Per anni, un guasto a una pipeline in Snowflake ha seguito sempre lo stesso schema: Qualcuno riceveva un avviso. Analizzava i log, risaliva alla causa principale, scriveva una correzione, la testava e apriva una pull request (PR). E la notte dopo, tutto da capo.

Oggi, è un agente AI a eseguire questo schema per noi. Indaga su ogni guasto monitorato delle pipeline e passa dal rilevamento dell’incidente a una PR pronta per la revisione in meno di 16 minuti in media. Ecco come abbiamo fatto e cosa è cambiato per il nostro team.

Il problema che continuava a peggiorare

Sono data scientist nel team dati interno di Snowflake e ho visto il numero delle nostre pipeline crescere, passando da una quantità gestibile da una sola persona a qualcosa di davvero ingestibile.

Più pipeline può sembrare un buon problema: più dati, più valore. Ma ogni nuova pipeline è un nuovo punto di rottura, e ogni nuova dipendenza è una cosa in più che può guastarsi alle 2 di notte. Il nostro volume di guasti non stava aumentando perché le nostre pipeline stavano peggiorando. Stava aumentando perché ne avevamo di più, mentre il nostro team non cresceva allo stesso ritmo.

Cosa volevamo davvero costruire

La maggior parte degli strumenti si ferma all’avviso: Qualcosa si è rotto. Vai a controllare. Volevamo un agente AI in grado di spiegare il problema e contribuire a risolverlo. Questo significa gestire l’intero ciclo:

Analizzare costantemente le pipeline per individuare code smell e problemi di performance.

Individuare i guasti in modo proattivo, prima che si aggravino.

Analizzare log e codebase per identificare la probabile causa principale.

Testare le correzioni proposte prima che qualcosa arrivi in produzione.

Aprire una PR chiara e completa di contesto, in modo che una persona possa revisionarla ed eseguire il merge rapidamente.

Quest’ultimo requisito è il più importante. L’agente AI propone la correzione. È sempre una persona a decidere cosa viene rilasciato.

Come l’abbiamo costruito