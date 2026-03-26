Workflow di agentic ML con Cortex Code

L’agentic ML consente di ottenere insight più affidabili automatizzando le attività ripetitive e liberando i team per concentrarsi su iniziative a maggiore impatto. Cortex Code include un ampio set di competenze specifiche per il ML che semplificano progettazione, implementazione e ottimizzazione dei workflow end-to-end in Snowflake ML. Che si tratti di training dei modelli, deployment per l’inferenza, training distribuito, tuning degli iperparametri o monitoraggio delle prestazioni, Cortex Code accelera in modo intelligente una o più fasi del ciclo di vita ML attivando le competenze specializzate pertinenti.

I team di data science possono creare rapidamente pipeline ML complete e di alta qualità utilizzando Cortex Code per pianificare, ragionare e selezionare in modo agentico la tecnica ottimale per ogni fase tra sviluppo e inferenza. Invece di perdere tempo tra documentazione, debugging o integrazione di API, puoi concentrarti sull’applicazione della tua esperienza di dominio e intuizione per perfezionare i modelli e generare insight.

Un esempio concreto di come l’agentic ML stia aumentando la produttività è il feature engineering. La valutazione dell’importanza delle feature e l’identificazione di nuove raccomandazioni erano attività manuali e dispendiose in termini di tempo. In questo video demo puoi vedere quanto sia semplice utilizzare pochi prompt in linguaggio naturale in Cortex Code per iterare rapidamente su un prototipo di modello di churn, valutare l’importanza delle feature tra diversi modelli, eliminare feature ridondanti o fragili e individuare esattamente dove il modello presenta limiti, suggerendo nuove feature.