi dati: in Snowflake, in lakehouse open e interoperabili o in entrambi. Che tu scriva in SQL o Python o sviluppi modelli di ML, tutto ciò di cui hai bisogno per creare pipeline è disponibile in un unico posto. Con Snowflake ottieni capacità di calcolo elastica con prestazioni scalabili, connettività fluida ai dati ovunque si trovino e funzionalità di governance di livello enterprise per dati sicuri, affidabili e con un contesto aziendale coerente.

Time-to-production più rapido con l’AI