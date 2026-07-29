La complessità della deduplica fa salire i costi

Una delle pipeline principali di Thrive, chiamata internamente RecordStore, era nata esattamente per l’uso per cui sono progettate le Dynamic Table: una Dynamic Table semplice, ad aggiornamento automatico e incrementale, senza costi aggiuntivi rilevanti.

I problemi sono iniziati quando il team ha avuto la necessità di arricchirla con chiavi aggiuntive. Alcuni ID non erano posizionati in modo affidabile a monte, per cui la loro risoluzione richiedeva join tra più sorgenti (fino a cinque, poi ottimizzate a tre). Queste join generavano duplicati, rendendo necessaria la deduplica; la complessità complessiva ha impedito a Snowflake di continuare ad aggiornare la tabella in modo incrementale. Il sistema è quindi passato ai refresh completi.

Per ridurre nuovamente i costi di trasformazione, il team ha suddiviso i dati in due percorsi: una “corsia veloce” per i dati recenti aggiornati ogni sei ore e una “corsia lenta” per i dati meno recenti aggiornati ogni settimana. Questo intervento ha ridotto i costi di trasformazione, ma l’operazione finale di UNION tra le due corsie ha fatto impennare quelli di auto-clustering. In pratica, il team stava semplicemente sostituendo un costo con un altro. Nel momento peggiore, la pipeline arrivava a consumare centinaia di crediti al giorno tra costi di auto-clustering e di trasformazione.

Ogni contromisura agiva unicamente sul sintomo. La vera causa radice era l’inaffidabilità del Content ID a monte e, finché il problema non fosse stato risolto, il team si trovava in uno stallo.

Aggiungere l’incrementalizzazione personalizzata alle Dynamic Table

Il modello che il team stava valutando prevedeva l’uso di stream e task Snowflake: elaborare solo le righe effettivamente modificate e applicarle tramite una logica di merge. Una pipeline basata su stream e task avrebbe gestito al meglio il picco di complessità, ma, come osservato dagli ingegneri di Thrive, avrebbe anche reso più difficile controllare il lag complessivo di aggiornamento una volta aumentate le esigenze di freschezza dei dati.

L’incrementalizzazione personalizzata per le Dynamic Table ( REFRESH_MODE = CUSTOM_INCREMENTAL ) ha eliminato del tutto questo compromesso. Il team ha scritto una logica REFRESH USING esplicita con MERGE INTO SELF su CHANGES() , definendo in modo preciso cosa significasse “incrementale” per questa pipeline: elaborare solo il delta, applicarlo tramite merge e lasciare inalterato tutto il resto. In questo modo hanno ottenuto il modello di esecuzione basato su stream e task desiderato, lasciando però a Snowflake la gestione di pianificazione, tentativi di ripristino, garanzie transazionali e lag.

Ne sono conseguiti due vantaggi: